سعر صرف الدولار والعملات اليوم في البنك التجاري الدولي CIB الخميس 22-12-2016

سعر الدولار اليوم الخميس 22-12-2016 في البنك التجاري الدولي CIB ، موجز أسعار العملات الان في بنك CIB بعد رفع أسعار العملات أمام الجنية المصري ، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم الجمعة بعد القرار المفاجئ بتعويم الجنيه المصرى، ننشر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB بعد رفع أسعار العملات أمام الجنية المصري، حيث دخل الإقتصاد المصرى حقبة اقتصادية متغيرة جديدة ، حيث اصدر البنك المركزى المصرى قراره الأخير بشأن تحرير الجنية المصري وتعويمه تحريرًا كاملا.

Advertisements

كما أعطى البنك المركزى المصرى البنوك العاملة في مصر بمختلف الفروع ومحافظات الجمهورية حرية تقيم سعر صرف العملات الأجنبية بشكل يومى ومستمر بما تراه مناسبًا مع التعاملات التجارية والتبادلية وطبقًا للظروف المواتيه، حيث حدد البنك سعر الدولار ليوم الجمعة فقط كسعر استرشادي 13 جنيهاً للدولار الواحد، ونقدم لكم الآن تأثير قرار تعويم الجنيه المصرى على الدولار الأمريكى ، وتصريحات البنك المركز .

سعر الدولار والعملات اليوم الخميس 22-12-2016 البنك التجاري الدولي CIB .

سعر الدولار اليوم ، هذا حيث شهدت الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي ارتفاعات خلال التعامل أمام الجنيه المصري في السوق السوداء ، هذا حيث ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي خلال اليومين الماضيين بمعدل 2 جنيه مرة واحده ، الجدير بالذكر أن هذه الارتفاعات في أسعار الدولار الأمريكي قد حدثت بعد قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري في مقابل التحكم في أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء و من ثم القضاء عليها فيما بعد ، لكن علي ما يبدو أن النتائج قد جاءت بصورة عكسية تماما غير التي قد توقعتها الحكومة المصرية ، حيث استمرت الارتفاعات في أسعار الدولار الأمريكي و ذلك بعد تعويم الجنيه في السوق السوداء ، هذا و مع المعاناه التي يمر بها البنك المركزي خلال الفترة الحالية بشأن نقص الاحتاطي النقدي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي و عجزة عن القيان بتوفير حاجه السوق من الدولار الأمريكي ، هذا بالاضافة الي شح المعروض من الدولار الأمريكي في السوق السوداء و اشتعال العديد من المضاربات حول الدولار الأمريكي ، فقد قال العديد من الاقتصاديين و كذلك التجار في السوق السوداء بأنه هناك احتمال كبير أن يواصل الدولار الأمريكي الارتفاع في الأسعار خلال الفترة القادمة حتي يتجاوز ال20 جنيه ، الأمر الذي ينذر بحدوث تدهور و انهيار في الأقتصاد المصري و انهيار الجنيه المصري تماما .

تأثير قرار تعويم الجنيه المصرى على الدولار الأمريكى :

جدير بالذكر بعد قرار تعويم الجنيه المصرى الذى صدر منذ ساعات بالأمس الخميس من البنك المركزى المصرى ، جاءت أول الإهتزازات النقدية متقدمة للغاية، حيث أنه لم يمضى ساعات على قرار تعويم الجنيه المصرى وأرتفع سعر الدولار بالبنك إلى أسعار لم تسبق من قبل، كما أعطي البنك المركزى المصرى بعد تعويم الجنيه المصرى حق التداول لسعر الدولار عبر الإنتربنك، فقد اعلن البنك التجاري الدولي بعد قرار تعويم الجنيه المصرى بساعات قراره برفع سعر صرف الدولار الامريكي ، حيث وصل سعر الدولار اليوم السبت إلي 16.10 جنيها كسعر للشراء ، بينما وصل سعر البيع للدولار الأمريكى بعد التعويم فى البنك التجارى المصرى إلى 16 جنيها .

تصريحات البنك المركز بشأن تعويم الجنيه :

جاء بيان البنك المركزي المصري بشأن تعويم الجنية المصري بالأمس متتابعًا باعطاء الصلاحية الكاملة لكافة البنوك العاملة على الاراضى المصرية بتحديد سعر العملات العربية والأجنبية بما تراه مناسب مع تعاملاتها، بالإضافة إلى اعطائها صلاحية زيادة هامش الربح بحرية كاملة حسب تداولاتها وذلك فى التداول الخاص بها بحيث يزيد سعر الفائدة كما تراه البنوك مناسبًا بشرط ألا يتخطى هامش الربح حاجز ال 10% ، ومن المثير للدهشة أن البنوك المصرية قد بدأت تداولاتها اليوم وكان سعر تداول الدولار الأمريكى داخل البنوك المصرية وصل إلى مستوى 8.88 جنيه، ليأتى سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه بعدة ساعات ليصل إلى 13 جنيه، ثم يرتفع إلى 14 جنيه، إلى أن يصل فى نهاية اليوم إلى مستوى 15.5 جنيه لسعر التداول ، واتى ضمن هذه البنوك التى انتهى سعر الإغلاق فيها لعملية التداول إلى 16 جنيه بالنسبة للدولار البنك التجاري الدولي CIB.