وزير البترول : عام 2017 سيشهد مزيدا من الاكتشافات البترولية

في اجتماع للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)وذلك لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2017/2018 , وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس “طارق الملا” .صرح المهندس طارق الملا بأن عام 2017 سيشهد مزيدا من الاكتشافات البترولية بالاضافة الى حقول البترول التي يتم تنميتها في الوقت الحالي, موضحا أن هذه الاكتشافات الجديدة بمناطق البحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية , والتي بدورها ستؤدي الى زيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعي.وأكد وزير البترول أن الوزارة تعمل على زيادة انتاجية مصر من الغاز الطبيعي بالتدريج لتأمين احتياجات مصر من الطاقة في كافة قطاعات الدولة .

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حضر الاجتماع كلا من وكيل أول الوزارة ورؤساء هيئة البترول وشركة جنوب الوادى القابضةللبترول والشركة القابضة للبتروكيماويات .وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ الخطة القومية لتصبح مصر من دول العالم المنتجة للطاقة من خلال عقد اتفاقيات مع الشركات الاجنبية في مجالات البحث والتنقيب على البترول , مؤكدا أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي يتم مناقشته حالياً بمجلس النواب. كما استعرض المهندس محمد المصرى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) مشروع الموازنة التخطيطية لعام 2017/2018 ,مشيراً إلى أن عام 2017 سيشهد بدايات إنتاج الغاز الطبيعى من عدة مشروعات مثل حقول شمال الأسكندرية وظهر .

وأضاف أيضا أن معدلات الانتاج في حقل نورس قد ارتفعت فى وقت قياسى إلى 900 مليون قدم مكعب غاز يومياً , وأنه يتم حالياً التعجيل ببرامج تنمية وإنتاج الغاز من الحقول , وأنه من المخطط تنفيذ 5 مشروعات هي حقول بتروشروق وآتول والمرحلة “ب ” , ومشروع المرحلة “9 ب ” , ومشروع بيجونيا بحقول الوسطانى بالدلتا , بمعدلات أولية للإنتاج حوالى 1.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً و 11.3 ألف برميل متكثفات يومياً وبتكلفة 9,9 مليار دولار.ووضح المهندس محمد المصرى أنه تم إبرام 4 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز بالبحر المتوسط باستثمارات 306 مليون دولار ومنح توقيع 5ر10 مليون دولار لحفر 8 آبار استكشافية ، كما تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى محطات كهرباء ” بنى سويف – العاصمة الجديدة – البرلس ” .

واشار انه سيتم استيراد 61 شحنة غاز مسال خلال النصف الأول من العام المالى القادم تنخفض لتصل إلى 25 شحنة خلال النصف الثانى من العام ، ومشيرا بأن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي بنهاية العام المالى2018/2019 .وأشار إلى أن خطة العام المالي الحالي 2017/2018 تستهدف توصيل الغاز الطبيعى الى مليون وحدة سكنية بتكلفة استثمارية حوالى 2.4 مليار جنيه ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى يتم توصيلها بالغاز الطبيعى إلى حوالى 3ر9 مليون وحدة سكنية. وحيث أن قطاع الكهرباء يمثل حوالى 60% من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعي ,فإنه جاري العمل على تنفيذ مشروعات جديدة لإمداد محطات الكهرباء العملاقة في بنى سويف والبرلس و محطات المحمودية و6 أكتوبر والسويس ، وتغذية محطات كهرباء غرب القاهرة وغرب أسيوط ومشروع تغذية محطة كهرباء جنوب حلوان ، وتدعيم تغذية محطات الكهرباء بالصعيد .