سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء الثلاثاء 17/1/2017 في مصر الان

سعر اليورو اليوم ، تحديث أسعار وأخبار اليورو اليوم الثلاثاء 17 يناير 2017 في مصر أمام الجنية المصري إرتفاعاً كبيراً بعد المضاربات التي حدثت بين البنوك أمس الخميس التي وصلت لأسعار غير مسبوقة للدولار والريال واليورو علي حد سواء ، مما أوصل اليورو لسعر لم يصل له إلا مره واحده في تاريخة ، حيث وصل سعر صرف اليورو لـ 19.49 جنية مصري للشراء وإرتفع خلال تعاملات امس.

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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17/1/2017 : سعر اليورو أول باول علي مصر 365.

بنك HSBC يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 20.03 جم بنك التنمية والإئتمان يقدم أقل سعر لبيع اليورو 19.19 جم السوق السوداء سعر الشراء 20.30 جنية – سعر البيع 20.55 جنيهاً

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البنك سعر الشراء سعر البيع بنك-مصر-إيران-للتنمية 19.9857 20.2128 التنمية-والإئتمان-الزراعي 18.9555 19.1875 مصرف-ابو-ظبي 19.8694 20.1890 البنك-المصري-الخليجي 19.9678 20.2462 بنك-سايب 19.8400 20.1200 البنك-الأهلي 19.7104 19.9753 بنك-البركة 19.6957 20.4448 بنك-القاهرة 19.7104 19.9585 بنك-الاسكندرية 19.9224 20.1035 البنك-العربي-الافريقي 19.9224 20.1569 البنك-المركزي 19.8228 19.9944 بنك-مصر 19.7104 19.9336 بنك-بلوم-مصر 19.8694 20.1035 بنك-فيصل- 19.6574 19.9436 كريدي-أجريكول 19.8164 20.2102 بنك-التعمير-والإسكان 19.5643 20.4909 بنك-بيريوس 19.9939 20.2397 بنك-قناة-السويس 19.8164 20.2102 المصرف-المتحد 19.9753 20.1890 البنك-التجاري-الدولي 19.7645 20.0298 البنك-الأهلي-المتحد 19.9800 20.2100 بنك-المشرق 20.0300 20.2600 بنك-الاستثمار-العربي 19.8000 20.0900 بنك-HSBC 20.0300 20.5300

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هذا و يعتبر اليورو من اقوى العملات الاجنبية و ذلك على مستوى العالم لان هناك دول كثيرة متقدمة تتداول به هذا. وقد ساهم اليورو فى العمل علي رفع الاقتصاد و ذلك جميع بلدن اوروبا هذا وبالرغم من عدم استقراره وذلك بعد الفترة الماضية من الاضطرابات و التى قد تواجه البنك المركزى فى مصر وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى فى صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى وصل الى حد الجنون بعد الثمن الذى وصل اليه ومن ثم ارتفعت معظم المنتجات فى الاسواق المصرية . هذا وبالرغم من عدم الاستقراره وذلك في السوق الخاص باليورو وذلك بعد المدة الماضية من الاضطرابات و التى تواجه البنك المركزى في مصر.

هذا و بعد الارتفاعات الكبيرة و التي قد سجلها سعر اليورو و ذلك مقابل الجنيه في السوق السوداء بالتزامن مع الاشتعال في سعر الدولار في مصر، فقد شهدت الأيام الماضية حالة من الاستقرار والثبات و ذلك بعد أن ثبت الطلب علي العرض المتوفر و ذلك في الأسواق المصرية، فيتأثر سعر صرف اليورو بالكمية المطلوبة مع كمية العرض فتشهد الأسواق و أيضا البنوك الرسمية قلة عملة اليورو، فقد صرح محافظ البنك المركزي عن وجود عجز كبير جداً في احتياطي النقد لعملة اليورو والدولار الأمريكي والعديد من العملات الأخري العربية والعالمية.

أسعار تحويل العملات العربية أمام اليورو اليوم – قديم:

سعر تحويل الجنيه المصرى لليورو بلغ، 17.32 جنيه.

سعر تحويل الريال السعودى لليورو بلغ 4.17 ريال سعودى.

سعر تحويل الدرهم الإماراتى لليورو بلغ 4.09 درهم.

سعر تحويل الدينار الكويتى لليورو بلغ 0.337 دينار.

سعر تحويل الريال القطرى لليورو بلغ 4.05 ريال قطرى.

أسعار تحويل العملات الأجنبية لليورو اليوم – قديم:

سعر تحويل الدولار الأمريكى لليورو بلغ، 1.11 دولار أمريكى.

سعر تحويل الين اليابانى لليورو بلغ، 114.79 ين يابانى.

سعر تحويل الجنيه الاسترلينى لليورو بلغ 0.89 جنيه استرلينى.

سعر تحويل الفرنك السويسرى لليورو بلغ 1.07 فرنك.

سعر تحويل الدولار الأسترالى لليورو بلغ 1.44 دولار.

هذا و بالرغم من قلة عملة اليورو خلال التعاملات في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ، ألا أنه لم يتغير سعر الصرفه الخاص باليورو في البنوك ، هذا كما و صرحت العديد من وسائل الإعلام و أيضا الصحف عن القرار الخاص بتعويم الجنيه و الذى قد طبقته الحكومة المصرية ، و ذلكك لهدف تحقيق ثبات السعر الخاص بصرف العملات كاليورو والدولار و ذلك مقابل الجنيه المصري هذا و قد أستقر سعر اليورو الأيام الماضية و ذلك بعدما ثبت الطلب علي العرض في الأسواق ، هذا وقد قال مالحافظ في البنك المركزي بأن السبب وراء إنخفاض قيمة الأستثمار في مصر ، قد أصبح هناك عجز كبير لعملة اليورو والدولار و ذلك في الأحتياطي النقدى .

ونتيجة اضطرابات السوق الخاص بالعملات خلال الفترة الماضية ، وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى في صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى بلغ الى حد الجنون بعد الثمن الذى بلغ اليه بعد ذلك صعدات معظم المنتجات في الاسواق المصريه. و نقدم لكم اليوم من خلال موقع مصر 365 أخر الأسعار التي وصل اليها اليورو اليوم من خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء و البنك المركزي المصري .

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء ، هذا و قد ارتفعت الأسعار التى وصلت اليها كل الاوراق مقابل جنيه ، هذا وبالرغم من ان الوضع سئ للغاية الا انه ما زال هناك المزيد من الامل بشأن عودة الوضع على ما كانت عليه و ذلك من قبل هذا ويشرف المزيد من المحللون الاقتصاديون على تلك المرحلة و التي تمر بها السوق الخاص بالعملات في الوقت الحالي ، هذا كما ويحاولون وجود ثغرة ولو ليست كبيرة لحل تلك المشكلة التى تضع مصر في القاع وقد تم الكشف عن السعر اليومى لليورو للتعاملات الخاصة باليوم في السوق السوداء و ذلك أمام الجنيه المصري ، حيث بلغ سعر اليورو اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه المصري.

هذا ويرجع ذلك إلي تراجع القيمة الخاصة بالاستثمارات في مصر و ذلك بسبب الأوضاع السياسية و أيضا الأمنية و التي قد خوفت كبار المستثمرين من إقامة مشاريع في مصر، كما أن الحكومة المصرية أهملت جانب تصدير المنتجات واكتفت بالاستيراد من الدول المجاور بعد أن كانت تجلب العملات الأجنبية من الدول التي تصدر لها المنتجات بالعملة الأجنبية، وأيضا من العوامل الرئيسية التي تسببت في تراجع احتياطي النقد تراجع السياحة في مصر التي كانت تدر علي الحكومة العملات الصعبة المختلفة ولعبت دور هام في ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.