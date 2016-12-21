خبير إقتصادي لمحافظ البنك المركزي بعد قرار “تعويم الجنيه”.. “علشان واحدة تفرح الشعب غرق”

تعجب وائل النحاس, الخبير الإقتصادي من التصريح الذي جاء من قِبل محافظ البنك المركزي, طارق عامر, وذلك في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في الشهر الماضي وذلك للحديث عن الآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن عن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري, حيث سخر النحاس من التصريح الذي فاجأ به عامر الصحفيين بأن زوجته لديها وديعة في البنك, لذلك فهي سعيدة جداً أو “مبسوطة” كما جاء على لسانه, وذلك بسبب ربحها من وراء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري, حيث قال النحاس “الشعب غرق عشان واحدة تفرح” وذلك بسخرية واضحة على محافظ البنك المركزي وزوجته.كما أضاف النحاس أثناء حديثه عن قرار “تعويم الجنيه” عند استضافته على قناة “LTC” الفضائية, وذلك من خلال برنامج “أموال مصرية” المزاع عليها, “التصريح ده استفزني بصراحة”, وذلك على لسانه.
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رأي الخبير الإقتصادي في قرار “تعويم الجنيه”
لذلك إنتقد الخبير الإقتصادي وبشدة القرار الذي جاء لتحرير سعر الصرف الخاص بالجنيه المصري, أو كما يُطلق عليه إعلاميا “تعويم الجنيه”, موضحاً أنه كان من الممكن أن يجتنب النك المركزي ذلك القرار, حيث أنه توجد حلول أخرى من وجهة نظره وذلك لإنقاذ الاقتصاد المصري, مثل تشجيع الإستثمار وذلك بالإتفاق مع المستثمرين لتوحيد قيمة الجنيه المصري كما حدث في العهد السابق أثناء الفترة الرئاسية للرئيس السابق, محمد حسني مبارك, وأن ذلك هو الحل الأمثل من وجهة نظره الشخصية.
أعلى أسعار الدولار في البنوك
البنك الأهلي الكويتي
يقوم بشراء الدولار بـ19.40 جنيه مصري
يقوم ببيع الدولار بـ19.85 جنيه مصري
بنك البركة
يقوم بشراء الدولار بـ19.39 جنيه مصري
يقوم ببيع الدولار بـ19.69 جنيه مصري
بنك أبو ظبي الإسلامي
يقوم بشراء الدولار بـ19.35 جنيه مصري
بقوم ببيع الدولار بـ19.85 جنيه مصري
البنك المصري لتنمية الصادرات
يقوم بشراء الدولار بـ19.30 جنيه مصري
يقوم ببيع الدولار بـ19.70 جنيه مصري
يقوم ببيع الدولار بـ19.70 جنيه مصري
البنك المصري الخليجي
يقوم بشراء الدولار بـ19.25 جنيه مصري
يقوم ببيع الدولار بـ19.88 جنيه مصري
بنك HSBC
يقوم بشراء الدولار بـ19.25 جنيه مصري
يقوم ببيع الدولار بـ19.90 جنيه مصري
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