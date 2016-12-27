سعر صرف الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 27-12-2016 بالبنك العربي الإفريقي AAIB

أسعار العملات بالبنك العربي الإفريقي ، أخبار وأسعار الدولار والعملات بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي فى البنوك المصرية، حيث نقدم لكم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-12-2016 في البنك العربي الأفريقي ونستعرض معكم اليوم أخر ما سجله الدولار الأمريكى من ارتفاعات داخل البنوك المصرية ، بعد تعويم الجنية المصري بعد قرار البنك المركزى المصرى بتحرير الجنيه المصرى واعطاء البنوك المصرية حرية تحديد سعر العملات العربية والأجنبية بشكل عام وفقًا للعرض والطلب، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك العربى الأفريقي ، وأسعار العملات فى البنك العربى الإفريقي .

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هذا و ينذر الوضع الخاص بالدولار الأمريكي و الارتفاع المتتالي في الأسعار الخاص به الي انهيار حقيقي في السوق المصرية ، هذا حيث ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدا و ذلك مع القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري و الذي قد أصدرة البنك المركزي ظنا منه أنه بذلك سيستطيع القيام بالتحكم في أسعار الدولار الأمريكي ، الا أن النتائج كانت عكسية تماما حيث ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أكثر ، هذا و بالرغم من قيام البنك المركزي و كذلك الحكومة بالعديد من التشديدات و التي قد فرضتها علي السوق السوداء ، الا أن هذا كله دون جدوي حيث يستمر السعر الخاص بالدولار في الارتفاع يوما بعد يوم ، مما ينذر بكارثة حقيقية في السوق المصرية.

سعر صرف الدولار والعملات فى البنك العربى الأفريقي الثلاثاء 27 ديسمبر.

أسعار العملات فى البنك العربى الإفريقي :

بعد قرار البنك المركزى بالأمس القريب بتعويم الجنيه المصرى ، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري أعلى معدلاته فى البنوك المصرية، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي فى البنك العربى الأفريقى الدولى ليصل إلى مستوى 16 جنيه كسعر للشراء وفقًا لأسعار العملات الأجنبية وتعاملاتها علي موقع البنك العربى الإفريقي الإلكترونى .

جدير بالذكر أن نتيجة تعويم الجنية المصري بالأمس بعد قرار البنك المركزى المصري بتحرير سعر الجنية المصري تحرير كامل وترك الحرية فى تحديد قيمة العملات فى البنوك للبنوك نتيجة العرض والطلب، بسبب طلب البنك المركزى قرض من صندوق النقد الدولي، أدى ذلك إلى زياة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية ايضًا بجميع البنوك المصرية، حيث قرر البنك المركزي المصرى تعويم الجنيه المصرى بشكل كامل، حيث اعطى البنك المركزى المصرى للبنوك المصرية الحرية الكاملة في تحديد سعر صرف العملات العربية والأجنبية. حيث بلغ سعر صرف اليورو فى البنك العربى الإفريقي مقابل العملة المحلية فى مصر كسعر للشراء 17.14 جنية مصرى، بينما بلغ سعر صرف البيع لليورو داخل البنك العربى الإفريقي 17.80 جنيه مصري.

أدى تعويم الجنيه المصرى إلى زيادة أسعار العملات العربية والأجنبية ، كما أعطي البنك المركزى المصرى بعد تعويم الجنيه المصرى حق التداول لسعر الدولار عبر الإنتربنك، حيث قام باعطاء الصلاحية الكاملة لكافة البنوك العاملة على الاراضى المصرية ، حيث وصل سعر الدينار الكويتي فى البنك العربى الإفريقى بعد التعويم 50 جنيها، بينما بلغ سعر الدرهم الاماراتي 4 فى البنك العربى الأفريقي اليوم ، بينما وصل مستوى الريال السعودي بعد تعويم الجنيه اليوم إلى 4 جنيه، طبقًا لقرار البنك المركزي الصادر بالأمس بتعويم الجنيه وترك حرية تقرير أسعار صرف العملات للبنوك على حسب سعر العرض والطلب، ليصبح الآن أسعار العملات سوف تختلف بشكل يومى من بنك للأخر على حسب قرارات البنوك ورؤيتها على تحديد السعر الرسمي اليومى لكل عملة.

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هذا و قد تداولت وسائل الاعلام عدد من الأخبار حول احتمال تراجع الحكومة المصرية في القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري و القيام بالغائة و ذلك بسبب الارتفاعات الجديدة و الغير متوقعه و التي قد حدثت في أسعار الدولار الأمريكي و أيضا عدم قدرة البنك المركزي علي التحكم في الأمر و ذلك بسبب نقص الاحتياط النقدي لدي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، و يجدر بالذكر أن كل هذا قد قام العديد من الخبراء الاقتصاديين بذكرة عندما اقترحت الحكومة المصرية فكرة القيام بتعويم الجنيه المصري.