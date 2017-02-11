سعر صرف الدولار العملات اليوم السبت 11-2-2017 في البنك الأهلي المصري

موجز أسعار العملات في البنك الأهلي المصري بعد ارتفاع الدولار والعملات بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت 11-10-2017 حيث وصلت اسعار العملات اليوم كالدولار والريال السعوى والدرهم الامراتى والدينار الكويتى الى اسعار عالية بعد قرار المركزى ، قد اثر القرار على الجنيه بنحو 110% انخفاض من قيمته السوقية فى معظم البنوك فى اغلب المحافظات .

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سعر الدولار اليوم ، نوفر لكم اليوم بيان مميز بأسعار العملات العربية والأجنبيه أيضاً مقابل الجنيه المصري ، سعر الشراء وسعر البيع أيضاً ، تتمثل العملات في سعر الدولار الأمريكي وسعر اليورو وسعر الجنيه الاسترليني وسعر فرنك سويسري و سعر كرون دنماركي وسعر الدينار الكويتي وسعر الريال السعودي وسعر الدينار الأردني وسعر الدينار البحريني بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم السبت 11-10-2017 بالبنك الأهلي المصري.

هذا بالاضافة الي أن الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي تختلف بين المحافظات ، هذا حيث تختلف الأوضاع الخاصة بالسوق السوداء من محافظة الي أخري و التي يتم علي أساسها تحديد قيمة الدولار الأمريكي ، هذا و قد قال عدد من الخبراء بأن المفهوم الخاص بتعويم الجنيه يعني أن يقوم بوضع قيمة ثابته للدولار الأمريكي و كذلك العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري ، و أن الحكومة سوف تقوم بالعمل علي تطبيق ذلك خلال الفترة القادمة و ذلك من أجل العمل علي السيطرة علي الوضع الذي أصبح علي حافة الانهيار .

هذا كما أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين بشأن القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري بأن من ناحية سيقوم بجلب العديد من المستثمرين الي مصر ، الا أن هذا القرار هو قرار خاطئ بشأن تأثيرة علي المصريين و أنه سيضر العديد من المواطنين في ظل الارتفاعات في الأسعار و التي ستشهدها البلاد خلال الفترة التي تلي تعويم الجنيه و استمرار الارتفاعات بشكل كبير .

وقد صرح مسئولين فى الغرفة التجارية أن اسعار العملات سوف تقل قيمتها تدريجيا ,عند بدأ استقبال المركزى لليوان الصينى , والتى سوف تحفف من الازمة, وقد صدر قرار ايضا بايقاف استيراد السلع التى تسبب عبىء تجارى ( السلع الغير اساسية ) . وقد ذكر الاعلامى عمرو أديب فى برنامجه على قناة أون تى فى بخصوص سعر الدولار بالسوق السوداء , انه قج تم تلقى تعليمات من بعض القيادات ومسئولين فى الوزارة بأن يتحدثوا فى بعض الاخبار عن الدولار وسعره الذى قد يصل الى 17 جنيه .

الجدير بالذكر ان سعر الدولار , فى السوق السوداء منذ بداية الشهر سبب اكيدا فى تعويم الجنيه, وعلى جانبه ارتفعت اسعار اغلب العملات العربية والاجنبية بطريقة مثيرة للجدل , بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب حيث وصل سعر الشراء للدولار 17.77 والبيع تخطى سعر 17.82 جنيها . وعلى جانبه أوضح طارق حامد محافظ البنك المركزى على اهمية دور البورصة . وانها تلعب دورا هاما فى دعم القرار, وأكد أن تقوية البورصة , سيجعل سعر الدولار لا يتعدى الخمس جنيهات . وذكر ايضا تحويلات المصرين بالخارج وضرورة جذب التحويلات وتحويلات المغتربين الى ذويهم وعليهم تحويلها من البنك او استثمارها فى شهادات ادخار .