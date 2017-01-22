الصين تؤسس صندوقا للاسثمار في قطاع الإنترنت برأسمال 14,5 مليار دولار

في إطار خطة الحكومة الصينية للتطور مع التغييرات التي تطرأ كل يوم على الاقتصاد العالمي بفضل التطور الكبير الذي حدث في السنوات الاخيرة في مجال الاقتصاد الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات , فقد قررت الحكومة الصينية إنشاء صندوق للاسثمار في مجال الانترنت وتكنولوجيا المعلومات برأس مال يبلغ 100 مليار يوان صيني أي ما يعادل 14, 5 مليار دولار أمريكي , هذا الصندوق يدعمه مجلس الوزراء الصيني.

ويشارك في هذا الصندوق ستة شركاء استراتيجيين , البنك الصناعي والتجاري الصيني (أي سي بي سي) ومجموعة سيتيك جوان وهيئة التأمين على البريد وثلاثة من شركات الاتصالات الصينية الكبيرة الذين قدموا مبلغ 30 مليار يوان كدفعة أولى من رأسمال الصندوق منها شركتي تشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) , أن البنوك الكبري المملوكة للدولة بالاضافة لبنك الصين الصناعي والتجاري( أى سي بي سي),والبنك الوطني للتنمية والبنك الزراعي الصيني , قد تعهدوا بتقديم مبلغ 150 مليار يوان لتمويل قروض لمشروعات اسثمارية للصندوق ,وقالت وكالة الانباء الصينية أن هذا الصندوق الاسثماري يهدف إلى تشجيع الابتكار في هذا القطاع من خلال اتباع نهج السوق.جدير بالذكر أن هذا الصندوق يقام تحت رعاية مشتركة من قبل إدارة الفضاء الالكتروني ووزارة المالية الصينية والتي تسهم بدورها في تمويل شركات الانترنت الصينية الكبري .