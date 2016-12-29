سعر اليورو اليوم الخميس 29/12/2016 في مصر الان بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم ، تحديث أسعار وأخبار اليورو اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016 في مصر أمام الجنية المصري إرتفاعاً كبيراً بعد المضاربات التي حدثت بين البنوك أمس الأربعاء التي وصلت لأسعار غير مسبوقة للدولار والريال واليورو علي حد سواء ، مما أوصل اليورو لسعر لم يصل له إلا مره واحده في تاريخة ، حيث وصل سعر صرف اليورو لـ 19.85 جنية مصري للشراء وإرتفع خلال تعاملات امس.

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سعر اليورو اليوم الخميس 29/12/2016 : سعر اليورو أول باول علي مصر 365.

بنك الاهلي المتحد يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 19.8500 جم بنك CIB يقدم أقل سعر لبيع اليورو 19.5489 جم السوق السوداء سعر الشراء 20.85 جنية – سعر البيع 21.25 جنيهاً

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البنك سعر الشراء سعر البيع بنك-مصر-إيران-للتنمية 19.7582 20.5080 التنمية-والإئتمان-الزراعي 19.4012 19.7662 مصرف-ابو-ظبي 19.7952 20.2013 البنك-المصري-الخليجي 19.4681 19.8634 بنك-سايب 19.3600 19.7700 البنك-الأهلي 19.3960 19.7529 بنك-البركة 19.4853 20.6278 بنك-القاهرة 19.3680 19.7529 بنك-الاسكندرية 19.8047 20.0149 البنك-العربي-الافريقي 19.6552 20.2786 البنك-المركزي 19.5491 19.8965 بنك-مصر 19.4911 19.7430 بنك-بلوم-مصر 19.5558 20.1197 بنك-فيصل- 19.7524 20.0149 كريدي-أجريكول 19.4911 19.7529 بنك-التعمير-والإسكان 19.4907 20.3580 بنك-بيريوس 19.8066 20.1721 بنك-قناة-السويس 19.5188 19.8577 المصرف-المتحد 19.7510 20.1144 البنك-التجاري-الدولي 19.3029 19.5489 البنك-الأهلي-المتحد 19.8500 20.2200 بنك-المشرق 19.7500 20.3200 بنك-الاستثمار-العربي 19.6000 19.9900 بنك-HSBC 19.7500 20.4300

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هذا و يعتبر اليورو من اقوى العملات الاجنبية و ذلك على مستوى العالم لان هناك دول كثيرة متقدمة تتداول به هذا. وقد ساهم اليورو فى العمل علي رفع الاقتصاد و ذلك جميع بلدن اوروبا هذا وبالرغم من عدم استقراره وذلك بعد الفترة الماضية من الاضطرابات و التى قد تواجه البنك المركزى فى مصر وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى فى صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى وصل الى حد الجنون بعد الثمن الذى وصل اليه ومن ثم ارتفعت معظم المنتجات فى الاسواق المصرية . هذا وبالرغم من عدم الاستقراره وذلك في السوق الخاص باليورو وذلك بعد المدة الماضية من الاضطرابات و التى تواجه البنك المركزى في مصر.

هذا و بعد الارتفاعات الكبيرة و التي قد سجلها سعر اليورو و ذلك مقابل الجنيه في السوق السوداء بالتزامن مع الاشتعال في سعر الدولار في مصر، فقد شهدت الأيام الماضية حالة من الاستقرار والثبات و ذلك بعد أن ثبت الطلب علي العرض المتوفر و ذلك في الأسواق المصرية، فيتأثر سعر صرف اليورو بالكمية المطلوبة مع كمية العرض فتشهد الأسواق و أيضا البنوك الرسمية قلة عملة اليورو، فقد صرح محافظ البنك المركزي عن وجود عجز كبير جداً في احتياطي النقد لعملة اليورو والدولار الأمريكي والعديد من العملات الأخري العربية والعالمية.

ونتيجة اضطرابات السوق الخاص بالعملات خلال الفترة الماضية ، وفيما يعانى البعض من الاسعار المرتفعة هذه الايام لعدم وجود مخزون مالى في صندوق الدولة وقد انطلق نظيره الاخر الى الافق وهو الدولار الامريكى الذى بلغ الى حد الجنون بعد الثمن الذى بلغ اليه بعد ذلك صعدات معظم المنتجات في الاسواق المصريه. و نقدم لكم اليوم من خلال موقع مصر 365 أخر الأسعار التي وصل اليها اليورو اليوم من خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء و البنك المركزي المصري .

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء ، هذا و قد ارتفعت الأسعار التى وصلت اليها كل الاوراق مقابل جنيه ، هذا وبالرغم من ان الوضع سئ للغاية الا انه ما زال هناك المزيد من الامل بشأن عودة الوضع على ما كانت عليه و ذلك من قبل هذا ويشرف المزيد من المحللون الاقتصاديون على تلك المرحلة و التي تمر بها السوق الخاص بالعملات في الوقت الحالي ، هذا كما ويحاولون وجود ثغرة ولو ليست كبيرة لحل تلك المشكلة التى تضع مصر في القاع وقد تم الكشف عن السعر اليومى لليورو للتعاملات الخاصة باليوم في السوق السوداء و ذلك أمام الجنيه المصري ، حيث بلغ سعر اليورو اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه المصري.

هذا و بالرغم من قلة عملة اليورو خلال التعاملات في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ، ألا أنه لم يتغير سعر الصرفه الخاص باليورو في البنوك ، هذا كما و صرحت العديد من وسائل الإعلام و أيضا الصحف عن القرار الخاص بتعويم الجنيه و الذى قد طبقته الحكومة المصرية ، و ذلكك لهدف تحقيق ثبات السعر الخاص بصرف العملات كاليورو والدولار و ذلك مقابل الجنيه المصري هذا و قد أستقر سعر اليورو الأيام الماضية و ذلك بعدما ثبت الطلب علي العرض في الأسواق ، هذا وقد قال مالحافظ في البنك المركزي بأن السبب وراء إنخفاض قيمة الأستثمار في مصر ، قد أصبح هناك عجز كبير لعملة اليورو والدولار و ذلك في الأحتياطي النقدى .

هذا ويرجع ذلك إلي تراجع القيمة الخاصة بالاستثمارات في مصر و ذلك بسبب الأوضاع السياسية و أيضا الأمنية و التي قد خوفت كبار المستثمرين من إقامة مشاريع في مصر، كما أن الحكومة المصرية أهملت جانب تصدير المنتجات واكتفت بالاستيراد من الدول المجاور بعد أن كانت تجلب العملات الأجنبية من الدول التي تصدر لها المنتجات بالعملة الأجنبية، وأيضا من العوامل الرئيسية التي تسببت في تراجع احتياطي النقد تراجع السياحة في مصر التي كانت تدر علي الحكومة العملات الصعبة المختلفة ولعبت دور هام في ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.

أسعار تحويل العملات العربية أمام اليورو اليوم – قديم:

سعر تحويل الجنيه المصرى لليورو بلغ، 17.32 جنيه.

سعر تحويل الريال السعودى لليورو بلغ 4.17 ريال سعودى.

سعر تحويل الدرهم الإماراتى لليورو بلغ 4.09 درهم.

سعر تحويل الدينار الكويتى لليورو بلغ 0.337 دينار.

سعر تحويل الريال القطرى لليورو بلغ 4.05 ريال قطرى.

أسعار تحويل العملات الأجنبية لليورو اليوم – قديم: