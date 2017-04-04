سعر الدولار و العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل في البنك الأهلي المصري الآن

سعر الدولار ، اخر أسعار الدولار و العملات في البنك الأهلي المصري بعد ارتفاع الدولار والعملات بالبنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 4-4-2017 حيث وصلت اسعار العملات اليوم كالدولار والريال السعوى والدرهم الامراتى والدينار الكويتى الى اسعار عالية بعد قرار المركزى بتعويم الجنية المصرى ، قد اثر القرار على الجنيه بنحو 110% انخفاض من قيمته السوقية فى معظم البنوك فى اغلب المحافظات .
سعر الدولار اليوم ، نوفر لكم اليوم بيان مميز بأسعار العملات العربية والأجنبيه أيضاً مقابل الجنيه المصري ، سعر الشراء وسعر البيع أيضاً ، تتمثل العملات في سعر الدولار الأمريكي وسعر اليورو وسعر الجنيه الاسترليني وسعر فرنك سويسري و سعر كرون دنماركي وسعر الدينار الكويتي وسعر الريال السعودي وسعر الدينار الأردني وسعر الدينار البحريني بالبنك الأهلي المصري.
سعر الدولار الآن بكافة البنوك والسوق السوداء من هنا.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنك الأهلي المصري :
وقد صرح مسئولين فى الغرفة التجارية أن اسعار الدولار و العملات سوف تقل قيمتها تدريجيا ,عند بدأ استقبال المركزى لليوان الصينى , والتى سوف تحفف من الازمة وخاصة الدولار , وقد صدر قرار ايضا بايقاف استيراد السلع التى تسبب عبىء تجارى ( السلع الغير اساسية ) . وقد ذكر الاعلامى عمرو أديب فى برنامجه على قناة أون تى فى بخصوص سعر الدولار بالسوق السوداء , انه قد تم تلقى تعليمات من بعض القيادات ومسئولين فى الوزارة بأن يتحدثوا فى بعض الاخبار عن الدولار وسعره الذى قد يصل الى 20 جنيه .
هذا بالاضافة الي أن الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي تختلف بين المحافظات ، هذا حيث تختلف الأوضاع الخاصة بالسوق السوداء من محافظة الي أخري و التي يتم علي أساسها تحديد قيمة الدولار الأمريكي ، هذا و قد قال عدد من الخبراء بأن المفهوم الخاص بتعويم الجنيه يعني أن يقوم بوضع قيمة ثابته للدولار الأمريكي و كذلك العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري ، و أن الحكومة سوف تقوم بالعمل علي تطبيق ذلك خلال الفترة القادمة و ذلك من أجل العمل علي السيطرة علي الوضع الذي أصبح علي حافة الانهيار .
الجدير بالذكر ان سعر الدولار , فى السوق السوداء منذ بداية الشهر سبب اكيدا فى تعويم الجنيه, وعلى جانبه ارتفعت اسعار اغلب العملات العربية والاجنبية بطريقة مثيرة للجدل . وعلى جانبه أوضح طارق حامد محافظ البنك المركزى على اهمية دور البورصة . وانها تلعب دورا هاما فى دعم القرار, وأكد أن تقوية البورصة , سيجعل سعر الدولار لا يتعدى الخمس جنيهات . وذكر ايضا تحويلات المصرين بالخارج وضرورة جذب التحويلات وتحويلات المغتربين الى ذويهم وعليهم تحويلها من البنك او استثمارها فى شهادات ادخار .
هذا كما أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين بشأن القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري وتأثيره على سعر الدولار بأن من ناحية سيقوم بجلب العديد من المستثمرين الي مصر ، الا أن هذا القرار هو قرار خاطئ بشأن تأثيرة علي المصريين و أنه سيضر العديد من المواطنين في ظل الارتفاعات في الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار و العملات الاجنبية و التي ستشهدها البلاد خلال الفترة التي تلي تعويم الجنيه و استمرار الارتفاعات بشكل كبير .
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