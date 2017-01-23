إرسال بعثة إلى إريتريا لزيادة الصادرات المصرية

صرح “على الكبير” مدير الإدارة العامة للمجالس التصديرية وتنظيمات رجال الأعمال بوزارة التجارة والصناعة أن يتم الآن التنسيق بين الوزارة و المجالس التصديرية كي يتم إرسال بعثة استكشافية لإريتريا في فبراير المقبل من أجل العمل على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية , مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على استراتيجية من أجل توجية الصادرات المصرية إلى السوق الافريقي حيث تمتلك الصادرات المصرية ميزات تنافسية كبيرة في قارة أفريقيا , خاصة في قطاعات النسيج ومواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية .

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وأضاف الكبير أن خطة الوزارة هي تنمية الصادرات المصرية لتصل الى مابين 30 و 40 مليار دولار في 2020, مشيرا إلى أن مصر تشترك مع اريتريا في عضوية اتفاقية (الكوميسا ) , كما ان اريتريا تقوم بتخفيض 80% على التعريفة الجمركية المطبقة على الصادرات المصرية للسوق الاريتري , بالتالي يتم التعامل مع الواردات الاريتريه الى السوق المصري بمبدأ المعاملة بالمثل شريطة تحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 45% من إجمالي تكلفة السلعة من باب المصنع شرط وجود شهادة منشأ الكوميسا معتمدة من الجهات المعنية في الدولة .

جدير بالذكر أن الميزان التجاري بين البلدين حقق خلال عام 2015 فائض 42,13 مليون دولار لصالح مصر , حيث بلغت الصادرات المصرية نحو 47,79 مليون دولار , مقابل واردات 5,6 مليون دولار.