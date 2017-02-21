أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء 22/2/2017 بالأسواق

أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء 22/2/2017، نقدم لكم فى هذا المقال اليومي والمتجدد أحدث أسعار السلع الأساسية اليومية المستخدمة بشكل يومي ومستمر من داخل الأسواق المصرية، وأخر ما ورد من اخبار على صفحات الصحف اليومية، حيث تتأثر السلع الغذائية الأساسية اليومية وأسعارها اليومية، بمدة وطريقة التخزين الخاضع لها المنتج، بالإضافة غلى مصاريف النقل وقرب وبعد المنطقة التى يتم نقل المنتج إليخا بالإضافة إلى تأثرها ايضًا بأسعار المواد الخام المتكونة منها هذه السلع والمنتجات الاساسية ، كما تتأثر السلع الأساسية بالأجور التى يتم صرفها للعمال والموظفين، وغيرها من بعض المصاريف الهامة والإدارية حتى يتم تسليم هذه السلعة أو المنتج فى أخر صورها إلى يد المستخدم والمواطنين بوجه عام ، وفى هذا الصدد يأتى تأثر أسعار السلع الأساسية بحركة تداول العملات فى السوق، خيث تتوقف أسعار كل سلعة منهم على الناحية المالية وحالة التذبذب والإستقرار التى تواجهها الدولة فى تعاملاتها المالية وتواجهها الدول الاخري ايضًا وخاصة لو كانت دول قوية، والتى تعتمد جميعها فى هذه الآونة بشكل رئيسي على سعر الدولار الأمريكي ، حيث ترتفع أسعار السلع والمنتجات فى مصر بإرتفاع سعر العملة الخضراء داخل الأسواق المالية المصرية والبنوك ومكاتب الصرافة بالإضافة إلى السوق السوداء الموجوة على الأراضي المصرية ، كما أن ينطبق العكس فى هذه الحالة على الأسعار والمنتجات ايضًا، حيث تنخفض أسعار السلع الضرورية والأساسية بإنخفاض سعر صرف وتداول العملة المحلية مقارنة بسعر صرف وتداول الدولار الأمريكي، وعلى هذا الأساس تتوقف ايضًا الحياة المعيشة ومدي رفهية وبساطة الكمية التى يستطيع المواطنين والمستخدمين الحصول عليها من هذه السلع الضرورية والأساسية.

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العوامل المؤثرة على أسعار السلع الأساسية:

لا غنى عن السلع الأساسية في كل بيت فى جمهورية مصر العربية ، وتعد الأسواق المحلية عامرة بعدد كبير من السلع الغذائية والغنية بشتى العناصر الغذائية، حيث يتم استخدامها بشكل يومي من أجل الإستفادة منها فى عملية التغذية بالإضافة إلى عدد كبير من الأستخدامات المختلفة والهامة لكل بيت مصري ومنشأة سواء حكومية أو خاصة ، كما تقوم المطاعم المتنوعة المنتشرة بالشوارع المصرية بإستخدام أغلب السلع المختلفة والموجودة فى الأسواق المصرية ، وكما يتم استخدام هذه السلع الأساسية فى هذه المطاعم يتم استخدامها فى جميع الفنادق المنتشرة بأرجاء المحروسة فى صناعة العديد من أنواع الأطعمة وما لذ وطاب منها بمختلف النكهات والالوان ، لتنافس البيوت المصرية وسيدات مصر كلاً من المطاعم والفنادق فى افضل أنواع المأكولات التى تعتمد جميعها على هذه السلع اليومية ، ويندرج تحت مسمي هذه السلع اللأساسية الزيت و السكر و المسلى و الدقيق و الشاى و البيض وغيرهم من السلع الأساسية والضرورية ، ولأن هذه السلع يتم استخدامها بشكل يومي يهتم المصريين بأسعار السلع الأساسية التى أصبحت تختلف بشكل يومي طبقًا لسعر صر الدولار الأمريكي وما تواجهه الأسواق المصرية حاليًا من تقلبات فى سعره.

أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء 22/2/2017:

دقيق “سائب”: يترواح سعر الكيلو ما بين 6 إلى 8 جنيه.

الدقيق: يترواح سعر الكيلو ما بين 7 إلى 9 جنيه.

سكر “معبأ ق.ع”: يترواح سعر الكيلو ما بين 10.5 إلى 18.5 جنيه.

السكر: يترواح سعر الكيلو ما بين 10.5 إلى 18 جنيه.

شاى “ليبتون”: يترواح سعر الكيلو ما بين 85 إلى 90 جنيه.

شاى “العروسة”: يترواح سعر الكيلو ما بين 75 إلى 80 جنيه.

زيت عباد الشمس “1لتر”: يترواح سعر اللتر ما بين 20 إلى 21 جنيه.

زيت الذرة: يترواح سعر الكيلو ما بين 21 إلى 24 جنيه.

المسلى الصناعى: يترواح سعر الكيلو ما بين 21 إلى 25 جنيه.

مسلى طبيعى: يترواح سعر الكيلو ما بين 60 إلى 70 جنيه.

مكرونة سائبة: يترواح سعر الكيلو ما بين 5.5 إلى 6 جنيه.

المكرونة: يترواح سعر الكيلو ما بين 5.5 إلى 6 جنيه.

مكرونة معبأه استثمارى: يترواح سعر الكيلو ما بين 6 إلى 6.5 جنيه.

بيض أبيض: يترواح سعر الكيلو ما بين 31 إلى 35 جنيه.

بيض أبيض: يترواح سعر البيضة ما بين 1.25 إلى 1.25 جنيه.

بيض أحمر: يترواح سعر الكرتونة ما بين 31 إلى 35 جنيه.

بيض أحمر: يترواح سعر البيضة ما بين 1.25 إلى 1.25 جنيه.

بيض بلدى: يترواح سعر الكرتونة ما بين 35 إلى 37.5 جنيه.

بيض بلدى: يترواح سعر البيضة ما بين 1.25 إلى 1.25 جنيه.

سكر البلورة: يترواح سعر الكيلو ما بين 11 إلى 17 جنيه.

سكر الدوحة: يترواح سعر الكيلو اليوم 11.5 إلى 17.5 جنيه.

سكر زمزم: يترواح سعر الكيلو ما بين 12 إلى 18 جنيه.

شاى العروسة 40 جم : يترواح سعر الكيلو ما بين 3.75 إلى 3.75 جنيه.

شاى ليبتون 40 جم: يترواح سعر الكيلو ما بين 4.25 إلى 4.25 جنيه.

زيت عباد الشمس سلايت: يترواح سعر اللتر ما بين 17.5 إلى 19 جنيه.

زيت الذرة كريستال: يترواح سعر اللتر ما بين 19 إلى 24 جنيه.

مسلى صناعى روابى 850 جرام: يترواح سعره ما بين 17 إلى 20 جنيه.

مسلى الشمس الذهبية: يترواح سعر الكيلو ما بين 17.5 إلى 20 جنيه.

مسلى النخلتين: يترواح سعر الكيلو ما بين 17 إلى 20 جنيه.

مسلى الهانم: يترواح سعر الكيلو ما بين 18 إلى 22 جنيه.

مكرونة المصرية: يترواح سعر الكيلو ما بين 6 إلى 7 جنيه.

مكرونة ستار 400 جم: يترواح سعره ما بين 3.25 إلى 3.5 جنيه.

مكرونة روجينا 400 جم: يترواح سعر الكيلو ما بين 3.25 إلى 3.5 جنيه.