نواب بالبرلمان يتوقعون حدوث مجاعة وتوقف تام لعجلة الإنتاج بعد تخطي سعر الدولار لــ 20 جنيه

على الرغم من سعادة محافظ البنك المركزي بقراره بتعويم الجنيه المصري وإغداق الوعود الكثيرة بشأن استقرار حالة الجنية وإستقرار العملة المصرية والقيمة الشرائية والضربة القاضية التى قام بإعطائها لتجار العملة جراء هذا القرار، إلا أن الواقع الملموس نتيجة هذا القرار جاء عكس كل هذا، حيث مازال الدولار الامريكي يقفز للأمام فى سرعة مرعبة وتزداد قيمته بالسوق المصري ويقابله إزياد أسعار جميع الكمنتجات الإستهلاكية والغذائية وما يتم إستخدامه وشرائه فى كل شئ وكل هذا يؤثر على المواطن المصري بجميع طبقاته المختلفة بوجه عام ، وحتى البنوك الرسمية المحلية لم ينخفض فيها سعر الدولار الأمريكي كما توقع محافظ البنك المركزي ولم تقل تقل قيمة باقى العملات العربية والأجنية بعد قرار التعويم، والآن وبعد تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي لمستوي الـ 20 جنيه لأول مرة فى الساعات الاخيرة من يو أمس الأربعاء، توقع الكثيرين تفاقم الازمة الحالية فى مصر حيث وصل الأمر إلى توقع حدوث مجاعة فى القريب العاجل نتيجة الزيادة المستمرة والغير مسبوقة فى سعر صرف الدولار الأمريكي.

Advertisements

توقعات أحمد موسي وخبير إقتصادي:

توقع منذ ساعات الإعلامي الشهير “أحمد موسى”، على برنامجه الخاص على قناة “صدى البلد” التليفزيونية، إرتفاع سعر الدولار الأمريكي، حيث صرح أنه سوف يصل إلى 26 جنيه وربما قد يصل إلى 30 جنيه ايضًا وكل هذا قبل نهاية الأسبوع القادم ومع حلول أعياد الكريسماس ونهاية العام الجاري، كما توقع “وائل النحاس”، الخبير الاقتصادي أن ينتهى عام 2016 وقد وصلت العملة الخضراء إلى 41 جنيه نهاية العام.

تلاعب البنوك في أسعار الدولار الأمريكي:

يعتقد البعض أن البنوك المصرية حاليًا تقوم بدور شركات الصرافة التى تم إغلاقها فى نهاية شهر فبراير الماضي، حيث أنه جاء قرار تعويم الجنيه المصري والذى صدر من البنك المركزي كنوع من محاربة تجار العملة وشركات الصرافة بعد وصول الدولار الأمريكي إلى 18 جنيه مصري فى ذلك الوقت، كما أنه تم غلق العديد من شركات الصرافة وإتهامها بالتلاعب فى سعر صرف الدولار ولكن الآن وبعد كل هذه الإجراءات والقرارات المصيرية لم يجد الكثيرين أمامهم إلا اتهام البنوك نفسها بأنها هي من وراء هذا التلاعب، كما صرح بنفس هذا الرأي ال‘لامي أحمد موسي من خلف شاشة قناة صدى البلد، حيث أشار إلى أنه يجب أخذ التدابير اللازمة بهذا الصدد والإجراءات المطلوبة والحازمة لتوقف هذا التلاعب من قبل البنوك المصرية، مما دفع بعض متابعين أحمد موسي للسخرية قائلين ومتسائلين فى نفس الوقت هل سيتم غلق البنوك المصرية التى تتلاعب بسعر الدولار الأمريكي كما حدث فى شركات الصرافة.

نواب بالبرلمان يتوقعون حدوث مجاعه وزيادة إرتفاع الدولار:

تابع نواب البرلمان تصريحاتهم بشأن إرتفاع سعر الدولار داخل الأسواق المصرية، حيث صرح النائب “إيهاب غطاطي”، بأنه من المتوقع بشأن سعر صرف الدولار الأمريكي أن يستمر فى صعوده، حيث توقع النائب أن يصل سعر الدولار الأمريكي داخل أروقة البنوك المصرية إلى 25 جنيه، كما أشار النائب البرلماني فى توقعاته إلى حدوث مجاعة فى الحقبة القادمة وتحديدًا الأيام القليلة المقبلة في مصر، وذلك فى حالة عدم اتخاذ إجراءات عاجلة وخاصة بعد توقف السياحة بشكل تام بمصر.

تصريح نائب برلماني “الدنيا باظت”:

جاء تصريح النائب البرلماني “محمد الزيني”، على إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم وتجاوزه في البنوك حاجز الـ 20 جنيه “الدنيا شكلها باظت”، حيث جاء فى تصريح النائب البرلماني أنه أشار قائلاً: “واضح إن خطر قادم وفيه حاجه غلط”.