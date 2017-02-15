سعر اليورو اليوم فى مصر الان بالبنوك والسوق السوداء الأربعاء 15/2/2017

سعر اليورو اليوم ، تحديث منتصف التعاملات في أسعار وأخبار اليورو اليوم الاربعاء 15 فبراير 2017 في مصر أمام الجنية المصري إرتفاعاً كبيراً بعد المضاربات التي حدثت بين البنوك الاسبوع الماضى التي وصلت لأسعار غير مسبوقة للدولار والريال واليورو علي حد سواء ، مما أوصل اليورو لسعر لم يصل له إلا مره واحده في هذا العام ، حيث وصل سعر صرف اليورو لـ 19.60 جنية مصري للشراء وانخفاض منذ اول امس.

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سعر اليورو اليوم الاربعاء 15/2/2017 : سعر اليورو أول باول علي مصر 365.

بنك سايب واخرين أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 17.37 جم بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع اليورو 17.41 جم السوق السوداء سعر الشراء 17.55 جنية – سعر البيع 17.70 جنيهاً

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البنك سعر الشراء سعر البيع بنك-مصر-إيران-للتنمية 17.3165 17.6331 التنمية-والإئتمان-الزراعي 17.3515 17.4975 مصرف-ابو-ظبي 17.3036 17.4669 البنك-المصري-الخليجي 17.3679 17.5248 بنك-سايب 17.3700 17.5100 البنك-الأهلي 17.3620 17.4775 بنك-البركة 17.0856 17.6416 بنك-القاهرة 17.3069 17.4669 بنك-الاسكندرية 17.3036 17.4669 البنك-العربي-الافريقي 17.3247 17.4881 البنك-المركزي 17.5372 17.6538 بنك-مصر 17.3069 17.4053 بنك-بلوم-مصر 17.3728 17.5198 بنك-فيصل- 17.2542 17.4140 كريدي-أجريكول 17.3069 17.4669 بنك-التعمير-والإسكان 17.1150 18.1890 بنك-بيريوس 17.3630 17.5198 بنك-قناة-السويس 17.3794 17.5198 المصرف-المتحد 17.2491 17.4669 البنك-التجاري-الدولي 17.3282 17.4669 البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات 17.5086 17.6508 البنك-الأهلي-المتحد 17.3100 17.4700 بنك-المشرق 17.3100 17.5400 بنك-الاستثمار-العربي 17.3100 17.4200

هبوط كبير لأسعار العملات الاجنبية اليوم امام الجنية :

هذا و قد انخفضت الأسعار التى وصلت اليها كل الاوراق مقابل جنيه ، هذا وبالرغم من ان الوضع سئ للغاية الا انه ما زال هناك المزيد من الامل بشأن عودة الوضع على ما كانت عليه و ذلك من قبل هذا ويشرف المزيد من المحللون الاقتصاديون على تلك المرحلة و التي تمر بها السوق الخاص بالعملات في الوقت الحالي ، هذا كما ويحاولون وجود ثغرة ولو ليست كبيرة لحل تلك المشكلة التى تضع مصر في القاع وقد تم الكشف عن السعر اليومى لليورو للتعاملات الخاصة باليوم في السوق السوداء و ذلك أمام الجنيه المصري ، حيث بلغ سعر اليورو اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو الاوروبى اليوم مقابل الجنية المصرى:

هذا و بالرغم من قلة عملة اليورو خلال التعاملات في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ، ألا أنه لم يتغير سعر الصرفه الخاص باليورو في البنوك ، هذا كما و صرحت العديد من وسائل الإعلام و أيضا الصحف عن القرار الخاص بتعويم الجنيه و الذى قد طبقته الحكومة المصرية ، و ذلكك لهدف تحقيق ثبات السعر الخاص بصرف العملات كاليورو والدولار و ذلك مقابل الجنيه المصري هذا و قد أستقر سعر اليورو الأيام الماضية و ذلك بعدما ثبت الطلب علي العرض في الأسواق ، هذا وقد قال مالحافظ في البنك المركزي بأن السبب وراء إنخفاض قيمة الأستثمار في مصر ، قد أصبح هناك عجز كبير لعملة اليورو والدولار و ذلك في الأحتياطي النقدى .

هذا و يعتبر اليورو من اقوى العملات الاجنبية و ذلك على مستوى العالم لان هناك دول كثيرة متقدمة تتداول به هذا. وقد ساهم اليورو فى العمل علي رفع الاقتصاد و ذلك جميع بلدن اوروبا هذا وبالرغم من عدم استقراره وذلك بعد الفترة الماضية من الاضطرابات و التى قد تواجه البنك المركزى فى مصر وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى فى صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى وصل الى حد الجنون بعد الثمن الذى وصل اليه ومن ثم ارتفعت معظم المنتجات فى الاسواق المصرية .

هذا ويرجع ذلك إلي تراجع القيمة الخاصة بالاستثمارات في مصر و ذلك بسبب الأوضاع السياسية و أيضا الأمنية و التي قد خوفت كبار المستثمرين من إقامة مشاريع في مصر، كما أن الحكومة المصرية أهملت جانب تصدير المنتجات واكتفت بالاستيراد من الدول المجاور بعد أن كانت تجلب العملات الأجنبية من الدول التي تصدر لها المنتجات بالعملة الأجنبية، وأيضا من العوامل الرئيسية التي تسببت في تراجع احتياطي النقد تراجع السياحة في مصر التي كانت تدر علي الحكومة العملات الصعبة المختلفة ولعبت دور هام في ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء:

ونتيجة اضطرابات السوق الخاص بالعملات خلال الفترة الماضية ، وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى في صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى بلغ الى حد الجنون بعد الثمن الذى بلغ اليه بعد ذلك صعدات معظم المنتجات في الاسواق المصريه. و نقدم لكم اليوم من خلال موقع مصر 365 أخر الأسعار التي وصل اليها اليورو اليوم من خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء و البنك المركزي المصري .

هذا وبالرغم من عدم الاستقراره وذلك في السوق الخاص باليورو وذلك بعد المدة الماضية من الاضطرابات و التى تواجه البنك المركزى في مصر.هذا و بعد الارتفاعات الكبيرة و التي قد سجلها سعر اليورو و ذلك مقابل الجنيه في السوق السوداء بالتزامن مع الاشتعال في سعر الدولار في مصر، فقد شهدت الأيام الماضية حالة من الاستقرار والثبات و ذلك بعد أن ثبت الطلب علي العرض المتوفر و ذلك في الأسواق المصرية، فيتأثر سعر صرف اليورو بالكمية المطلوبة مع كمية العرض فتشهد الأسواق و أيضا البنوك الرسمية قلة عملة اليورو، فقد صرح محافظ البنك المركزي عن وجود عجز كبير جداً في احتياطي النقد لعملة اليورو و الدولار الأمريكي والعديد من العملات الأخري العربية والعالمية.

أسعار تحويل العملات الأجنبية لليورو اليوم – قديم: