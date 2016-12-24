سعر صرف الدولار العملات اليوم السبت 24-12-2016 في البنك الأهلي المصري

موجز أسعار العملات في البنك الأهلي المصري بعد ارتفاع الدولار والعملات بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت 24-12-2016 حيث وصلت اسعار العملات اليوم كالدولار والريال السعوى والدرهم الامراتى والدينار الكويتى الى اسعار عالية بعد قرار المركزى ، قد اثر القرار على الجنيه بنحو 110% انخفاض من قيمته السوقية فى معظم البنوك فى اغلب المحافظات .

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سعر الدولار اليوم ، نوفر لكم اليوم بيان مميز بأسعار العملات العربية والأجنبيه أيضاً مقابل الجنيه المصري ، سعر الشراء وسعر البيع أيضاً ، تتمثل العملات في سعر الدولار الأمريكي وسعر اليورو وسعر الجنيه الاسترليني وسعر فرنك سويسري و سعر كرون دنماركي وسعر الدينار الكويتي وسعر الريال السعودي وسعر الدينار الأردني وسعر الدينار البحريني بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم السبت 24-12-2016 بالبنك الأهلي المصري.

العملة الكود سعر الشراء سعر البيع دولار امريكى USD يورو EUR إسترليني GBP دولار كندي CAD كرونا دنماركي DKK كرونا نرويجي NOK كرونا سويدى SEK فرنك سويسرى CHF ين 100 JPY دولار إسترالي AUD دينار كويتي KWD ريال سعودي SAR درهم إماراتي AED دينار بحريني BAD ريال عماني OMR ريال قطري QTR دينار إردني JOD

هذا كما أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين بشأن القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري بأن من ناحية سيقوم بجلب العديد من المستثمرين الي مصر ، الا أن هذا القرار هو قرار خاطئ بشأن تأثيرة علي المصريين و أنه سيضر العديد من المواطنين في ظل الارتفاعات في الأسعار و التي ستشهدها البلاد خلال الفترة التي تلي تعويم الجنيه و استمرار الارتفاعات بشكل كبير .

وقد صرح مسئولين فى الغرفة التجارية أن اسعار العملات سوف تقل قيمتها تدريجيا ,عند بدأ استقبال المركزى لليوان الصينى , والتى سوف تحفف من الازمة, وقد صدر قرار ايضا بايقاف استيراد السلع التى تسبب عبىء تجارى ( السلع الغير اساسية ) . وقد ذكر الاعلامى عمرو أديب فى برنامجه على قناة أون تى فى بخصوص سعر الدولار بالسوق السوداء , انه قج تم تلقى تعليمات من بعض القيادات ومسئولين فى الوزارة بأن يتحدثوا فى بعض الاخبار عن الدولار وسعره الذى قد يصل الى 19جنيه .

الجدير بالذكر ان سعر الدولار , فى السوق السوداء منذ بداية الشهر سبب اكيدا فى تعويم الجنيه, وعلى جانبه ارتفعت اسعار اغلب العملات العربية والاجنبية بطريقة مثيرة للجدل , بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب حيث وصل سعر الشراء للدولار 16 والبيع تخطى سعر 16.40 جنيها . وعلى جانبه أوضح طارق حامد محافظ البنك المركزى على اهمية دور البورصة . وانها تلعب دورا هاما فى دعم القرار, وأكد أن تقوية البورصة , سيجعل سعر الدولار لا يتعدى الخمس جنيهات . وذكر ايضا تحويلاتالمصرين بالخارج وضرورة جذب التحويلات وتحويلات المغتربين الى ذويهم وعليهم تحويلها من البنك او استثمارها فى شهادات ادخار .

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هذا بالاضافة الي أن الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي تختلف بين المحافظات ، هذا حيث تختلف الأوضاع الخاصة بالسوق السوداء من محافظة الي أخري و التي يتم علي أساسها تحديد قيمة الدولار الأمريكي ، هذا و قد قال عدد من الخبراء بأن المفهوم الخاص بتعويم الجنيه يعني أن يقوم بوضع قيمة ثابته للدولار الأمريكي و كذلك العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري ، و أن الحكومة سوف تقوم بالعمل علي تطبيق ذلك خلال الفترة القادمة و ذلك من أجل العمل علي السيطرة علي الوضع الذي أصبح علي حافة الانهيار .