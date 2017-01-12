سعر اليورو اليوم الخميس 12/1/2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الان

سعر اليورو اليوم ، تحديث أسعار وأخبار اليورو اليوم الخميس 12 يناير 2017 في مصر أمام الجنية المصري إرتفاعاً كبيراً بعد المضاربات التي حدثت بين البنوك أمس الخميس التي وصلت لأسعار غير مسبوقة للدولار والريال واليورو علي حد سواء ، مما أوصل اليورو لسعر لم يصل له إلا مره واحده في تاريخة ، حيث وصل سعر صرف اليورو لـ 19.49 جنية مصري للشراء وإرتفع خلال تعاملات امس.

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سعر اليورو اليوم الخميس 12/1/2017 : سعر اليورو أول باول علي مصر 365.

بنك مصر ايران للتنمية يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 20.03 جم بنك التنمية والإئتمان يقدم أقل سعر لبيع اليورو 19.19 جم السوق السوداء سعر الشراء 20.40 جنية – سعر البيع 20.75 جنيهاً

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البنك سعر الشراء سعر البيع بنك-مصر-إيران-للتنمية 20.0264 20.4130 التنمية-والإئتمان-الزراعي 18.9555 19.1875 مصرف-ابو-ظبي 19.8436 20.0605 البنك-المصري-الخليجي 19.8716 20.1304 بنك-سايب 19.5400 19.8000 البنك-الأهلي 19.5582 19.7420 بنك-البركة 19.5460 20.3147 بنك-القاهرة 19.7168 19.9543 بنك-الاسكندرية 19.8331 19.9625 البنك-العربي-الافريقي 19.7168 19.9731 البنك-المركزي 19.6141 19.7848 بنك-مصر 19.5582 19.7712 بنك-بلوم-مصر 19.7168 19.9013 بنك-فيصل- 19.5053 19.7420 كريدي-أجريكول 19.6639 20.0055 بنك-التعمير-والإسكان 19.5643 20.2765 بنك-بيريوس 19.8489 20.0643 بنك-قناة-السويس 19.4986 19.9169 المصرف-المتحد 19.8225 20.0074 البنك-التجاري-الدولي 19.7178 19.9023 البنك-الأهلي-المتحد 19.8200 20.0500 بنك-المشرق 19.9000 20.1400 بنك-الاستثمار-العربي 19.7200 19.9000 بنك-HSBC 19.9800 20.4300

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هذا و يعتبر اليورو من اقوى العملات الاجنبية و ذلك على مستوى العالم لان هناك دول كثيرة متقدمة تتداول به هذا. وقد ساهم اليورو فى العمل علي رفع الاقتصاد و ذلك جميع بلدن اوروبا هذا وبالرغم من عدم استقراره وذلك بعد الفترة الماضية من الاضطرابات و التى قد تواجه البنك المركزى فى مصر وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى فى صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى وصل الى حد الجنون بعد الثمن الذى وصل اليه ومن ثم ارتفعت معظم المنتجات فى الاسواق المصرية . هذا وبالرغم من عدم الاستقراره وذلك في السوق الخاص باليورو وذلك بعد المدة الماضية من الاضطرابات و التى تواجه البنك المركزى في مصر.

أسعار تحويل العملات العربية أمام اليورو اليوم – قديم:

سعر تحويل الجنيه المصرى لليورو بلغ، 17.32 جنيه.

سعر تحويل الريال السعودى لليورو بلغ 4.17 ريال سعودى.

سعر تحويل الدرهم الإماراتى لليورو بلغ 4.09 درهم.

سعر تحويل الدينار الكويتى لليورو بلغ 0.337 دينار.

سعر تحويل الريال القطرى لليورو بلغ 4.05 ريال قطرى.

أسعار تحويل العملات الأجنبية لليورو اليوم – قديم:

سعر تحويل الدولار الأمريكى لليورو بلغ، 1.11 دولار أمريكى.

سعر تحويل الين اليابانى لليورو بلغ، 114.79 ين يابانى.

سعر تحويل الجنيه الاسترلينى لليورو بلغ 0.89 جنيه استرلينى.

سعر تحويل الفرنك السويسرى لليورو بلغ 1.07 فرنك.

سعر تحويل الدولار الأسترالى لليورو بلغ 1.44 دولار.

هذا و بعد الارتفاعات الكبيرة و التي قد سجلها سعر اليورو و ذلك مقابل الجنيه في السوق السوداء بالتزامن مع الاشتعال في سعر الدولار في مصر، فقد شهدت الأيام الماضية حالة من الاستقرار والثبات و ذلك بعد أن ثبت الطلب علي العرض المتوفر و ذلك في الأسواق المصرية، فيتأثر سعر صرف اليورو بالكمية المطلوبة مع كمية العرض فتشهد الأسواق و أيضا البنوك الرسمية قلة عملة اليورو، فقد صرح محافظ البنك المركزي عن وجود عجز كبير جداً في احتياطي النقد لعملة اليورو والدولار الأمريكي والعديد من العملات الأخري العربية والعالمية.

ونتيجة اضطرابات السوق الخاص بالعملات خلال الفترة الماضية ، وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى في صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى بلغ الى حد الجنون بعد الثمن الذى بلغ اليه بعد ذلك صعدات معظم المنتجات في الاسواق المصريه. و نقدم لكم اليوم من خلال موقع مصر 365 أخر الأسعار التي وصل اليها اليورو اليوم من خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء و البنك المركزي المصري .

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء ، هذا و قد ارتفعت الأسعار التى وصلت اليها كل الاوراق مقابل جنيه ، هذا وبالرغم من ان الوضع سئ للغاية الا انه ما زال هناك المزيد من الامل بشأن عودة الوضع على ما كانت عليه و ذلك من قبل هذا ويشرف المزيد من المحللون الاقتصاديون على تلك المرحلة و التي تمر بها السوق الخاص بالعملات في الوقت الحالي ، هذا كما ويحاولون وجود ثغرة ولو ليست كبيرة لحل تلك المشكلة التى تضع مصر في القاع وقد تم الكشف عن السعر اليومى لليورو للتعاملات الخاصة باليوم في السوق السوداء و ذلك أمام الجنيه المصري ، حيث بلغ سعر اليورو اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه المصري.

هذا و بالرغم من قلة عملة اليورو خلال التعاملات في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ، ألا أنه لم يتغير سعر الصرفه الخاص باليورو في البنوك ، هذا كما و صرحت العديد من وسائل الإعلام و أيضا الصحف عن القرار الخاص بتعويم الجنيه و الذى قد طبقته الحكومة المصرية ، و ذلكك لهدف تحقيق ثبات السعر الخاص بصرف العملات كاليورو والدولار و ذلك مقابل الجنيه المصري هذا و قد أستقر سعر اليورو الأيام الماضية و ذلك بعدما ثبت الطلب علي العرض في الأسواق ، هذا وقد قال مالحافظ في البنك المركزي بأن السبب وراء إنخفاض قيمة الأستثمار في مصر ، قد أصبح هناك عجز كبير لعملة اليورو والدولار و ذلك في الأحتياطي النقدى .

هذا ويرجع ذلك إلي تراجع القيمة الخاصة بالاستثمارات في مصر و ذلك بسبب الأوضاع السياسية و أيضا الأمنية و التي قد خوفت كبار المستثمرين من إقامة مشاريع في مصر، كما أن الحكومة المصرية أهملت جانب تصدير المنتجات واكتفت بالاستيراد من الدول المجاور بعد أن كانت تجلب العملات الأجنبية من الدول التي تصدر لها المنتجات بالعملة الأجنبية، وأيضا من العوامل الرئيسية التي تسببت في تراجع احتياطي النقد تراجع السياحة في مصر التي كانت تدر علي الحكومة العملات الصعبة المختلفة ولعبت دور هام في ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.