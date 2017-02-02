سعر اليورو الان بالبنوك و السوق السوداء اليوم الخميس 2/2/2017 فى مصر

سعر اليورو اليوم ، تحديث أسعار وأخبار اليورو اليوم الخميس 2 فبراير 2017 في مصر أمام الجنية المصري إرتفاعاً كبيراً بعد المضاربات التي حدثت بين البنوك أمس الجمعة التي وصلت لأسعار غير مسبوقة للدولار والريال واليورو علي حد سواء ، مما أوصل اليورو لسعر لم يصل له إلا مره واحده في تاريخة ، حيث وصل سعر صرف اليورو لـ 20.25 جنية مصري للشراء وإرتفع خلال تعاملات امس.

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سعر اليورو اليوم الخميس 2/2/2017 : سعر اليورو أول باول علي مصر 365.

بنك المشرق يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 20.27 جم البنك الاهلى المصرى يقدم أقل سعر لبيع اليورو 19.87 جم السوق السوداء سعر الشراء 20.30 جنية – سعر البيع 20.40 جنيهاً

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البنك سعر الشراء سعر البيع بنك-مصر-إيران-للتنمية 20.1631 20.3928 التنمية-والإئتمان-الزراعي 19.9770 20.1730 مصرف-ابو-ظبي 20.1249 20.4108 البنك-المصري-الخليجي 20.0941 20.4300 بنك-سايب 20.1700 20.4000 البنك-الأهلي 19.6945 19.8694 بنك-البركة 19.8856 20.5303 بنك-القاهرة 19.7483 19.9235 بنك-الاسكندرية 20.1249 20.3162 البنك-العربي-الافريقي 20.0711 20.3378 البنك-المركزي 20.1455 20.2715 بنك-مصر 19.7483 19.9136 بنك-بلوم-مصر 20.0711 20.3025 بنك-فيصل- 19.8559 20.0133 كريدي-أجريكول 20.1249 20.3919 بنك-التعمير-والإسكان 19.9010 20.6820 بنك-بيريوس 20.1246 20.3378 بنك-قناة-السويس 19.9097 20.1401 المصرف-المتحد 20.0173 20.2297 البنك-التجاري-الدولي 20.0722 20.3036 بنك-HSBC 20.1100 20.4100 البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات 20.1465 20.3162 البنك-الأهلي-المتحد 20.1200 20.4500 بنك-المشرق 20.2700 20.5400 بنك-الاستثمار-العربي 20.2200 20.3400

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء ، هذا و قد ارتفعت الأسعار التى وصلت اليها كل الاوراق مقابل جنيه ، هذا وبالرغم من ان الوضع سئ للغاية الا انه ما زال هناك المزيد من الامل بشأن عودة الوضع على ما كانت عليه و ذلك من قبل هذا ويشرف المزيد من المحللون الاقتصاديون على تلك المرحلة و التي تمر بها السوق الخاص بالعملات في الوقت الحالي ، هذا كما ويحاولون وجود ثغرة ولو ليست كبيرة لحل تلك المشكلة التى تضع مصر في القاع وقد تم الكشف عن السعر اليومى لليورو للتعاملات الخاصة باليوم في السوق السوداء و ذلك أمام الجنيه المصري ، حيث بلغ سعر اليورو اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه المصري.

هذا و بالرغم من قلة عملة اليورو خلال التعاملات في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ، ألا أنه لم يتغير سعر الصرفه الخاص باليورو في البنوك ، هذا كما و صرحت العديد من وسائل الإعلام و أيضا الصحف عن القرار الخاص بتعويم الجنيه و الذى قد طبقته الحكومة المصرية ، و ذلكك لهدف تحقيق ثبات السعر الخاص بصرف العملات كاليورو والدولار و ذلك مقابل الجنيه المصري هذا و قد أستقر سعر اليورو الأيام الماضية و ذلك بعدما ثبت الطلب علي العرض في الأسواق ، هذا وقد قال مالحافظ في البنك المركزي بأن السبب وراء إنخفاض قيمة الأستثمار في مصر ، قد أصبح هناك عجز كبير لعملة اليورو والدولار و ذلك في الأحتياطي النقدى .

هذا و بعد الارتفاعات الكبيرة و التي قد سجلها سعر اليورو و ذلك مقابل الجنيه في السوق السوداء بالتزامن مع الاشتعال في سعر الدولار في مصر، فقد شهدت الأيام الماضية حالة من الاستقرار والثبات و ذلك بعد أن ثبت الطلب علي العرض المتوفر و ذلك في الأسواق المصرية، فيتأثر سعر صرف اليورو بالكمية المطلوبة مع كمية العرض فتشهد الأسواق و أيضا البنوك الرسمية قلة عملة اليورو، فقد صرح محافظ البنك المركزي عن وجود عجز كبير جداً في احتياطي النقد لعملة اليورو والدولار الأمريكي والعديد من العملات الأخري العربية والعالمية.

هذا و يعتبر اليورو من اقوى العملات الاجنبية و ذلك على مستوى العالم لان هناك دول كثيرة متقدمة تتداول به هذا. وقد ساهم اليورو فى العمل علي رفع الاقتصاد و ذلك جميع بلدن اوروبا هذا وبالرغم من عدم استقراره وذلك بعد الفترة الماضية من الاضطرابات و التى قد تواجه البنك المركزى فى مصر وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى فى صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى وصل الى حد الجنون بعد الثمن الذى وصل اليه ومن ثم ارتفعت معظم المنتجات فى الاسواق المصرية . هذا وبالرغم من عدم الاستقراره وذلك في السوق الخاص باليورو وذلك بعد المدة الماضية من الاضطرابات و التى تواجه البنك المركزى في مصر.

ونتيجة اضطرابات السوق الخاص بالعملات خلال الفترة الماضية ، وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى في صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى بلغ الى حد الجنون بعد الثمن الذى بلغ اليه بعد ذلك صعدات معظم المنتجات في الاسواق المصريه. و نقدم لكم اليوم من خلال موقع مصر 365 أخر الأسعار التي وصل اليها اليورو اليوم من خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء و البنك المركزي المصري .

هذا ويرجع ذلك إلي تراجع القيمة الخاصة بالاستثمارات في مصر و ذلك بسبب الأوضاع السياسية و أيضا الأمنية و التي قد خوفت كبار المستثمرين من إقامة مشاريع في مصر، كما أن الحكومة المصرية أهملت جانب تصدير المنتجات واكتفت بالاستيراد من الدول المجاور بعد أن كانت تجلب العملات الأجنبية من الدول التي تصدر لها المنتجات بالعملة الأجنبية، وأيضا من العوامل الرئيسية التي تسببت في تراجع احتياطي النقد تراجع السياحة في مصر التي كانت تدر علي الحكومة العملات الصعبة المختلفة ولعبت دور هام في ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.

أسعار تحويل العملات الأجنبية لليورو اليوم – قديم: