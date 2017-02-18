إعرف أسعار السلع الأساسية اليوم السبت 18/2/2017 فى الأسواق المصرية

أسعار السلع الأساسية اليومية، نقدم لكم فى هذا المقال اليومي والمتجدد أحدث أسعار السلع الأساسية المستخدمة بشكل يومي ومستمر من داخل الأسواق المصرية ، حيث لا غنى عن السلع الأساسية في كل بيت فى جمهورية مصر العربية ، وتعد الأسواق المحلية عامرة بعدد كبير من السلع الغذاائية والغنية بشتى العناصر الغذائية ، حيث يتم استخدامها بشكل يومي من أجل الإستفادة منها فى عملية التغذية بالإضافة إلى عدد كبير من الأستخدامات المختلفة والهامة لكل بيت مصري ومنشأة سواء حكومية أو خاصة ، كما تقوم المطاعم المتنوعة المنتشرة بالشوارع المصرية بإستخدام أغلب السلع المختلفة والموجودة فى الأسواق المصرية ، وكما يتم استخدام هذه السلع الأساسية فى هذه المطاعم يتم استخدامها فى جميع الفنادق المنتشرة بأرجاء المحروسة فى صناعة العديد من أنواع الأطعمة وما لذ وطاب منها بمختلف النكهات والالوان ، لتنافس البيوت المصرية وسيدات مصر كلاً من المطاعم والفنادق فى افضل أنواع المأكولات التى تعتمد جميعها على هذه السلع اليومية ، ويندرج تحت مسمي هذه السلع اللأساسية الزيت و السكر و المسلى و الدقيق و الشاى و البيض وغيرهم من السلع الأساسية والضرورية ، ولأن هذه السلع يتم استخدامها بشكل يومي يهتم المصريين بأسعار السلع الأساسية التى أصبحت تختلف بشكل يومي طبقًا لسعر صر الدولار الأمريكي وما تواجهه الأسواق المصرية حاليًا من تقلبات فى سعره.

Advertisements

السلع الغذائية بالأسواق المصرية:

يهتم المصريين بشراء السلع الأساسية بشكل يومى نظرًا لإعتماد غذائهم الذى يعد هو أساس الحياة عليها ، ولذا يتوجب عليهم التامل الدائم والمستمر مع كلاً من المستثمرين والتجار بشكل عام المختصين بتوفير مثل هذه الأغذية الضرورية ، حيث لا يتم الإستغناء عنها وهذا بالإضافة إلى أهمية مثل هذه السلع على الصحة العامة للإنسان ، ومع اختلاف الأسعار يهتم المصريين بمعرفة أخر التطورات اليومية الدائمة للسلع الغذائية ، حيث يفضل الكثيرن متابعة أسعار السلع الغذائية قبل شرائها حتى لا يتعرضوا لجشع التجار بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولياتهم والميزانية العامة للأسرة ، ومن ضمن هذه الأسعار الذين يبحثون عنها بصفة دائمة ويبحثون حول ضرورة تواجدة داخل البيوت المصرية بشكل دائم “الدقيق ، السكر” ، الشاي” ، الزيت ، البيض الأحمر ، البيض الأبيض ، البيض البلدي ، المسلى” و المكرونة ” ، ونظرًا لأهمية هذه الأغذية نقدم لكم فى هذا المقال تحديث دائم ومستمر عن الإختلافات اليومية التى واجهتها داخل الأسواق المصرية.

العوامل المؤثرة على أسعار السلع الأساسية:

تتأثر السلع الغذائية اليومية بطريقة التخزين ومصاريف التنقل بالإضافة إلى أسعار المواد الخام المتكونة منها هذه السلع بالإضافة إلى الأجور التى يتم صرفها للعاملين عليها حتى يتم تسليم السلعة فى أخر صورها إلى المستخدمين والمواطنين بوجه عام ، وفى هذا الإطار تتوقف أسعار كل سلعة منهم على الناحية المالية التى تعتمد بشكل رئيسي على سعر الدولار الأمريكي ، حيث ترتفع أسعار السلع بإرتفاع سعر العملة الخضراء داخل الأسواق المالية ومكاتب الصرافة بالإضافة إلى البنوك الموجوة على الأراضي المصرية ، كما أن العكس صحيح فى هذه الحالة ايضًا ، حيث يتم إنخفاض السلع الضرورية والأساسية بإنخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي ، وعلى هذا الأساس تتوقف ايضًا الحياة المعيشة ومدي الكمية التى يستطيع المواطنين من الحصول عليها من هذه السلع.

أهمية السلع الغذائية الاساسية:

تعمل الكربوهيدرات فى السلع اليومية على تقلل من نسب السكر فى الدم ، والتى توجد فى المكرونة والأرز والعيش وغيرها ، كما أنها تعطى الشعور بالراحة والسعادة، كما توفر السوائل التى يحتاجها الجسم ، ومن جهة أخري يساعد البيض على صحة الغذة الدرقية حيث يعد أحد أغنى مصادر السيلينوم ، كما يعمل على توفير عنصر اليود الذى يقوم الجسم بإستخجامه فى إفرازت الغدة الدرقية ، كما يساعد البيض علي تنشيط خلايا الجسد لدي متناوليه ، ويعد البيض غنى بكلاً من فيتامينات B ، و فيتامين B2 . وفيتامين BB ، وإنتاج الطاقة ، كما يعطي لحبيه شعر لامع وأظافر قوية لما يمتلكه من البروتين الذى يعد احد العناصر الهامة لبناء خلايا الجسم ، كما أنه هام لبناء العظام و العضلات وكما يحتاجه كلاً من الغضاريف والجلد ، بالإضافة إلى أنه يمنع فقر الدم حيث يعد البيض غني بفيتامين B12 والذي يعد افتقاره فى الجسد أحد أهم اسباب مرض فقر الدم ، كما أنه يعمل علي تقوية العظام ولذا ينصح به العديد من الأطباء مع الحذر أن الإكثار منه يعد له أضرار كثيرة.

أسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء 18/2/2017:

دقيق “سائب”: يترواح سعر الكيلو ما بين 6 إلى 8 جنيه.

الدقيق: يترواح سعر الكيلو ما بين 7 إلى 9 جنيه.

سكر “معبأ ق.ع”: يترواح سعر الكيلو ما بين 10.5 إلى 18.5 جنيه.

السكر: يترواح سعر الكيلو ما بين 10.5 إلى 18 جنيه.

شاى “ليبتون”: يترواح سعر الكيلو ما بين 85 إلى 90 جنيه.

شاى “العروسة”: يترواح سعر الكيلو ما بين 75 إلى 80 جنيه.

زيت عباد الشمس “1لتر”: يترواح سعر اللتر ما بين 20 إلى 21 جنيه.

زيت الذرة: يترواح سعر الكيلو ما بين 21 إلى 24 جنيه.

المسلى الصناعى: يترواح سعر الكيلو ما بين 21 إلى 25 جنيه.

مسلى طبيعى: يترواح سعر الكيلو ما بين 60 إلى 70 جنيه.

مكرونة سائبة: يترواح سعر الكيلو ما بين 5.5 إلى 6 جنيه.

المكرونة: يترواح سعر الكيلو ما بين 5.5 إلى 6 جنيه.

مكرونة معبأه استثمارى: يترواح سعر الكيلو ما بين 6 إلى 6.5 جنيه.

بيض أبيض: يترواح سعر الكيلو ما بين 31 إلى 35 جنيه.

بيض أبيض: يترواح سعر البيضة ما بين 1.25 إلى 1.25 جنيه.

بيض أحمر: يترواح سعر الكرتونة ما بين 31 إلى 35 جنيه.

بيض أحمر: يترواح سعر البيضة ما بين 1.25 إلى 1.25 جنيه.

بيض بلدى: يترواح سعر الكرتونة ما بين 35 إلى 37.5 جنيه.

بيض بلدى: يترواح سعر البيضة ما بين 1.25 إلى 1.25 جنيه.

سكر البلورة: يترواح سعر الكيلو ما بين 11 إلى 17 جنيه.

سكر الدوحة: يترواح سعر الكيلو اليوم 11.5 إلى 17.5 جنيه.

سكر زمزم: يترواح سعر الكيلو ما بين 12 إلى 18 جنيه.

شاى العروسة 40 جم : يترواح سعر الكيلو ما بين 3.75 إلى 3.75 جنيه.

شاى ليبتون 40 جم: يترواح سعر الكيلو ما بين 4.25 إلى 4.25 جنيه.

زيت عباد الشمس سلايت: يترواح سعر اللتر ما بين 17.5 إلى 19 جنيه.

زيت الذرة كريستال: يترواح سعر اللتر ما بين 19 إلى 24 جنيه.

مسلى صناعى روابى 850 جرام: يترواح سعره ما بين 17 إلى 20 جنيه.

مسلى الشمس الذهبية: يترواح سعر الكيلو ما بين 17.5 إلى 20 جنيه.

مسلى النخلتين: يترواح سعر الكيلو ما بين 17 إلى 20 جنيه.

مسلى الهانم: يترواح سعر الكيلو ما بين 18 إلى 22 جنيه.

مكرونة المصرية: يترواح سعر الكيلو ما بين 6 إلى 7 جنيه.

مكرونة ستار 400 جم: يترواح سعره ما بين 3.25 إلى 3.5 جنيه.

مكرونة روجينا 400 جم: يترواح سعر الكيلو ما بين 3.25 إلى 3.5 جنيه.