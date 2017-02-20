سعر اليورو اليوم الإثنين 20/2/2017 بالبنوك والسوق السوداء فى مصر الان : نهاية التعاملات

سعر اليورو اليوم ، تحديث نهاية التعاملات في أسعار وأخبار اليورو اليوم الإثنين 20 فبراير 2017 في مصر أمام الجنية المصري إرتفاعاً كبيراً بعد المضاربات التي حدثت بين البنوك الاسبوع الماضى التي وصلت لأسعار غير مسبوقة للدولار والريال واليورو علي حد سواء ، مما أوصل اليورو لسعر لم يصل له إلا مره واحده في هذا العام ، حيث وصل سعر صرف اليورو لـ 17.30 جنية مصري للشراء وانخفاض منذ اول امس.

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سعر اليورو اليوم الإثنين 20/2/2017 : سعر اليورو أول باول علي مصر 365.

بنك الاستثمار العربى أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 16.73 جم بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع اليورو 16.75 جم السوق السوداء سعر الشراء 16.90 جنية – سعر البيع 17.20 جنيهاً

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البنك سعر الشراء سعر البيع بنك-مصر-إيران-للتنمية 16.6883 16.9486 التنمية-والإئتمان-الزراعي 16.6601 16.7992 مصرف-ابو-ظبي 16.7013 16.8533 البنك-المصري-الخليجي 16.6966 16.8581 بنك-سايب 16.7013 16.8533 البنك-الأهلي 16.6801 16.7789 بنك-البركة 16.4675 17.1500 بنك-القاهرة 16.7013 16.8533 بنك-الاسكندرية 16.7013 16.8533 البنك-العربي-الافريقي 16.6801 16.8320 البنك-المركزي 16.7083 16.8199 بنك-مصر 16.6589 16.7492 بنك-بلوم-مصر 16.7013 16.8533 بنك-فيصل- 16.6483 16.8001 كريدي-أجريكول 16.7013 16.8533 بنك-التعمير-والإسكان 16.6010 17.1220 بنك-بيريوس 16.7013 16.8533 بنك-قناة-السويس 16.6483 16.8001 المصرف-المتحد 16.6345 16.8533 البنك-التجاري-الدولي 16.7013 16.8533 البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات 16.7013 16.8001 البنك-الأهلي-المتحد 16.7000 16.8500 بنك-المشرق 16.7100 16.9200 بنك-الاستثمار-العربي 16.7300 16.7900

سعر اليورو الاوروبى اليوم مقابل الجنية المصرى:

هذا و بالرغم من قلة عملة اليورو خلال التعاملات في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ، ألا أنه لم يتغير سعر الصرفه الخاص باليورو في البنوك ، هذا كما و صرحت العديد من وسائل الإعلام و أيضا الصحف عن القرار الخاص بتعويم الجنيه و الذى قد طبقته الحكومة المصرية ، و ذلكك لهدف تحقيق ثبات السعر الخاص بصرف العملات كاليورو والدولار و ذلك مقابل الجنيه المصري هذا و قد أستقر سعر اليورو الأيام الماضية و ذلك بعدما ثبت الطلب علي العرض في الأسواق ، هذا وقد قال مالحافظ في البنك المركزي بأن السبب وراء إنخفاض قيمة الأستثمار في مصر ، قد أصبح هناك عجز كبير لعملة اليورو والدولار و ذلك في الأحتياطي النقدى .

هذا و يعتبر اليورو من اقوى العملات الاجنبية و ذلك على مستوى العالم لان هناك دول كثيرة متقدمة تتداول به هذا. وقد ساهم اليورو فى العمل علي رفع الاقتصاد و ذلك جميع بلدن اوروبا هذا وبالرغم من عدم استقراره وذلك بعد الفترة الماضية من الاضطرابات و التى قد تواجه البنك المركزى فى مصر وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى فى صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى وصل الى حد الجنون بعد الثمن الذى وصل اليه ومن ثم ارتفعت معظم المنتجات فى الاسواق المصرية .

أسعار تحويل العملات الأجنبية لليورو اليوم – قديم:

سعر تحويل الدولار الأمريكى لليورو بلغ، 1.07 دولار أمريكى.

سعر تحويل الين اليابانى لليورو بلغ، 114.79 ين يابانى.

سعر تحويل الجنيه الاسترلينى لليورو بلغ 0.89 جنيه استرلينى.

سعر تحويل الفرنك السويسرى لليورو بلغ 1.07 فرنك.

سعر تحويل الدولار الأسترالى لليورو بلغ 1.44 دولار.

هذا وبالرغم من عدم الاستقراره وذلك في السوق الخاص باليورو وذلك بعد المدة الماضية من الاضطرابات و التى تواجه البنك المركزى في مصر.هذا و بعد الارتفاعات الكبيرة و التي قد سجلها سعر اليورو و ذلك مقابل الجنيه في السوق السوداء بالتزامن مع الاشتعال في سعر الدولار في مصر، فقد شهدت الأيام الماضية حالة من الاستقرار والثبات و ذلك بعد أن ثبت الطلب علي العرض المتوفر و ذلك في الأسواق المصرية، فيتأثر سعر صرف اليورو بالكمية المطلوبة مع كمية العرض فتشهد الأسواق و أيضا البنوك الرسمية قلة عملة اليورو، فقد صرح محافظ البنك المركزي عن وجود عجز كبير جداً في احتياطي النقد لعملة اليورو و الدولار الأمريكي والعديد من العملات الأخري العربية والعالمية.

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء:

ونتيجة اضطرابات السوق الخاص بالعملات خلال الفترة الماضية ، وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى في صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى بلغ الى حد الجنون بعد الثمن الذى بلغ اليه بعد ذلك صعدات معظم المنتجات في الاسواق المصريه. و نقدم لكم اليوم من خلال موقع مصر 365 أخر الأسعار التي وصل اليها اليورو اليوم من خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء و البنك المركزي المصري .

هبوط كبير لأسعار العملات الاجنبية امام الجنية :

هذا و قد انخفضت الأسعار التى وصلت اليها كل الاوراق مقابل جنيه ، هذا وبالرغم من ان الوضع سئ للغاية الا انه ما زال هناك المزيد من الامل بشأن عودة الوضع على ما كانت عليه و ذلك من قبل هذا ويشرف المزيد من المحللون الاقتصاديون على تلك المرحلة و التي تمر بها السوق الخاص بالعملات في الوقت الحالي ، هذا كما ويحاولون وجود ثغرة ولو ليست كبيرة لحل تلك المشكلة التى تضع مصر في القاع وقد تم الكشف عن السعر اليومى لليورو للتعاملات الخاصة باليوم في السوق السوداء و ذلك أمام الجنيه المصري ، حيث بلغ سعر اليورو اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه المصري.

هذا ويرجع ذلك إلي تراجع القيمة الخاصة بالاستثمارات في مصر و ذلك بسبب الأوضاع السياسية و أيضا الأمنية و التي قد خوفت كبار المستثمرين من إقامة مشاريع في مصر، كما أن الحكومة المصرية أهملت جانب تصدير المنتجات واكتفت بالاستيراد من الدول المجاور بعد أن كانت تجلب العملات الأجنبية من الدول التي تصدر لها المنتجات بالعملة الأجنبية، وأيضا من العوامل الرئيسية التي تسببت في تراجع احتياطي النقد تراجع السياحة في مصر التي كانت تدر علي الحكومة العملات الصعبة المختلفة ولعبت دور هام في ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.