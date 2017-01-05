ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والبنك المركزي يقرر زيادة قيمة الودائع بالبنوك المصرية

يهتم الكثيرين بسعر الدولار الامريكي فى البنوك فى الفترة الاخيرة بعد إرتفاع سعر العملة الخضراء بشكل غير مسبوق فى الفترة الاخيرة، وقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي حالة من الإستقرار اليوم الخميس الموافق 5-1- 2017 فى عدد من البنوك المصرية، كما وصل أعلى سعر للشراء للدولار الأمريكي اليوم فى بنك الإسكندرية،بينما سجل أقل سعر للدولار الامريكي كسعر صرف فى البنوك المصرية اليوم الخميس، بنك فيصل الإسلامى، وسوف نستعرض معكم اليوم كل ما يتعلق بسعر الدولار فى البنوك المصرية فى ختام تعاملاته اليوم، حيث سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء، وتراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ورفع قيمة الودائع بالبنوك المصرية.

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تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري:

جدير بالذكر أنه قد شهدت البنوك المصرية مزيد من التراجع فى سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري ، وجاء ذلك فى اطار عودة شركات الإستيراد المصرية لإستئناف نشاطاتها المعتادة وطلب المواد والسلع المستوردة من الدول الأخري والتى تحكم تلك العلاقة والتعاملات الدولار الأمريكي، ليزداد طلب المستثمرين وأصحاب الشركات على الدولار الأمريكي التى ترفض البنوك المصرية توفيره لهم، بعد توقفها فى الفترة الماضية عن توفير العملة الخضراء لكلاً من المستوردين والتجار فى السوق المصرية، مما تسبب فى معضلة كبيرة لهم واضطرهم للجوء إلى السوق الغير شرعية من أجل الحصول على العملة الأجنبية وتوفير الدولار، فى اطار سعيهم لإستكمال أعمالهم من الصفقات والحصول على حاجتهم من العملة الخضراء.

رفع قيمة الودائع بالبنوك المصرية:

قرر البنك المركزي المصري مؤخرًا، رفع قيمة الودائع فى البنوك المصرية، حيث جاء قرار البنك المركزي بزيادة قيمة الودائع ذات العائد المتغير، حيث جاء فى بيان قرار البنك المركزي أن نسبة الزيادة فى الودائع ذات العائد المتغير وصلت إلى 125% من إجمالي الودائع، كما طالب البنك المركزي زيادتها بمبلغ 45 مليار جنيه إضافية، وبالفعل لاقي طلبه استجابة كبيرة فى السوق المصرية، حيث جاء فى أول يوم من أيام تطبيق قرار البنك المركزي والذى صدر بخصوص تعويم الجنيه المصري أعلى قيمة من العائدات، حيث وصلت نسبتها إلى 80 مليار جنيه مصري.

وقد صدرت بعض التصريحات من البنك المركزي المصري أن الودائع الموجودة بالبنوك هي الجنيه المصري، حيث ارتفع إجمالى هذه الودائع داخل البنوك المصرية بمقدار 75.3 مليار جنيه، حيث ازدادت بشكل كبير بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، وتحرير سعر صرف العملة المحلية للجنيه المصري أمام أغلب العملات العربية منها والأجنبية ايضًا، بالإضافة إلى أن البنوك العاملة في السوق المصرية للصرف، قد طرحت مؤخرًا العديد من الشهادات الإدخارية ، حيث ورد أن هذه الشهادات ذات عائد مرتفع ليقب عليها المواطنين، حيث بلغ عائد الشهادات الإدخارية إلى 20%، لتنجح البنوك فى سعيها ويتشجع المواطنين إلى الإستثمار عبر الودائع البنكية كما هو مخطط له.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء:

سعر الدولار اليوم ، جاء سبب قرار تعويم الجنيه المصري الصادر من البنك المركزي ، هو امتناع البنوك المصرية عن توفير العملة لخضراء للمستثمرين المصريين سواء بالتعامل واتمام الصفقات داخل الدولة أو للإنتهاء من صفقاتهم الخارجية مع الدول الأخري، مما أدي إلى معاناة الأسواق المصرية ونقص حاد فى بعض السلعات الضرورية فى الأسواق المصرية ، خاصة فى الشهور الاخيرة مما وضع المستثمرين والتجار فى مأزق كبير بسبب نقص العملة الصعبة من كلاً من البنوك المصرية والصرافات المعتمدة لدي الحكومة المصرية، ليأتى قرار البنك المركزي مخالف لهدفه حيث سعي التجار والمستثمرين خلف العملة الخضراء فى السوق السوداء مما أدي إلى أرتفاعات متتالية فى العملة الأجنبية وخاصة الدولار في السوق السوداء بشكل كبير ، وعلى الرغم من هذا الإرتفاع إلا أن كل الناس مضطرين إلى التعامل بها والتداول مع تجار السوق السوداء بسبب عدم توفير البنوك بوجه عام للعملة الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي لإستكمال تداولهم وتعاملاتهم واتمام باقى الصفقات الهامة لهم، وهو الأمر الذي اضطر محافظ البنك المركزي ، “طارق عامر”، للتعويم الكامل للجنية المصري داخل البنوك بوجه عام وتحرير سعر الصرف داخلها طبقًا لتعاملاتها اليومية ، حيث ترك الكلمة الأخيرة فى سعر الدولار الأمريكي للبنوك نفسها حيث تتوقف على حسب كمية العرض والطلب لديها كل يوم، ليؤدي كل هذا فى النهاية إلى أمتناع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعاملين داخل مصر عن أستيراد السلع الغذائية أو استيراد الملابس وما يجتاجه المواطنين من الأدوية المختلفة والتى اعتادوا على استيرادها وقدومها من الخارج، وخاصة الأدوية الهامة والضرورية لبعض الأمراض الصعبة والمستعصية ، ومنها أمراض السرطان والتى قد توفى الكثيرين ممن يحملون هذا المرض بسبب عدم توافر الدواء .

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أسباب عودة إرتفاع الدولار بالسوق السوداء:

بعد حالة الركود التى انتابت السوق السوداء فى الفترة الأخيرة وتوقف الإرتفاعات المتتالية للدولار الأمريكي بعد تطبيق القرار الصادر من البنك المركزي بشأن تعويم الجنيه والذى أثر بدوره على أسعار الصرف فى السوق السوداء ، عاودت السوق السوداء إزدهارها بسبب عودة رجال الأعمال والتجار والمستثمرين لتنشيط حركة الأستيراد والشراء من الخارج لمما أدي إلى أرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر ما كان عليه سعره منذ قرار تعويم الجنيه المصري، ليستمر سعر صرف الدولار فى الإرتفاع اللامحدود بعد أنقطاع طال داخل الأسواق السوداء والغير قانونية، وجدير بالذكر أنه فى خلال ختام تعاملات اليوم قد بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء بعد استمرار إرتفاعاته مابين 19.50 إلى 20.10 جنيه، ومن المؤكد أن هذه الأرقام قد تختلف علي حسب المناطق والمحافظات وأسعار الدولار فيها على مدار اليوم والتعاملات بين التجار والبائعين فيه.