سعر اليورو اليوم الخميس 26/1/2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الان

سعر اليورو اليوم ، تحديث أسعار وأخبار اليورو اليوم الخميس 26 يناير 2017 في مصر أمام الجنية المصري إرتفاعاً كبيراً بعد المضاربات التي حدثت بين البنوك أمس الخميس التي وصلت لأسعار غير مسبوقة للدولار والريال واليورو علي حد سواء ، مما أوصل اليورو لسعر لم يصل له إلا مره واحده في تاريخة ، حيث وصل سعر صرف اليورو لـ 20.17 جنية مصري للشراء وإرتفع خلال تعاملات امس.

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سعر اليورو اليوم الخميس 26/1/2017 : سعر اليورو أول باول علي مصر 365.

بنك HSBC واخر يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 20.31 جم البنك الاهلى المصرى يقدم أقل سعر لبيع اليورو 20.18 جم السوق السوداء سعر الشراء 20.25 جنية – سعر البيع 20.50 جنيهاً

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البنك سعر الشراء سعر البيع بنك-مصر-إيران-للتنمية 20.1912 20.4204 التنمية-والإئتمان-الزراعي 19.9210 20.1870 مصرف-ابو-ظبي 20.1971 20.3952 البنك-المصري-الخليجي 20.1356 20.4187 بنك-سايب 20.0000 20.2800 البنك-الأهلي 20.0511 20.1797 بنك-البركة 19.9460 20.6209 بنك-القاهرة 20.0857 20.3090 بنك-الاسكندرية 20.1791 20.3629 البنك-العربي-الافريقي 20.1370 20.3090 البنك-المركزي 20.1571 20.3049 بنك-مصر 20.0189 20.1804 بنك-بلوم-مصر 20.0932 20.2551 بنك-فيصل- 20.0394 20.2013 كريدي-أجريكول 20.2185 20.5676 بنك-التعمير-والإسكان 19.7810 20.6820 بنك-بيريوس 20.1853 20.4167 بنك-قناة-السويس 20.0576 20.2551 المصرف-المتحد 20.1921 20.3807 البنك-التجاري-الدولي 20.0587 20.2562 البنك-الأهلي-المتحد 20.2300 20.4200 بنك-المشرق 20.3100 20.4600 بنك-الاستثمار-العربي 20.1500 20.2600 HSBC 20.3120 20.6310 البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات 20.1469 20.3090 تحديث : نهاية التعاملات

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هذا و يعتبر اليورو من اقوى العملات الاجنبية و ذلك على مستوى العالم لان هناك دول كثيرة متقدمة تتداول به هذا. وقد ساهم اليورو فى العمل علي رفع الاقتصاد و ذلك جميع بلدن اوروبا هذا وبالرغم من عدم استقراره وذلك بعد الفترة الماضية من الاضطرابات و التى قد تواجه البنك المركزى فى مصر وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى فى صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى وصل الى حد الجنون بعد الثمن الذى وصل اليه ومن ثم ارتفعت معظم المنتجات فى الاسواق المصرية . هذا وبالرغم من عدم الاستقراره وذلك في السوق الخاص باليورو وذلك بعد المدة الماضية من الاضطرابات و التى تواجه البنك المركزى في مصر.

هذا و بعد الارتفاعات الكبيرة و التي قد سجلها سعر اليورو و ذلك مقابل الجنيه في السوق السوداء بالتزامن مع الاشتعال في سعر الدولار في مصر، فقد شهدت الأيام الماضية حالة من الاستقرار والثبات و ذلك بعد أن ثبت الطلب علي العرض المتوفر و ذلك في الأسواق المصرية، فيتأثر سعر صرف اليورو بالكمية المطلوبة مع كمية العرض فتشهد الأسواق و أيضا البنوك الرسمية قلة عملة اليورو، فقد صرح محافظ البنك المركزي عن وجود عجز كبير جداً في احتياطي النقد لعملة اليورو والدولار الأمريكي والعديد من العملات الأخري العربية والعالمية.

أسعار تحويل العملات الأجنبية لليورو اليوم – قديم:

سعر تحويل الدولار الأمريكى لليورو بلغ، 1.06 دولار أمريكى.

سعر تحويل الين اليابانى لليورو بلغ، 114.79 ين يابانى.

سعر تحويل الجنيه الاسترلينى لليورو بلغ 0.89 جنيه استرلينى.

سعر تحويل الفرنك السويسرى لليورو بلغ 1.07 فرنك.

سعر تحويل الدولار الأسترالى لليورو بلغ 1.44 دولار.

هذا ويرجع ذلك إلي تراجع القيمة الخاصة بالاستثمارات في مصر و ذلك بسبب الأوضاع السياسية و أيضا الأمنية و التي قد خوفت كبار المستثمرين من إقامة مشاريع في مصر، كما أن الحكومة المصرية أهملت جانب تصدير المنتجات واكتفت بالاستيراد من الدول المجاور بعد أن كانت تجلب العملات الأجنبية من الدول التي تصدر لها المنتجات بالعملة الأجنبية، وأيضا من العوامل الرئيسية التي تسببت في تراجع احتياطي النقد تراجع السياحة في مصر التي كانت تدر علي الحكومة العملات الصعبة المختلفة ولعبت دور هام في ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.

هذا و بالرغم من قلة عملة اليورو خلال التعاملات في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ، ألا أنه لم يتغير سعر الصرفه الخاص باليورو في البنوك ، هذا كما و صرحت العديد من وسائل الإعلام و أيضا الصحف عن القرار الخاص بتعويم الجنيه و الذى قد طبقته الحكومة المصرية ، و ذلكك لهدف تحقيق ثبات السعر الخاص بصرف العملات كاليورو والدولار و ذلك مقابل الجنيه المصري هذا و قد أستقر سعر اليورو الأيام الماضية و ذلك بعدما ثبت الطلب علي العرض في الأسواق ، هذا وقد قال مالحافظ في البنك المركزي بأن السبب وراء إنخفاض قيمة الأستثمار في مصر ، قد أصبح هناك عجز كبير لعملة اليورو والدولار و ذلك في الأحتياطي النقدى .

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء ، هذا و قد ارتفعت الأسعار التى وصلت اليها كل الاوراق مقابل جنيه ، هذا وبالرغم من ان الوضع سئ للغاية الا انه ما زال هناك المزيد من الامل بشأن عودة الوضع على ما كانت عليه و ذلك من قبل هذا ويشرف المزيد من المحللون الاقتصاديون على تلك المرحلة و التي تمر بها السوق الخاص بالعملات في الوقت الحالي ، هذا كما ويحاولون وجود ثغرة ولو ليست كبيرة لحل تلك المشكلة التى تضع مصر في القاع وقد تم الكشف عن السعر اليومى لليورو للتعاملات الخاصة باليوم في السوق السوداء و ذلك أمام الجنيه المصري ، حيث بلغ سعر اليورو اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه المصري.

ونتيجة اضطرابات السوق الخاص بالعملات خلال الفترة الماضية ، وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى في صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى بلغ الى حد الجنون بعد الثمن الذى بلغ اليه بعد ذلك صعدات معظم المنتجات في الاسواق المصريه. و نقدم لكم اليوم من خلال موقع مصر 365 أخر الأسعار التي وصل اليها اليورو اليوم من خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء و البنك المركزي المصري .