اسعار الخضروات اليوم الأربعاء 22/2/2017 داخل الأسواق

أسعار الخضار فى مصر اليوم الأربعاء 22/2/2017، تتباين أسعار الخضروات اليوم فى مصر داخل الأسواق بجميع المحافظات، حيث ننشر لكم السعر الان من داخل الأسواق المصرية تختلفة الأسعار بشكل طفيف من منطقة لأخر على حسب التسعيرة التى يحددها التجار نتيجة للفروق المعروفة والمؤثرة على الأسعار بشكل عام، بداية من أسعار الأسمدة والمواد العضوية المستخدمة فى الزراعة وإنتهائًا بأسعار الأجور والتخزين والنقل لهذه الخضروات حتى تصل فى النهاية إلى يد المواطنين، وعلى هذا الأساس تعتمد أسعار الخضروات فى النهاية داخل كل سوق عن الأخر ولكن فى النهاية تخضع الأسعار إلى العرض والطلب التى تؤثر بشكل كبير فى أسعار السلع الغذائية، وفيما يخص الاسواق المصرية والسعر الان للخضروات، فهناك العديد من المؤثرات الأخري التى تؤثر بشكل كبير على الأسعار، ومنها اسعار العملات الأجنبية والعربية والتى تؤثر بشكل كبير على اسعار الخضروات وجميع السلع داخل الأسواق المصرية، وفى الأونة الأخيرة قد شهدت الأسعار حالة من التراجع بعد تراجع العملة الخضراء الدولار مقابل الجنيه المصري بالأسواق، ليم التأثير على الفور على اغلب الأسعار والتى جاء من ضمنها أسعار الخضروات، كما أن الخضروات تعد من الأشياء الضروررية والهامة فى حياة الإنسان والتى يتم إستخدامها بشكل دوري ومستمر ولذا يهتم المواطنين فى مصر بمعرفة أخر التطورات التى طرأت على الأسواق المصرية والتى أثرت بشكل إيجابي أو سلبى على أسعار الخضروات كل يوم.

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اسعار الخضروات فى مصر اليوم الأربعاء 22/2/2017:

وجود الأوراق الخضراء على المائدة يعد أحد أساسيات الصحة الجيدة، حيث ينصح خبراء التغذية بأكل الخضراوات بشكل دورى ومستمر، ويفضل أن يكون بشكل يومي لما لها من تأثير بالغ على حيوية الإنسان والحيوان ايضًا، حيث تعد أحد مسببات النشاط اليومي الذى يتتطلب من البشر على الدوام، حيث تمد الأجساد بشعلة كبيرة من النشاط تساعده فى تحقيق إنجازاته اليومية، ولأن الصحة تتوجب وجود غذاء وليس دواء يلجأ الكثيرين إلى تناول الخضروات بوجه عام ويومي، وجدير بالذكر أن بعض البشر يعتقدون أن النباتات الخضراء دورها يقتصر على الزينة، ليتم استخدامها فى تزيين الشرفات والحدائق وغيرها، لكن لو علموا حقيقة وأهمية الخضروات لما تركوها ولا تركوا موائدهم العامرة أن تخلو منها، ويرجع ذلك إلى فوائد الخضروات المتعددة والتى تحتاجها صحة اللأنسان ، كما يتم استخدام الخضروات وامتصاص العناصر الغذائية التى تحتوي عليها من أجل التداوى، بل ويقوم بعض أطباء العلاج الطبيعي بإستخدام الخضروات فى العلاج بدلاً من الادوية لبعض الحالت، كما أن الخضروات تساعد على هضم الطعام وتخسيس الاوزان، وتنظيم حركة المعدة، كما يستفيد الجسم بشكل كبير من العناصر الغذائية التى تحتوي عليها، كما يسعى الأطباء فى عدد من مجالاتهم الطبيعية فى استخدام الخضروات كحل بديل عن استخدام الأدوية من أجل التداوى بها.

وجدير بالذكر أنه قد أثبتت عدد من الدراسات والأبحاث العلمية، أن الخضراوات الورقية وخاصة الطبيعية منها والتى لم يتم إستخدام الاسمدة الصناعية فيها بالإضافة إلى التى اعتمدت على التسميد العضوي فقط فى زراعتها تزيد من حيوية الجسم بالإضافة إلى أنها تعمل على تنقية خلايا الدم من بعض الأمراض التى تحملها، كما أنها تعمل على إزالة السموم من الجسم، ويتم إدخال الخضروات فى عدد من الامراض، مثل العقم، السكري، السرطان، كما أنها مفيدة فى تقوية الجهاز المناع.

اسعار الخضروات فى مصر اليوم الأربعاء 22/2/2017:

الطماطم: بلغ سعر الكيلو 3.25 جنيه.

البطاطس: بلغ سعر الكيلو 3 جنيهات.

الكوسة: : بلغ سعر الكيلو 5.25 جنيهات.

البصل: بلغ سعر الكيلو 7 جنيه.

البروكلى: بلغ سعر الكيلو 5 جنيهات.

الفلفل الألوان: بلغ سعر الكيلو 14 جنيها.

الفاصوليا الخضراء: بلغ سعر الكيلو 18 جنيها.

الملوخية: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.

القلقاس: : بلغ سعر الكيلو 5 جنيهات.

الثوم: بلغ سعر الكيلو 30جنيهًا.

الباذنجان البلدي: بلغ سعر الكيلو 4 جنيه.

الباذنجان الرومي: بلغ سعر الكيلو 4 جنيه.

الفلفل البلدي: بلغ سعر الكيلو نحو 8 جنيهات.

الخيار البلدى: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.

الخس “رابطة 3 كيلو”: بلغ سعرها 10 جنيهات.

الخس كابوتشي: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.\

الليمون البلدي: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 15 جنيه.

البامية: بلغ سعر الكيلو 8 إلى 20 جنيه.

البسلة: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 12 جنيه.

الفلفل الحار: بلغ سعر الكيلو 2.5 إلى 8 جنيه.

البنجر: بلغ سعر الكيلو 1 إلى 3 جنيه.

البطاطا: بلغ سعر الكيلو 1.5 إلى 5 جنيه.

الزيتون: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 15 جنيه.

الخرشوف: بلغ سعر الكيلو 7 إلى 8 جنيه.

الفول الأخضر: بلغ سعر الكيلو 8 8.5 إلى جنيه.

القثاء: بلغ سعر الكيلو 2.5 إلى 5 جنيه.

الجرجير “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 50 إلى 100 جنيه.

البقدونس “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 50 إلى 100 جنيه.

الكرات “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 25 إلى 100 جنيه.

الكزبرة “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 50 إلى 100 جنيه.

الكرنب: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 12 جنيه.

القرنبيط: بلغ سعر الكيلو 3 إلى 8 جنيه.

الخبيزة: بلغ سعر الكيلو 1.5 إلى 5 جنيه.

البصل الأخضر “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 0.5 إلى 1 جنيه.

ليمون أداليا: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 5 جنيه.

الكرفس “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 0.5 إلى 2 جنيه.

الشابت “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 0.5 إلى 1 جنيه.

السلق “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 0.5 إلى 1.5 جنيه.

اللفت: بلغ سعر الكيلو 1 إلى 4 جنيه.

أبو فروة: بلغ سعر الكيلو 30 جنيه.

ورق العنب النباتي: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.

ورق العنب البلدي: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.

البنجر: بلغ سعر الكيلو 2 جنيه.

الجزر الأصفر: بلغ سعر الكيلو 2 جنيه.