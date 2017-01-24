سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24/1/2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الان

سعر اليورو اليوم ، تحديث أسعار وأخبار اليورو اليوم الثلاثاء 24 يناير 2017 في مصر أمام الجنية المصري إرتفاعاً كبيراً بعد المضاربات التي حدثت بين البنوك أمس الخميس التي وصلت لأسعار غير مسبوقة للدولار والريال واليورو علي حد سواء ، مما أوصل اليورو لسعر لم يصل له إلا مره واحده في تاريخة ، حيث وصل سعر صرف اليورو لـ 20.17 جنية مصري للشراء وإرتفع خلال تعاملات امس.

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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24/1/2017 : سعر اليورو أول باول علي مصر 365.

بنك المشرق يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 20.17 جم البنك الاهلى المصرى يقدم أقل سعر لبيع اليورو 20.03 جم السوق السوداء سعر الشراء 20.25 جنية – سعر البيع 20.50 جنيهاً

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البنك سعر الشراء سعر البيع بنك-مصر-إيران-للتنمية 20.0972 20.3259 التنمية-والإئتمان-الزراعي 19.9210 20.1870 مصرف-ابو-ظبي 20.0953 20.3788 البنك-المصري-الخليجي 20.1356 20.4187 بنك-سايب 20.0000 20.2800 البنك-الأهلي 19.9350 20.1638 بنك-البركة 19.8456 20.5826 بنك-القاهرة 19.9884 20.2713 بنك-الاسكندرية 20.0739 20.3232 البنك-العربي-الافريقي 20.0205 20.2498 البنك-المركزي 20.1122 20.2788 بنك-مصر 19.9350 20.1537 بنك-بلوم-مصر 19.9884 20.2175 بنك-فيصل- 19.8815 20.1100 كريدي-أجريكول 20.0953 20.4111 بنك-التعمير-والإسكان 19.7810 20.6820 بنك-بيريوس 20.1007 20.3573 بنك-قناة-السويس 20.0419 20.3788 المصرف-المتحد 20.0953 20.3251 البنك-التجاري-الدولي 19.9895 20.2186 البنك-الأهلي-المتحد 20.1500 20.3800 بنك-المشرق 20.1700 20.4200 بنك-الاستثمار-العربي 20.1500 20.2700 HSBC 20.0510 20.4310 البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات 19.9884 20.2081 تاريخ التحديث نهاية التعاملات

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هذا و يعتبر اليورو من اقوى العملات الاجنبية و ذلك على مستوى العالم لان هناك دول كثيرة متقدمة تتداول به هذا. وقد ساهم اليورو فى العمل علي رفع الاقتصاد و ذلك جميع بلدن اوروبا هذا وبالرغم من عدم استقراره وذلك بعد الفترة الماضية من الاضطرابات و التى قد تواجه البنك المركزى فى مصر وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى فى صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى وصل الى حد الجنون بعد الثمن الذى وصل اليه ومن ثم ارتفعت معظم المنتجات فى الاسواق المصرية . هذا وبالرغم من عدم الاستقراره وذلك في السوق الخاص باليورو وذلك بعد المدة الماضية من الاضطرابات و التى تواجه البنك المركزى في مصر.

هذا و بعد الارتفاعات الكبيرة و التي قد سجلها سعر اليورو و ذلك مقابل الجنيه في السوق السوداء بالتزامن مع الاشتعال في سعر الدولار في مصر، فقد شهدت الأيام الماضية حالة من الاستقرار والثبات و ذلك بعد أن ثبت الطلب علي العرض المتوفر و ذلك في الأسواق المصرية، فيتأثر سعر صرف اليورو بالكمية المطلوبة مع كمية العرض فتشهد الأسواق و أيضا البنوك الرسمية قلة عملة اليورو، فقد صرح محافظ البنك المركزي عن وجود عجز كبير جداً في احتياطي النقد لعملة اليورو والدولار الأمريكي والعديد من العملات الأخري العربية والعالمية.

هذا و بالرغم من قلة عملة اليورو خلال التعاملات في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ، ألا أنه لم يتغير سعر الصرفه الخاص باليورو في البنوك ، هذا كما و صرحت العديد من وسائل الإعلام و أيضا الصحف عن القرار الخاص بتعويم الجنيه و الذى قد طبقته الحكومة المصرية ، و ذلكك لهدف تحقيق ثبات السعر الخاص بصرف العملات كاليورو والدولار و ذلك مقابل الجنيه المصري هذا و قد أستقر سعر اليورو الأيام الماضية و ذلك بعدما ثبت الطلب علي العرض في الأسواق ، هذا وقد قال مالحافظ في البنك المركزي بأن السبب وراء إنخفاض قيمة الأستثمار في مصر ، قد أصبح هناك عجز كبير لعملة اليورو والدولار و ذلك في الأحتياطي النقدى .

ونتيجة اضطرابات السوق الخاص بالعملات خلال الفترة الماضية ، وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى في صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى بلغ الى حد الجنون بعد الثمن الذى بلغ اليه بعد ذلك صعدات معظم المنتجات في الاسواق المصريه. و نقدم لكم اليوم من خلال موقع مصر 365 أخر الأسعار التي وصل اليها اليورو اليوم من خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء و البنك المركزي المصري .

أسعار تحويل العملات الأجنبية لليورو اليوم – قديم:

سعر تحويل الدولار الأمريكى لليورو بلغ، 1.06 دولار أمريكى.

سعر تحويل الين اليابانى لليورو بلغ، 114.79 ين يابانى.

سعر تحويل الجنيه الاسترلينى لليورو بلغ 0.89 جنيه استرلينى.

سعر تحويل الفرنك السويسرى لليورو بلغ 1.07 فرنك.

سعر تحويل الدولار الأسترالى لليورو بلغ 1.44 دولار.

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء ، هذا و قد ارتفعت الأسعار التى وصلت اليها كل الاوراق مقابل جنيه ، هذا وبالرغم من ان الوضع سئ للغاية الا انه ما زال هناك المزيد من الامل بشأن عودة الوضع على ما كانت عليه و ذلك من قبل هذا ويشرف المزيد من المحللون الاقتصاديون على تلك المرحلة و التي تمر بها السوق الخاص بالعملات في الوقت الحالي ، هذا كما ويحاولون وجود ثغرة ولو ليست كبيرة لحل تلك المشكلة التى تضع مصر في القاع وقد تم الكشف عن السعر اليومى لليورو للتعاملات الخاصة باليوم في السوق السوداء و ذلك أمام الجنيه المصري ، حيث بلغ سعر اليورو اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه المصري.

هذا ويرجع ذلك إلي تراجع القيمة الخاصة بالاستثمارات في مصر و ذلك بسبب الأوضاع السياسية و أيضا الأمنية و التي قد خوفت كبار المستثمرين من إقامة مشاريع في مصر، كما أن الحكومة المصرية أهملت جانب تصدير المنتجات واكتفت بالاستيراد من الدول المجاور بعد أن كانت تجلب العملات الأجنبية من الدول التي تصدر لها المنتجات بالعملة الأجنبية، وأيضا من العوامل الرئيسية التي تسببت في تراجع احتياطي النقد تراجع السياحة في مصر التي كانت تدر علي الحكومة العملات الصعبة المختلفة ولعبت دور هام في ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.