أسعار الخضار اليوم السبت 18/2/2017 داخل الأسواق المصرية

أسعار الخضار فى مصر اليوم السبت 18/2/2017، تمتلك الخضروات العديد من الفوائد الهامة والمفيدة جدًا لصحة الإنسان، ومن ضمن هذه الخضروات يوجد الجزر، حيث يحتوي الجزر على نسبة كبيرة من العناصر الهامة والهامة لصحة العامة للإنسان، حيث يحتوي الجـزر على نسبة كبيرة من عنصر بيتا كاروتين، والذى يعد أحد العناصر الهامة ولضرورية لمحاربة السموم بالإضافة إلى قدرته على منع الأضرار التي من الممكن أن تكون قد لحقت بجسم الإنسان، حيث يمتص الجسم هذا العنصر من خلال عملية التمثيل الغذائي، حيث يساعد ايضًا على الإبطاء من وصول الخلايا إلى مرحلة الشيخوخة، كما يستخدم الجزر فى رفع المناعة لدى الكبار والصغار، حيث يحتوي الجزر على بعض المواد التى تعتبر مضادة للجراثيم فتقوم بتعزيز نظام المناعة بجسم الإنسان، كما يعد الجزر أحد أنواع الأغذية التى تعتبر غنية بفيتامين C، الذي يعمل بدوره على تحفيز نشاط خلايا الدم البيضاء، والذى تعد المصدر الرئيسي والهام في نظام المناعة بجسم الإنسان.

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أسعار الخضار فى مصر اليوم السبت 18/2/2017: تقسيم الخضار من حيث الألوان :

تم تقسيم فوائد الخضار من حيث لونها إلى ثلاثة أقسام ، اولاً: الخضار الأحمر، وهي الخضار التى يوجد بها مادة الليكوتين بنسبة عالية فتُكسبها اللون الأحمر، وفوائدها عديدة حيث يساعد هذا النوع من الخضار عند تناوله على تخفيض نسبة الإصابة بعدد من الأمراض الخاصة بالدورة الدمويّة، بالإضافة إلى أنه يحد من الإصابة من سرطان البروستاتا، ويأتى من هذا النوع على سبيل المثال الطماطم، والفلفل الأحمر والبطيخ، ثانيًا الخضار الأبيض: وتعمل الخضراوات التى تمتلك اللون الأبيض على حماية الجلد الخاص بالإنسان عند تناولها من الظروف البيئيّة، بالإضافة إلى أنها تعمل على تقوّية جهاز المناعة كما أنها تعمل على تنظّف الجسم من السموم، ومن ضمن هذه الخضراوات البصل، والملفوف الأبيض، والفجل، والثوم، ثالثًا: الخضار الأصفر: تمتاز بعض الخضراوات باللون الأصفر حيث تحتوي على مادة الكاروتين، والتي تعمل على مساعدة الجهاز المناعي فى جسم الإنسان من الراديكالات الحرّة، حيث تعدّ هذه الأنواع من الخضراوات مضادة للإلتهابات، كما أنها تعمل على الحماية من الحساسية والجلطات، رابعًا: الخضار الأخضر: تستطيع الخضراوات ذات اللون الأخضر أن تقوم بتحسيّن بعض خصائص الدم، من ضمن هذه الأنواع: الفاصولياء، والفجل، والسلق، خامسًا: الخضار البرتقاليّ: تعمل الخضراوات ذات اللون البرتقالى على حماية الجسم من الإصابة بمرض السرطان، وذلك لأنها تحتوي على مادة الكروتينويد، كما تعمل الخضروات ذات اللون البرتقالى على حماية الجسد من أمراض القلب، كما أنها تساعد على تقوّية مركز الإبصار، الخضار البنفسجيّة: يوجد بعض أنواع الخضراوات ذات اللون البنفسجي، ويرجع هذا إلى أنها تحتوي على مادة Anthocyane””، والتي هى السبب فى جعلها تحمل هذا اللون الغامق، ومن مزايا هذا اللون أنه مفيد بشكل كبير إلى كلاً من الجلد والقلب، كما أنه يعمل على الحماية من الشيخوخة المبكرّة، بالإضافة إلى أنه يساعد على تؤخر ظهور التجاعيد، كما أنها تعمل على الوقاية من انسداد الشرايين، كما أنها تعمل على الحماية من الجلطات، بالإضافة إلى الحماية من الصدمات الدماغية، ومن ضمن هذه الأنواع: الباذنجان، والبصل الأحمر.

أسعار الخضار فى مصر اليوم السبت 18/2/2017 :

الطماطم: بلغ سعر الكيلو 4.5 جنيه.

البطاطس: بلغ سعر الكيلو 5 جنيهات.

الكوسة: : بلغ سعر الكيلو 5.25 جنيهات.

البصل: بلغ سعر الكيلو 7.25 جنيه.

البروكلى: بلغ سعر الكيلو 5 جنيهات.

الفلفل الألوان: بلغ سعر الكيلو 13 جنيها.

الفاصوليا: بلغ سعر الكيلو 17.50 جنيها.

الملوخية: بلغ سعر الكيلو 7 جنيه.

القلقاس: : بلغ سعر الكيلو 5 جنيهات.

الثوم: بلغ سعر الكيلو 25جنيهًا.

الباذنجان البلدي: بلغ سعر الكيلو 4.50 جنيه.

الباذنجان الرومي: بلغ سعر الكيلو 4.50 جنيه.

الفلفل البلدي: بلغ سعر الكيلو نحو 7 جنيهات.

الخيار البلدى: بلغ سعر الكيلو 3.5 جنيه.

الخس “رابطة 3 كيلو”: بلغ سعرها 10 جنيهات.

الخس كابوتشي: بلغ سعر الكيلو 4 جنيه.\

الليمون البلدي: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 15 جنيه.

البامية: بلغ سعر الكيلو 8 إلى 20 جنيه.

البسلة: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 12 جنيه.

الفلفل الحار: بلغ سعر الكيلو 2.5 إلى 8 جنيه.

البنجر: بلغ سعر الكيلو 1 إلى 3 جنيه.

البطاطا: بلغ سعر الكيلو 1.5 إلى 5 جنيه.

الزيتون: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 15 جنيه.

الخرشوف: بلغ سعر الكيلو 7 إلى 8 جنيه.

الفول الأخضر: بلغ سعر الكيلو 8 8.5 إلى جنيه.

القثاء: بلغ سعر الكيلو 2.5 إلى 5 جنيه.

الجرجير “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 50 إلى 100 جنيه.

البقدونس “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 50 إلى 100 جنيه.

الكرات “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 25 إلى 100 جنيه.

الكزبرة “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 50 إلى 100 جنيه.

الكرنب: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 12 جنيه.

القرنبيط: بلغ سعر الكيلو 3 إلى 8 جنيه.

الخبيزة: بلغ سعر الكيلو 1.5 إلى 5 جنيه.

البصل الأخضر “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 0.5 إلى 1 جنيه.

ليمون أداليا: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 5 جنيه.

الكرفس “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 0.5 إلى 2 جنيه.

الشابت “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 0.5 إلى 1 جنيه.

السلق “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 0.5 إلى 1.5 جنيه.

اللفت: بلغ سعر الكيلو 1 إلى 4 جنيه.

أبو فروة: بلغ سعر الكيلو 30 جنيه.

ورق العنب النباتي: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.

ورق العنب البلدي: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.

البنجر: بلغ سعر الكيلو 2 جنيه.

الجزر الأصفر: بلغ سعر الكيلو 2 جنيه.