مصر تقوم بأول رد فعل علي قرار السعودية الخاص بوقف استيراد المواد الزراعية

أوقفت السعودية خلال الفترة الأخيرة الاستيراد الخاص بالفلفل المصري ، هذا حيث قامت وزارة البيئة السعودية خلال الفترة الأخيرة باصدار قرار مؤقت و الخاص بقيام السعودية بايقاف الاستيراد الخاص بالفلفل من مصر لفترة مؤقته ، هذا حيث قام أحد المصادر و الذي يعمل في وزارة التجارة و الصناعه المصرية بأن الوزارة الخاصة بالتجارة و الصناعه المصرية قد أرسلت الي المكتب الخاص بالتمثيل التجاري المصري في المملكة العربية السعودية ، و الذي يقع في منطقة العاصمة الرياض ، و أن اللجنه قد أرسلت مؤكدة القرار و أن السعودية قد قامت بالغاء الاستيراء الخاص بالفلفل من مصر خلال الفترة القادمة و أن ذلك سيكون لفترة محدودة .

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هذا و قد أوضح المصدر كذلك بانه و من خلال التواصل مع المكتب الخاص بالتمثيل التجاري فقد أعلنت السعودية بأنها قد اشتكت خلال الفترة الاخيرة من الشحنات التي تقوم مصر بارسالها كما أنه خلال عملية الفرز التي تتم لمجموعة من العينات فقد وجدت السعودية بقايا للمبيدات الحشرية ، و أنه يتم خلال الوقت الحالي بمحاولة الاتصال بالمكتب التمثيلي التجاري المصري و ذلك من اجل العمل علي ايجاد حل لتلك الأزمة خلال الفترة القادمة ، و ذلك سيتم من خلال القيام بالعمل علي التواصل مع الجهات في السعودية و كذلك معرفة المطالب الخاصة بهم و القيام بالعمل علي تنفيذها .

هذا و الجدير بالذكر أن الوزارة الخاصة بالبيئة و الزراعة في المملكة العربية السعودية قد قامت بالاعلان و ذلك خلال يوم الثلاثاء الماضي و من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها ، بأن المملكة العربية السعودية قد قامت خلال الفترة الحالية بفرض حزر بشكل مؤقت علي عمليات الاستيراد الخاصة بثمار الفلفل والتي يتم استيرادها من مصر و قد شمل ذلك جميع الانواع و ذلك بعد قيامها بفحص عينه من الفلفل و التي وجدت بها بقايا من المبيدات الحشرية ، و لذلك فقد قامت المملكة العربية السعودية بفرض الحزر المؤقت علي استيراد جميع أنواع ثمار الفلفل من مصر و ذلك لفترة مؤقته خلال المستقبل .