سعر الذهب اليوم الأحد 15-1-2017 في مصر الان : أسعار عيار 21 و 24

سعر الذهب اليوم ، الذهب 365 تحديث أخبار وأسعار الذهب اليوم وصعود محلي وعالمي فى مصر بالصاغة حيث تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد 15-1-2017 الان سعر جرام عيار 21 و 24 بدون مصنعية بمحلات الصاغة بعد تعويم الجنية المصري وتأثير التعويم علي أسعار الذهب اليوم حيث قد أرتفع سعر جرام الذهب الواحد خلال تعاملات قبل أمس ما يقارب 85 جنيه لكل جرام ذهب و ذلك بالنسبة لجميع الأعيرة الخاصة بالدهب. هذا حيث ارتفع الذهب اليوم و ذلك بسبب القرار الخاص بالحكومة المصرية بشأن القيام بتعويم الجنيه المصري والذي قد أدي إلي استياء المواطنين ، حيث قد ارتفعت أسعار الذهب و أيضا أسعار الوقود هذا بالاضافة الي ارتفاع أسعار العديد من السلع الضرورية و ذلك في الجمهورية حيث قد أثر قرار التعويم بالسلب.

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الجدير بالذكر ان سعر الصرف الخاص بالعملات في البنوك المصرية مختلفا اختلافا كليا عن بعضها البعض ، و ذلك حيث شهد سعر الذهب اليوم عالميا أرتفاع ما يقارب ال11 جنيه بالنسبة لكل جرام و ذلك حسب التصريحات الخاصة برئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في محافظة القاهرة ، هذا بينما قد انخفض سعر الذهب و ذلك في الأسواق ، هذا بسبب التراجع في سعر الصرف الخاص بالدولار الأمريكي و ذلك مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء علي حسب تصريحات رئيس شعبة الذهب ويواجه سوق الذهب حالة من الركود حيث يوجد عرض ولكن لايوجد طلب لدي المواطنين علي الذهب بسبب حالة التذبذب التي يعيشها السوق منذ فترة مصر 365 .

و نقدم لكم اليوم من خلال موقع مصر 365 أخر ما وصلت اليه اسعار الذهب اليوم خلال التعاملات في محلات الصاغة في مصر .

سعر الذهب اليوم الأحد 15/1/2016 : تحديث يومي علي مصر 365.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري تحديث بداية اليوم الأحد عيار 24 726 جنية مصري عيار 22 665 جنية مصري عيار 21 635 جنية مصري عيار 18 544 جنية مصري عيار 14 423 جنية مصري عيار 12 363 جنية مصري الاونصة 22,570 - 1,197.15 دولار الجنيه الذهب 5,080 جنية مصري الكيلو 725,714 جنية مصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر

سعر الذهب اليوم بالمصنعية، هذا و قد ارتفعت اليوم أسعار الذهب مضاف اليها المصنعية و ذلك عكس السوق المحلي حيث سجل الجرام الواحد من الذهب مضاف اليه المصنعية ارتفاع ما يقارب ال85 جنيه و ذلك بالنسبة لكل جرام، حيث و من المرجح بأن تؤثر أسواق المعدن الأصفر بالمصنعية علي الأسواق و ذلك بسبب المتطلبات المصنعية وهي الختم والدمغة ويبقي الذهب مرتبط ارتباط وطيد بسوق العملات وارتفاع أو انخفاض سعر الذهب مرتبط بانخفاض أو ارتفاع العملة الأمريكية.

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هذا و يأتي الارتفاع في أسعار الذهب خلال التعاملات في محلات لصاغة بشكل متزامن مع هبوط سعر الجنيه الاسترليني، هذا ويتوقع الخبراء حدوث ارتفاع في أسعار المعدن الأصفر ، هذا و أكثر خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة مع وجود الأزمات الاقتصادية و أيضا السياسية والأمنية و ذلك في العديد من الدول و التي قد أثرت و بشكل كبير على الأسعار الخاصة بالذهب و أيضا العملات، هذا و بعد الارتفاع في سعر الصرف الخاص بالدولار في مصر و الذي حدث بشكل جنوني متجاوزاً حدود الـ 16 جنيهاً ، و قد حدث ذلك لأول مرة في تاريخ مصر ، و الذي وصفة العديد بأنه حدث تاريخي لم تشهده مصر علي مر العصور، فيما لا تزال مضاربة الأسعار مستمرة وتضرب بيد من حديد بين الحين والأخر، ليسجل سعر الورقة الأمريكية ارتفاعاً يؤثر على أسعار الذهب بشكل أو بأخر، حيث كلما ارتفع الدولار ارتفعت مقابله أسعار الذهب والعكس تماماً.

هذا و قد عاود سعر الذهب اليوم سلسله الارتفاعات مرة اخري بحيث قد وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الي 620 جنيه وذلك بعدما قد ارتفع سعر الدولار في البنوك رسميا الي مبلغ 16.5 جنيه حيث تم تحرير سعر صرف الدولار تماما ، ومع تعويم الجنيه ينتظر ان يرتفع سعر الدولار و اسعار الذهب ايضا خاصة وان سعر الذهب في مصر معتمد تماما علي سعر الدولار سواء في البنوك او السوق السوداء.

هذا و يأتي الارتفاع في أسعار الذهب خلال التعاملات في محلات لصاغة بشكل متزامن مع هبوط سعر الجنيه الاسترليني، هذا ويتوقع الخبراء حدوث ارتفاع في أسعار المعدن الأصفر ، هذا و أكثر خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة مع وجود الأزمات الاقتصادية و أيضا السياسية والأمنية و ذلك في العديد من الدول و التي قد أثرت و بشكل كبير على الأسعار الخاصة بالذهب و أيضا العملات، هذا و بعد الارتفاع في سعر الصرف الخاص بالدولار في مصر و الذي حدث بشكل جنوني متجاوزاً حدود الـ 16 جنيهاً ، و قد حدث ذلك لأول مرة في تاريخ مصر ، و الذي وصفة العديد بأنه حدث تاريخي لم تشهده مصر علي مر العصور، فيما لا تزال مضاربة الأسعار مستمرة وتضرب بيد من حديد بين الحين والأخر، ليسجل سعر الورقة الأمريكية ارتفاعاً يؤثر على أسعار الذهب بشكل أو بأخر، حيث كلما ارتفع الدولار ارتفعت مقابله أسعار الذهب والعكس تماماً.

هذا مع حالة عدم الاستقرار و التي قد شهدها سعر الدولار في السوق الموازية و بالتالي فانه هناك تذبذب في سعر جرام الذهب و الذي قد سجل ارتفاعات أخرى خلال الأيام السابقة هذا ما يجعل الحكومة تتكبد الخسائر و التي تقدر بالمليارات و ذلك نتيجة التلاعب في السوق الخاص بالعملات و أيضا مضاربة البنك المركزي للأسعار التي وضعتها الحكومة المصرية، و قد حاولت الحكومة المصرية القيام بوضع الحلول من أجل لإنهاء الأزمة الخاصة بارتفاع سعر الذهب و أيضا ارتفاع سعر الدولار الأمريكي و ذلك في مقابل الجنيه ، الا أن ذلك لم ينجح معه كافة المحاولات فقد أوضح العديد من المحللين الاقتصاديين و قالوا أن السبب هو تدهور قيمة العملة المصرية فبسبب الأزمات التي تعرضت لها مصر تدهورت قيمة الجنيه وفقدت نصف قيمتها الحقيقة وكان من الطبيعي أن ترتفع الأسعار إلي هذا الحد الكبير.

سعر الذهب اليوم ، هذا و يمر سعر الذهب خلال الفترة الحالية بحالة من عدم الاستقرار والتخبط و التي يشهدها سعر الذهب منذ فترة كبيرة جداً و التي قد تسبب ارتفاع الأسعار إلي تدشين الحملات الخاصة بالمقاطعة لشراء الذهب خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية و التي يعيشها الشعب المصري، هذا و قد وقرر المواطنين في مصر القيام بوضع حد لذلك التلاعب من قبل التجار بالأسعار هذا و قد أطلقوا العديد من الحملات من أجل العمل علي التسيير علي الشباب المقبلين علي الزواج و ذلك عن طريق لاستبدال الشبكة الذهب بالشبكة الفضية ولقيت اهتمام ورواج وتم تطبيقها بالفعل في بعض محافظات الصعيد.

سعر الذهب اليوم ، هذا و يمر سعر الذهب خلال الفترة الحالية بحالة من عدم الاستقرار والتخبط و التي يشهدها سعر الذهب منذ فترة كبيرة جداً و التي قد تسبب ارتفاع الأسعار إلي تدشين الحملات الخاصة بالمقاطعة لشراء الذهب خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية و التي يعيشها الشعب المصري، هذا و قد وقرر المواطنين في مصر القيام بوضع حد لذلك التلاعب من قبل التجار بالأسعار هذا و قد أطلقوا العديد من الحملات من أجل العمل علي التسيير علي الشباب المقبلين علي الزواج و ذلك عن طريق لاستبدال الشبكة.