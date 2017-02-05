سعر اليورو اليوم الاحد 5/2/2017 فى مصر الان بالبنوك و السوق السوداء

سعر اليورو اليوم ، تحديث أسعار وأخبار اليورو اليوم الاحد 5 فبراير 2017 في مصر أمام الجنية المصري إرتفاعاً كبيراً بعد المضاربات التي حدثت بين البنوك أمس الجمعة التي وصلت لأسعار غير مسبوقة للدولار والريال واليورو علي حد سواء ، مما أوصل اليورو لسعر لم يصل له إلا مره واحده في تاريخة ، حيث وصل سعر صرف اليورو لـ 20.25 جنية مصري للشراء وإرتفع خلال تعاملات امس.

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سعر اليورو اليوم الاحد 5/2/2017 : سعر اليورو أول باول علي مصر 365.

بنك HSBC يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 20.18 جم بنك التنمية والائتمان الزراعى يقدم أقل سعر لبيع اليورو 19.79 جم السوق السوداء سعر الشراء 20.15 جنية – سعر البيع 20.30 جنيهاً

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البنك سعر الشراء سعر البيع بنك-مصر-إيران-للتنمية 19.7436 19.9164 التنمية-والإئتمان-الزراعي 19.5865 19.8280 مصرف-ابو-ظبي 19.7082 20.0824 البنك-المصري-الخليجي 19.7618 20.0284 بنك-سايب 19.7800 20.2200 البنك-الأهلي 19.6066 19.8125 بنك-البركة 19.5062 20.0354 بنك-القاهرة 19.6547 19.8665 بنك-الاسكندرية 19.7459 20.1688 البنك-العربي-الافريقي 19.7138 20.1040 البنك-المركزي 19.8152 19.9779 بنك-مصر 19.6602 19.8565 بنك-بلوم-مصر 19.6066 19.8665 بنك-فيصل- 19.6066 19.8125 كريدي-أجريكول 19.6602 20.0284 بنك-التعمير-والإسكان 19.6680 20.2490 بنك-بيريوس 19.7831 19.7858 بنك-قناة-السويس 19.6547 19.9205 المصرف-المتحد 19.6652 19.8186 البنك-التجاري-الدولي 19.6613 19.9755 بنك-HSBC 20.1800 20.5500 البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات 19.7618 19.9745 البنك-الأهلي-المتحد 19.6600 19.9700 بنك-المشرق 19.8200 20.1400 بنك-الاستثمار-العربي 19.7700 19.9500

سعر اليورو الاوروبى اليوم مقابل الجنية المصرى:

هذا و يعتبر اليورو من اقوى العملات الاجنبية و ذلك على مستوى العالم لان هناك دول كثيرة متقدمة تتداول به هذا. وقد ساهم اليورو فى العمل علي رفع الاقتصاد و ذلك جميع بلدن اوروبا هذا وبالرغم من عدم استقراره وذلك بعد الفترة الماضية من الاضطرابات و التى قد تواجه البنك المركزى فى مصر وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى فى صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى وصل الى حد الجنون بعد الثمن الذى وصل اليه ومن ثم ارتفعت معظم المنتجات فى الاسواق المصرية . هذا وبالرغم من عدم الاستقراره وذلك في السوق الخاص باليورو وذلك بعد المدة الماضية من الاضطرابات و التى تواجه البنك المركزى في مصر.

هذا و بالرغم من قلة عملة اليورو خلال التعاملات في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ، ألا أنه لم يتغير سعر الصرفه الخاص باليورو في البنوك ، هذا كما و صرحت العديد من وسائل الإعلام و أيضا الصحف عن القرار الخاص بتعويم الجنيه و الذى قد طبقته الحكومة المصرية ، و ذلكك لهدف تحقيق ثبات السعر الخاص بصرف العملات كاليورو والدولار و ذلك مقابل الجنيه المصري هذا و قد أستقر سعر اليورو الأيام الماضية و ذلك بعدما ثبت الطلب علي العرض في الأسواق ، هذا وقد قال مالحافظ في البنك المركزي بأن السبب وراء إنخفاض قيمة الأستثمار في مصر ، قد أصبح هناك عجز كبير لعملة اليورو والدولار و ذلك في الأحتياطي النقدى .

هذا ويرجع ذلك إلي تراجع القيمة الخاصة بالاستثمارات في مصر و ذلك بسبب الأوضاع السياسية و أيضا الأمنية و التي قد خوفت كبار المستثمرين من إقامة مشاريع في مصر، كما أن الحكومة المصرية أهملت جانب تصدير المنتجات واكتفت بالاستيراد من الدول المجاور بعد أن كانت تجلب العملات الأجنبية من الدول التي تصدر لها المنتجات بالعملة الأجنبية، وأيضا من العوامل الرئيسية التي تسببت في تراجع احتياطي النقد تراجع السياحة في مصر التي كانت تدر علي الحكومة العملات الصعبة المختلفة ولعبت دور هام في ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.

ونتيجة اضطرابات السوق الخاص بالعملات خلال الفترة الماضية ، وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى في صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى بلغ الى حد الجنون بعد الثمن الذى بلغ اليه بعد ذلك صعدات معظم المنتجات في الاسواق المصريه. و نقدم لكم اليوم من خلال موقع مصر 365 أخر الأسعار التي وصل اليها اليورو اليوم من خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء و البنك المركزي المصري .

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء:

هذا و قد ارتفعت الأسعار التى وصلت اليها كل الاوراق مقابل جنيه ، هذا وبالرغم من ان الوضع سئ للغاية الا انه ما زال هناك المزيد من الامل بشأن عودة الوضع على ما كانت عليه و ذلك من قبل هذا ويشرف المزيد من المحللون الاقتصاديون على تلك المرحلة و التي تمر بها السوق الخاص بالعملات في الوقت الحالي ، هذا كما ويحاولون وجود ثغرة ولو ليست كبيرة لحل تلك المشكلة التى تضع مصر في القاع وقد تم الكشف عن السعر اليومى لليورو للتعاملات الخاصة باليوم في السوق السوداء و ذلك أمام الجنيه المصري ، حيث بلغ سعر اليورو اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه المصري.

أسعار تحويل العملات الأجنبية لليورو اليوم – قديم:

سعر تحويل الدولار الأمريكى لليورو بلغ، 1.07 دولار أمريكى.

سعر تحويل الين اليابانى لليورو بلغ، 114.79 ين يابانى.

سعر تحويل الجنيه الاسترلينى لليورو بلغ 0.89 جنيه استرلينى.

سعر تحويل الفرنك السويسرى لليورو بلغ 1.07 فرنك.

سعر تحويل الدولار الأسترالى لليورو بلغ 1.44 دولار.

هذا و بعد الارتفاعات الكبيرة و التي قد سجلها سعر اليورو و ذلك مقابل الجنيه في السوق السوداء بالتزامن مع الاشتعال في سعر الدولار في مصر، فقد شهدت الأيام الماضية حالة من الاستقرار والثبات و ذلك بعد أن ثبت الطلب علي العرض المتوفر و ذلك في الأسواق المصرية، فيتأثر سعر صرف اليورو بالكمية المطلوبة مع كمية العرض فتشهد الأسواق و أيضا البنوك الرسمية قلة عملة اليورو، فقد صرح محافظ البنك المركزي عن وجود عجز كبير جداً في احتياطي النقد لعملة اليورو والدولار الأمريكي والعديد من العملات الأخري العربية والعالمية.