خبير إقتصادي لمحافظ البنك المركزي بعد قرار “تعويم الجنيه”.. “علشان واحدة تفرح الشعب غرق”

تعجب وائل النحاس, الخبير الإقتصادي من التصريح الذي جاء من قِبل محافظ البنك المركزي, طارق عامر, وذلك في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في الشهر الماضي وذلك للحديث عن الآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن عن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري, حيث سخر النحاس من التصريح الذي فاجأ به عامر الصحفيين بأن زوجته لديها وديعة في البنك, لذلك فهي سعيدة جداً أو “مبسوطة” كما جاء على لسانه, وذلك بسبب ربحها من وراء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري, حيث قال النحاس “الشعب غرق عشان واحدة تفرح” وذلك بسخرية واضحة على محافظ البنك المركزي وزوجته.كما أضاف النحاس أثناء حديثه عن قرار “تعويم الجنيه” عند استضافته على قناة “LTC” الفضائية, وذلك من خلال برنامج “أموال مصرية” المزاع عليها, “التصريح ده استفزني بصراحة”, وذلك على لسانه.

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