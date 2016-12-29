بشري ساره تتعلق بالمصريين العاملين بالخارج يعلنها البنك المركزي خلال بيان خاص به

قام البنك المركزي خلال الفترة القادمة باصدار عدد من القرارات المهمة و كان من بين تلك القرارات و التي قام البنك المركزي باتخاذها مؤخرا قرار قد تفاجأ اثرة المصريين و وقد قام العديد بوصف تلك المفاجأة بأنها مفاجأة سارة ، و قد ساهم ذلك القرار و الذي قام البنك المركزي باتخاذه خلال الفترة الماضية بتخفيف العبء الذي قد ازداد علي كاهل المصريين مع ارتفاع الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي و ذلك بعد قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري و ذلك خلال شهر نوفمبر الماضي ، هذا حيث ازدادت أزمة الدولار الأمريكي في مصر أيضا بعد التدهور الذي قد شهدته الدولة في السياحة و كذلك التحويلات التي يقوم بها العاملين في الخارج و التي قد شهدته انخفاض بنسبة كبيرة جدا خلال الفترة الماضية ، و بالتالي فان مصر قد أصبحت خلال الفترة الماضية تعاني وبشكل كبير جدا من انخفاض في الدولار الأمركيي لديها .

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هذا و قد قام البنك المركزي اليوم و خلال البيان الخاص به و الذي قد قام باصداره اليوم بأن البنك قد شهد خلال الفترة الماضية زيادة كبيرة جدا في التحويلات و التي قد قام بها المصريين العاملين في الخارج ، و بالتالي فان ذلك قد أدي الي زيادة كبيرة جدا في الدولار الأمريكي و العملة الأمريكية لدي البنك المركزي ، هذا حيث شمل البيان الذي قام به محافظ البنك المركزي خلال اليوم بأن البيانات التي قد وردت من البنوك خلال الفترة الماضيةو التي تتضمن الشهرين الماضيين حدوث ارتفاع في النسبة الخاصة بالتحويلات و التي يقوم بها العاملين في الخارج ، هذا و الجدير بالذكر أن نسبة التحويلات تلك قد ارتفعت خلال الفترة الماضية و خاصة في شهر نوفمبر الماضي و قد بلغت بعد الارتفاعات 422.8 مليون دولار أمريكي ن و بالتالي فانها تسجل حوالي 1.7 مليار دولار ، هذا و قد أضاف البنك المركزي خلال البيان الذي قام به بأن الزيادة التي قد شهدها شهر أكتوبر خلال الفترة الماضية تصل الي نسبة 35.7% و بالتالي فانها تصل الي نحول 1.3 مليار دولار ، و ذلك بالمقارنه بشهر سبتمبر الماضي و الذي قد بلغ المبلغ فيه 937.3 مليار دولار .

هذا و الجدير بالذكر أن البنك أيضا قد أعلن خلال البيان الخاص به بأن التحويلات الخاصة بالمصريين العاملين في الخارج كانت قد شهدت انخفاض خلال الفترة الماضية و ذلك قبل قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري و هي الفترو لتي قد شهدت الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي فيها ارتفاع كبير جدا خلال التعاملات في السوق السوداء.