سعر الدولار و العملات اليوم الاحد 19-2-2017 : سعر الدولار اليوم في بنك مصر الان

أسعار العملات في بنك مصر ، أسعار الدولار والعملات بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي فى بنك مصر الحكومي ، حيث نقدم لكم سعر الدولار والعملات اليوم الاحد 19-2-2017 ومن الملحوظ إنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام مختلف العملات العربية والأجنبية، حيث تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار العملات فى البنك العربى الإفريقي .ونقوم اليوم نحن فريق عمل موقع مصر 365 بنشر ملف كامل بأهم أسعار العملات مقابل الجنيه المصري داخل بنك مصر اليوم.

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سعر الدولار اليوم ، نوفر لكم اليوم بيان مميز بأسعار العملات العربية والأجنبيه أيضاً مقابل الجنيه المصري ، سعر الشراء وسعر البيع أيضاً، تتمثل العملات في سعر الدولار الأمريكي وسعر اليورو وسعر الجنيه الاسترليني وسعر فرنك سويسري و سعر كرون دنماركي وسعر الدينار الكويتي وسعر الريال السعودي وسعر الدينار الأردني وسعر الدينار البحريني.

أسعار العملات والدولار اليوم الاحد 19-2-2017 في بنك مصر .

تابعونا يومياً للتعرف على أسعار العملات العربية والأجنبيه مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك ” بنك مصر – البنك الأهلي – البنك التجاري الدولي ” وغيرها من البنوك وذلك بعد أزمة تعويم الجنيه التي تشهدها البلاد وأرتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه بعد ذلك التعويم، ويوجد أنباء عن أنه سوف يتم تثبيت السعر يوم الثلاثاء القادم بالبنوك بأذن الله، فتابعونا لحظة بلحظة.

سعر الدولار اليوم ، هذا حيث و بعد قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري فقد أدي ذلك الي ارتفاع في أسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك ، هذا حيث و قد قامت البنوك مؤخرا بالعمل علي رفع أسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات التي تتم بداخلها و ذلك من أجل العمل علي نقل أغلبية التداول من السوق السوداء و التي قد شهدت حالة البيع و الشراء ركود كبير خلال التعاملات فيها خلال الفترة الماضية ، و ذلك بسبب اقتراب الأسعار الخاصة بالدولار في البنوك المركزية بالأسعار الخاصة بتعاملات السوق السوداء .

حالة من عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار الدولار الأمريكي و ذلك خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في السوق السوداء ، هذا حيث يعاني الدولار الأمريكي في السوق السوداء خلال الوقت الحالي حالات من الارتفاعات و الانخفاضات المتتالية و الجدير بالذكر أنها تكون انخفاضات طفيفة جدا و لا تؤثر بشكل كبير علي الارتفاعات المزهلة و التي تواجهها أسعار الدولار بشكل مستمر ، و الجدير بالذكر أن هذا ما قد تنبأ به خبراء الاقتصاد و ذلك خلال الفترة الماضية عندما قالت الحكومة بأنها ستقوم بتعويم الجنيه المصري .

بينما وصل مستوى الريال السعودي بعد تعويم الجنيه اليوم إلى ٤.٧٤٣٤ جنيه، طبقًا لقرار البنك المركزي الصادر بالأمس بتعويم الجنيه وترك حرية تقرير أسعار صرف العملات للبنوك على حسب سعر العرض والطلب، ليصبح الآن أسعار العملات سوف تختلف بشكل يومى من بنك للأخر على حسب قرارات البنوك ورؤيتها على تحديد السعر الرسمي اليومى لكل عملة.

وقد أدى تعويم الجنيه المصرى إلى زيادة أسعار العملات العربية والأجنبية ، كما أعطي البنك المركزى المصرى بعد تعويم الجنيه المصرى حق التداول لسعر الدولار عبر الإنتربنك، حيث قام باعطاء الصلاحية الكاملة لكافة البنوك العاملة على الاراضى المصرية ، حيث وصل سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر بعد التعويم ٥٨.٢٨٠١ جنيها، بينما بلغ سعر الدرهم الاماراتي ٤.٨٤ فى البنك العربى الأفريقي اليوم.

سعر الدولار اليوم ، هذا حيث حدثت ارتفاعات تدريجية و مستمرة في أسعار الدولار الأمريكي و ذلك خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك المركزية ، هذا حيث استقرت الأسعار في غالبية البنوك خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه عند سعر ١٧ جنيه ، هذا و من ضمن تلك البنوك التي قد استقر سعر الدولار خلالها عند هذا الحد “بنك الاستثمار العربي، البنك الأهلي و بنك مصر” هذا بالاضافة الي أن الأسعار الخاصة بشراء الدولار الأمريكي قد اختلفت من بنك الي الأخر ، هذا حيث كان الفارق في الأسعار بين البنوك حوالي 25 قرش ، هذا و الجدير بالذكر أن الارتفاع في سعر الشراء الخاص بالدولار الأمريكي سببه هو محاولة البنوك العمل علي جمع أكبر مبلغ من الدولار الأمريكي و ذلك من أجل القدرة علي سد حاجه السوق من الدولار الأمريكي و من بينهم المستثمرين و التجار .