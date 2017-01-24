وزير الطاقة السعودي: “أرامكو تشغل 220 منصة حفر”

في تصريح صحفي لوزير الطاقة السعودي “خالد الفالح” , وهو أيضا رئيس مجلس إدارة أرامكو, قال بأن شركة أرامكو السعودية لديها 220 منصة للحفر , وأشار أن هذا العدد من منصات الحفر يأتي نتيجة خطة الوزارة المستمرة في الاستثمار في مجال الطاقة الإنتاجية على الرغم من الازمة التي تمر بها أسواق النفط العالمية في السنوات الأخيرة والتي شهدت انخفاض ملحوظ في أسعار النفط , مشيرا إلا أن السعودية لديها طاقة إنتاجية تبلغ 12,5 مليون برميل يوميا , وأضاف الفالح أن أرامكو لم تخفض عدد منصات الحفر خلال الازمة وأن الاستثمار في عمليات الحفر يتيح تعويض التراجع التدريجي للإنتاج من الحقول القديمة , وأنه بإمكان الشركة الاستفادة من انخفاض تكلفة الإنتاج لزيادة تمويل الاستثمارات الحالية والتي لم تتأثر بإنخفاض الأسعار, وأن أرامكو وفرت خلال العامين الماضيين في تكلفة الحفر وذلك من خلال الحصول على خصومات من شركات خدمات حقول النفط والموردين .

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جدير بالذكر أن مصادر في صناعة النفط قالت أن أرامكو كانت تقوم بتشغيل 212 منصة حفر العام الماضي لحفر حقول الغاز والنفط ولا يتضمن الرقم منصات حفر آبار المياه , وأن هذا الرقم لم يتغير من 2015,وقال مصدر في القطاع أن هناك 212 منصة تعمل بالإضافة لثمانية منصات حفر آبار المياه , وقال الرئيس التنفيذي لارامكو ان البرنامج الرأسمالي للشركة في ازدياد مستمر, واكد الفالح انه سيبدأ إنتاج 300 ألف برميل يوميا من توسعة حقل “خريص” في 2018 ,و أن الإنتاج الجديد سيعوض تراجع انتاج حقول أخرى .

كان وزراء الطاقة في منظمة “أوبك” وخارجها قد اجتمعوا في النمسا يوم السبت معبرين عن تفاؤلهم بتخفيض انتاج النفط الذي تم الاتفاق عليه , وقد اجتمعت لجنة معنية لمراقبة الالتزام بالاتفاق , وقد عبر الفالح عن تفاؤله قائلا أن الاسواق في طريقها للتوازن , مشيرا إلا أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين منتجي النفط في اوبك وخارجها يعد الاول من نوعه منذ 2001, مضيفا انه لاشيئ يدعو الى القلق و وأننا في حاجه الى خفض اكبر أو اطالة الفترة, جدير بالذكر ان المنتجين قد تعهدوا بخفض الانتاج في مطلع الشهر الجاري .