سعر صرف الدولار العملات اليوم الاحد 1-1-2017 في البنك الأهلي المصري

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سعر صرف الدولار العملات اليوم الاحد 1-1-2017 في البنك الأهلي المصري

موجز أسعار العملات في البنك الأهلي المصري بعد ارتفاع الدولار والعملات بالبنك الأهلي المصري اليوم الأحد 1-1-2017 حيث وصلت اسعار العملات اليوم كالدولار والريال السعوى والدرهم الامراتى والدينار الكويتى الى  اسعار عالية بعد قرار المركزى ، قد اثر القرار على الجنيه بنحو 110% انخفاض  من قيمته السوقية فى  معظم البنوك فى اغلب المحافظات .

سعر الدولار اليوم ، نوفر لكم اليوم بيان مميز بأسعار العملات العربية والأجنبيه أيضاً مقابل الجنيه المصري ، سعر الشراء وسعر البيع أيضاً ، تتمثل العملات في سعر الدولار الأمريكي وسعر اليورو وسعر الجنيه الاسترليني وسعر فرنك سويسري و سعر كرون دنماركي وسعر الدينار الكويتي وسعر الريال السعودي وسعر الدينار الأردني وسعر الدينار البحريني بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم الأحد 1-1-2017 بالبنك الأهلي المصري.

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي 58.7851 59.7773 01/01 9:10 ص
دينار بحريني 47.7378 48.4213 01/01 9:10 ص
ريال عماني 46.6817 47.4519 01/01 9:10 ص
دينار أردني 25.4094 25.7841 01/01 9:10 ص
جنيه إسترليني 22.0392 22.6063 01/01 9:10 ص
يورو 18.8676 19.4381 01/01 9:10 ص
دولار أمريكي 18.0000 18.2500 01/01 9:10 ص
فرنك سويسري 17.5833 18.1249 01/01 9:10 ص
ين ياباني 15.3597 15.7260 01/01 9:10 ص
دولار كندي 13.3254 13.6164 01/01 9:10 ص
دولار استرالي 12.9798 13.2240 01/01 9:10 ص
ريال قطري 4.9426 5.0124 01/01 9:10 ص
درهم الإمارات العربية 4.9005 4.9691 01/01 9:10 ص
ريال سعودي 4.7981 4.8658 01/01 9:10 ص
كرون دنماركي 2.5392 2.6141 01/01 9:10 ص
كرون نرويجي 2.0815 2.1388 01/01 9:10 ص
كرون سويدي 1.9717 2.0276 01/01 9:10 ص

الجدير بالذكر ان سعر الدولار , فى السوق السوداء  منذ بداية الشهر سبب اكيدا  فى تعويم الجنيه, وعلى جانبه ارتفعت اسعار اغلب العملات العربية والاجنبية بطريقة مثيرة للجدل , بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب  حيث وصل سعر الشراء للدولار 16 والبيع تخطى سعر 16.40 جنيها . وعلى جانبه أوضح طارق حامد محافظ البنك المركزى على اهمية دور البورصة . وانها تلعب دورا هاما فى دعم القرار, وأكد أن تقوية البورصة , سيجعل سعر الدولار لا يتعدى الخمس جنيهات .  وذكر ايضا تحويلاتالمصرين بالخارج وضرورة جذب التحويلات وتحويلات المغتربين الى ذويهم وعليهم تحويلها من البنك او استثمارها فى شهادات ادخار .

هذا بالاضافة الي أن الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي تختلف بين المحافظات ، هذا حيث تختلف الأوضاع الخاصة بالسوق السوداء من محافظة الي أخري و التي يتم علي أساسها تحديد قيمة الدولار الأمريكي ، هذا و قد قال عدد من الخبراء بأن المفهوم الخاص بتعويم الجنيه يعني أن يقوم بوضع قيمة ثابته للدولار الأمريكي و كذلك العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري ، و أن الحكومة سوف تقوم بالعمل علي تطبيق ذلك خلال الفترة القادمة و ذلك من أجل العمل علي السيطرة علي الوضع الذي أصبح علي حافة الانهيار .

هذا كما أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين بشأن القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري بأن من ناحية سيقوم بجلب العديد من المستثمرين الي مصر ، الا أن هذا القرار هو قرار خاطئ بشأن تأثيرة علي المصريين و أنه سيضر العديد من المواطنين في ظل الارتفاعات في الأسعار و التي ستشهدها البلاد خلال الفترة التي تلي تعويم الجنيه و استمرار الارتفاعات بشكل كبير .

وقد صرح مسئولين فى الغرفة التجارية  أن اسعار العملات سوف تقل قيمتها تدريجيا ,عند بدأ استقبال المركزى لليوان الصينى , والتى سوف تحفف من الازمة, وقد صدر قرار ايضا بايقاف استيراد السلع التى تسبب عبىء  تجارى ( السلع الغير اساسية ) . وقد  ذكر الاعلامى عمرو أديب فى برنامجه على قناة أون تى فى  بخصوص سعر الدولار بالسوق السوداء , انه قج تم تلقى تعليمات من بعض القيادات ومسئولين فى الوزارة بأن يتحدثوا فى بعض الاخبار عن الدولار وسعره الذى قد يصل الى 19جنيه .

 