مصادر في وزارة التموين تعلن عن انخفاض يصل الي 30% في أسعار السلع الأساسية

قامت مجموعة من المصادر المسؤولة خلال الفترة الماضية و التي تعمل في الوزارة الخاصة بالتموين بالاضافة الي التجارة الداخلية بالاعلان بأن الوزارة الخاصة بالتموين قد قامت و ذلك خلال الفترة الماضية بالتعاون مع القوات المسلحة ، و أنها قد قامت و من خلال الفترة التي قد تعاونت فيها مع القوات المسلحة بالتوصل الي مجموعة من المفاجات و التي ستقوم بالاعلان عنها و انها ستسعد المواطنين ، و كان من بين تلك المفاجأت و التي قامت المصادر بالاعلان عنها حدوث تخفيضات في الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق المصرية خلال الفترة القادمة و أن النسبة الخاصة بتلك التخفيضات سوف تصل الي 30 % و ذلك عن الأسعار التي تتداولها الأسواق خلال الفترة الحالية .

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هذا و قد أكدت المصادر بانه سيقوم خلال الفترة القادمة الاعلان عن تلك التخفيضات و ذلك من قبل المسؤول عن التجارة الداخلية و كذلك وزارة التموين و هو الوزير ” محمد علي مصيلحي” و أن تلك الاعلانات سوف يقوم بها من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيقوم بعقده خلال الفترة القادمة و الذي سيكون في المقر الخاص بمجلس الوزراء حيث يتم الاعداد لانعقاد هذا المؤتمر خلال الفترة الحالية .

هذا كما قالت المصادر بشأن المؤتمر الذي سيقوم وزير التموين بعقده خلال الفترة القادمة بأنه من المتوقع أن يتم عقد ذلك المؤتمر خلال الفترة القادمة و أن الميعاد الخاص بالمؤتمر من المتوقع أن يكون غد أو بعد غد ، هذا بالاضافة الي أن وزير التموين سيقوم بالاعلان عن التخفيضات و التي ستشمل أعداد كبيرة جدا من السلع الغذائية و التي يحتاجها المواطن المصري بصورة يومية ، و أن تلك السلع سوف تشمل الدواجن و الفول و العدس وغيرها من السلع الاخري .

هذا و قد قالت المصادر خلال التصريح الذي قامت به بأن القرار الذي سيقوم وزير التموين بالاعلان عنه خلال الفترة القادمة عن طريق المؤتمر الصحفي الذي سيقوم به تأتي بناء علي التوجيهات الخاصة برئيس الجمهورية و التي قد أكد عليها خلال الفترة الماضية ، حيث قام بالتأكيد علي وزارة التموين بضرورة القيام بتوفير العديد من السلع الاضافية الي التموين و أن تكون الأسعار الخاصة بها منخفضة بحيث يكون من السهل علي المواطن المصري الحصول عليها .