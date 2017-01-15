سعر صرف الدولار العملات اليوم الأحد 15-1-2017 في البنك الأهلي المصري

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سعر صرف الدولار العملات اليوم الأحد 15-1-2017 في البنك الأهلي المصري

موجز أسعار العملات في البنك الأهلي المصري بعد ارتفاع الدولار والعملات بالبنك الأهلي المصري اليوم الأحد 15-1-2017 حيث وصلت اسعار العملات اليوم كالدولار والريال السعوى والدرهم الامراتى والدينار الكويتى الى  اسعار عالية بعد قرار المركزى ، قد اثر القرار على الجنيه بنحو 110% انخفاض  من قيمته السوقية فى  معظم البنوك فى اغلب المحافظات .

سعر الدولار اليوم ، نوفر لكم اليوم بيان مميز بأسعار العملات العربية والأجنبيه أيضاً مقابل الجنيه المصري ، سعر الشراء وسعر البيع أيضاً ، تتمثل العملات في سعر الدولار الأمريكي وسعر اليورو وسعر الجنيه الاسترليني وسعر فرنك سويسري و سعر كرون دنماركي وسعر الدينار الكويتي وسعر الريال السعودي وسعر الدينار الأردني وسعر الدينار البحريني بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم الأحد 15-1-2017 بالبنك الأهلي المصري.

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي 60.4634 60.8918 01/15 12:10 ص
دينار بحريني 49.0651 49.3356 01/15 12:10 ص
ريال عماني 48.0357 48.3607 01/15 12:10 ص
دينار أردني 26.0968 26.2601 01/15 12:10 ص
جنيه إسترليني 22.4276 22.7515 01/15 12:10 ص
يورو 19.6045 19.8481 01/15 12:10 ص
دولار أمريكي 18.5000 18.6000 01/15 12:10 ص
فرنك سويسري 18.2788 18.5148 01/15 12:10 ص
ين ياباني 16.0256 16.2844 01/15 12:10 ص
دولار كندي 14.0503 14.1833 01/15 12:10 ص
دولار استرالي 13.7825 13.9649 01/15 12:10 ص
ريال قطري 5.0810 5.1089 01/15 12:10 ص
درهم الإمارات العربية 5.0366 5.0641 01/15 12:10 ص
ريال سعودي 4.9323 4.9592 01/15 12:10 ص
كرون دنماركي 2.6369 2.6680 01/15 12:10 ص
كرون نرويجي 2.1675 2.1924 01/15 12:10 ص
كرون سويدي 2.0651 2.0902 01/15 12:10 ص

هذا بالاضافة الي أن الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي تختلف بين المحافظات ، هذا حيث تختلف الأوضاع الخاصة بالسوق السوداء من محافظة الي أخري و التي يتم علي أساسها تحديد قيمة الدولار الأمريكي ، هذا و قد قال عدد من الخبراء بأن المفهوم الخاص بتعويم الجنيه يعني أن يقوم بوضع قيمة ثابته للدولار الأمريكي و كذلك العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري ، و أن الحكومة سوف تقوم بالعمل علي تطبيق ذلك خلال الفترة القادمة و ذلك من أجل العمل علي السيطرة علي الوضع الذي أصبح علي حافة الانهيار .

 

الجدير بالذكر ان سعر الدولار , فى السوق السوداء  منذ بداية الشهر سبب اكيدا  فى تعويم الجنيه, وعلى جانبه ارتفعت اسعار اغلب العملات العربية والاجنبية بطريقة مثيرة للجدل , بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب  حيث وصل سعر الشراء للدولار 18.50والبيع تخطى سعر 18.60جنيها . وعلى جانبه أوضح طارق حامد محافظ البنك المركزى على اهمية دور البورصة . وانها تلعب دورا هاما فى دعم القرار, وأكد أن تقوية البورصة , سيجعل سعر الدولار لا يتعدى الخمس جنيهات .  وذكر ايضا تحويلاتالمصرين بالخارج وضرورة جذب التحويلات وتحويلات المغتربين الى ذويهم وعليهم تحويلها من البنك او استثمارها فى شهادات ادخار .

هذا كما أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين بشأن القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري بأن من ناحية سيقوم بجلب العديد من المستثمرين الي مصر ، الا أن هذا القرار هو قرار خاطئ بشأن تأثيرة علي المصريين و أنه سيضر العديد من المواطنين في ظل الارتفاعات في الأسعار و التي ستشهدها البلاد خلال الفترة التي تلي تعويم الجنيه و استمرار الارتفاعات بشكل كبير .

وقد صرح مسئولين فى الغرفة التجارية  أن اسعار العملات سوف تقل قيمتها تدريجيا ,عند بدأ استقبال المركزى لليوان الصينى , والتى سوف تحفف من الازمة, وقد صدر قرار ايضا بايقاف استيراد السلع التى تسبب عبىء  تجارى ( السلع الغير اساسية ) . وقد  ذكر الاعلامى عمرو أديب فى برنامجه على قناة أون تى فى  بخصوص سعر الدولار بالسوق السوداء , انه قج تم تلقى تعليمات من بعض القيادات ومسئولين فى الوزارة بأن يتحدثوا فى بعض الاخبار عن الدولار وسعره الذى قد يصل الى 19جنيه .