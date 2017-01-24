موجة ارتفاعات جديدة في أسعار المواد الغذائية وخاصة الزيت والأرز

في تصريح جديد للسيد ” عمرو عصفور ” نائب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية في غرفة تجارة محافظة القاهرة، قال أن أسعار المواد والسلع الغذائية قد ارتفعت مجددا في الأسواق المصرية وذلك خلال الأيام المنقضية، وأضاف عصفور أن أسعار جميع السلع قد زادت لكن هناك سلع قد شهدت أسعارها ارتفاعا ملحوظا ومنها سلعة الشاى، وسلعة الأرز، وأوضح أن الغرفة قد رصدت زيادة أسعار الشاي والأرز بنسبة وصلت إلى حوالى 30 في المائة، وتابع عمرو عصفور أن سبب زيادة أسعار هذه السلع هو ارتفاع تكلفة إنتاجها وارتفاع أسعار المواد الداخلة في تصنيعها، كما أن أغلب استهلاك السوق منها يأتي من خلال الإستيراد من الخارج، كما أن هناك أسبابا أخرى لارتفاع أسعار هذه السلع منها على سبيل المثال استغلال بعض التجار ارتفاع سعر الدولار وبالتالي قاموا برفع أسعار هذه السلع الغذائية بشكل مبالغ فيه حتى صار واضحا للعيان اختلاف أسعار هذه السلع بشكل كبير من مكان لآخر.

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أسعار بعض المنتجات بعد موجة ارتفاعات الأسعار الأخيرة:

وطالب عمرو عصفور الحكومة أن تشدد رقابتها على الأسواق وذلك بشكل مستمر حتى يحاولوا أو يعملوا على ضبط الأسعار داخل الأسواق بعض الشىء، كما طالب عصفور الحكومة أن تقوم بتنظيم حكلات مستمرة على الأسواق وذلك للتفتيش على انضباط الأسعار وتطبيق نظام المراقبة على التجار حتى لا يرفعوا السلع، ومن يثبت رفعه لسعر أي منتج بدون وجه حق يتم محاسبته طبقا لمواد القانون، وتابع عصفور أن أسعار السلع والمواد الغذائية شهدت ارتفاعا ملحوظا، وأضاف أن أسعار الزيوت ارتفعت كثيرا حتى أن عبوة الزيت أصبحت الآن تباع بسعر يتراوح ما بين 20 جنيه حتى 25 جنيه مصري، فيما ارتفعت أسعار الأرز حتى وصل أن سعره أصبح يتراوح ما بين 10.5 جنيه حتى 13.5 جنيه مصري، وبالنسبة إلى أسعار الزبد فوصلت إلى حوالى 80 جنيه مصر سعر الكيلو جرام الواحد، وأضاف عصفور أن سعر الزبدة قبل موجة الإرتفاعات الأخيرة منذ قرار تعويم الجنيه، كانت حوالى 40 جنيه مصري فقط، وارتفع سعر الشاي ليبتون حتى وصل إلى حوالى 25 جنيه مصري للعبوة التي تزن 250 جرام.