سعر اليورو اليوم الاربعاء 8/2/2017 بالبنوك و السوق السوداء فى مصر الان

سعر اليورو اليوم ، تحديث نهاية التعاملات في أسعار وأخبار اليورو اليوم الاربعاء 8 فبراير 2017 في مصر أمام الجنية المصري إرتفاعاً كبيراً بعد المضاربات التي حدثت بين البنوك أمس الجمعة التي وصلت لأسعار غير مسبوقة للدولار والريال واليورو علي حد سواء ، مما أوصل اليورو لسعر لم يصل له إلا مره واحده في تاريخة ، حيث وصل سعر صرف اليورو لـ 19.60 جنية مصري للشراء وانخفاض منذ اول امس.

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سعر اليورو اليوم الاربعاء 8/2/2017 : سعر اليورو أول باول علي مصر 365.

بنك فيصل الإسلامي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 19.27 جم مصرف أبو ظبي واخرين يقدمون أقل سعر لبيع اليورو 19.24 جم السوق السوداء سعر الشراء 19.40 جنية – سعر البيع 19.60 جنيهاً

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البنك سعر الشراء سعر البيع البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات 19.2600 19.4000 التنمية-والإئتمان-الزراعي 19.4285 19.6920 بنك-قناة-السويس 19.3189 19.5093 البنك-المركزي 19.2749 19.3841 بنك-فيصل- 19.2656 19.4024 البنك-العربي-الافريقي 19.2602 19.4558 بنك-المشرق 19.2600 19.4600 البنك-الأهلي-المتحد 19.2600 19.4600 بنك-الاستثمار-العربي 19.2400 19.3600 بنك-مصر 19.2176 19.3499 بنك-سايب 19.2100 19.4000 كريدي-أجريكول 19.2070 19.4024 بنك-بلوم-مصر 19.2070 19.4024 بنك-الاسكندرية 19.1538 19.3815 بنك-القاهرة 19.1538 19.3279 البنك-الأهلي 19.1538 19.3279 بنك-بيريوس 19.1537 19.3489 بنك-مصر-إيران-للتنمية 19.1370 19.4660 البنك-التجاري-الدولي 19.1006 19.2955 البنك-المصري-الخليجي 19.0952 19.3009 مصرف-ابو-ظبي 19.0474 19.2420 المصرف-المتحد 19.0242 19.2955 بنك-التعمير-والإسكان 19.0001 19.4990 بنك-البركة 18.8332 19.8396

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء:

هذا و يعتبر اليورو من اقوى العملات الاجنبية و ذلك على مستوى العالم لان هناك دول كثيرة متقدمة تتداول به هذا. وقد ساهم اليورو فى العمل علي رفع الاقتصاد و ذلك جميع بلدن اوروبا هذا وبالرغم من عدم استقراره وذلك بعد الفترة الماضية من الاضطرابات و التى قد تواجه البنك المركزى فى مصر وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى فى صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى وصل الى حد الجنون بعد الثمن الذى وصل اليه ومن ثم ارتفعت معظم المنتجات فى الاسواق المصرية . هذا وبالرغم من عدم الاستقراره وذلك في السوق الخاص باليورو وذلك بعد المدة الماضية من الاضطرابات و التى تواجه البنك المركزى في مصر.

ونتيجة اضطرابات السوق الخاص بالعملات خلال الفترة الماضية ، وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى في صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى بلغ الى حد الجنون بعد الثمن الذى بلغ اليه بعد ذلك صعدات معظم المنتجات في الاسواق المصريه. و نقدم لكم اليوم من خلال موقع مصر 365 أخر الأسعار التي وصل اليها اليورو اليوم من خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء و البنك المركزي المصري .

سعر اليورو الاوروبى اليوم مقابل الجنية المصرى:

هذا و بعد الارتفاعات الكبيرة و التي قد سجلها سعر اليورو و ذلك مقابل الجنيه في السوق السوداء بالتزامن مع الاشتعال في سعر الدولار في مصر، فقد شهدت الأيام الماضية حالة من الاستقرار والثبات و ذلك بعد أن ثبت الطلب علي العرض المتوفر و ذلك في الأسواق المصرية، فيتأثر سعر صرف اليورو بالكمية المطلوبة مع كمية العرض فتشهد الأسواق و أيضا البنوك الرسمية قلة عملة اليورو، فقد صرح محافظ البنك المركزي عن وجود عجز كبير جداً في احتياطي النقد لعملة اليورو والدولار الأمريكي والعديد من العملات الأخري العربية والعالمية.

هذا و قد ارتفعت الأسعار التى وصلت اليها كل الاوراق مقابل جنيه ، هذا وبالرغم من ان الوضع سئ للغاية الا انه ما زال هناك المزيد من الامل بشأن عودة الوضع على ما كانت عليه و ذلك من قبل هذا ويشرف المزيد من المحللون الاقتصاديون على تلك المرحلة و التي تمر بها السوق الخاص بالعملات في الوقت الحالي ، هذا كما ويحاولون وجود ثغرة ولو ليست كبيرة لحل تلك المشكلة التى تضع مصر في القاع وقد تم الكشف عن السعر اليومى لليورو للتعاملات الخاصة باليوم في السوق السوداء و ذلك أمام الجنيه المصري ، حيث بلغ سعر اليورو اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه المصري.

هذا و بالرغم من قلة عملة اليورو خلال التعاملات في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ، ألا أنه لم يتغير سعر الصرفه الخاص باليورو في البنوك ، هذا كما و صرحت العديد من وسائل الإعلام و أيضا الصحف عن القرار الخاص بتعويم الجنيه و الذى قد طبقته الحكومة المصرية ، و ذلكك لهدف تحقيق ثبات السعر الخاص بصرف العملات كاليورو والدولار و ذلك مقابل الجنيه المصري هذا و قد أستقر سعر اليورو الأيام الماضية و ذلك بعدما ثبت الطلب علي العرض في الأسواق ، هذا وقد قال مالحافظ في البنك المركزي بأن السبب وراء إنخفاض قيمة الأستثمار في مصر ، قد أصبح هناك عجز كبير لعملة اليورو والدولار و ذلك في الأحتياطي النقدى .

هذا ويرجع ذلك إلي تراجع القيمة الخاصة بالاستثمارات في مصر و ذلك بسبب الأوضاع السياسية و أيضا الأمنية و التي قد خوفت كبار المستثمرين من إقامة مشاريع في مصر، كما أن الحكومة المصرية أهملت جانب تصدير المنتجات واكتفت بالاستيراد من الدول المجاور بعد أن كانت تجلب العملات الأجنبية من الدول التي تصدر لها المنتجات بالعملة الأجنبية، وأيضا من العوامل الرئيسية التي تسببت في تراجع احتياطي النقد تراجع السياحة في مصر التي كانت تدر علي الحكومة العملات الصعبة المختلفة ولعبت دور هام في ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.

أسعار تحويل العملات الأجنبية لليورو اليوم – قديم: