اسعار الخضروات اليوم الإثنين 20/2/2017 داخل الأسواق المصرية: تباين فى الأسعار بالأسواق

أسعار الخضار فى مصر اليوم الإثنين 20/2/2017، تتباين أسعار الخضروات فى مصر داخل الأسواق بجميع المحافظات، حيث تختلفة الأسعار بشكل طفيف من منطقة لأخر على حسب التسعيرة التى يحددها التجار نتيجة للفروق المعروفة والمؤثرة على الأسعار بشكل عام، بداية من أسعار الأسمدة والمواد العضوية المستخدمة فى الزراعة وإنتهائًا بأسعار الأجور والتخزين والنقل لهذه الخضروات حتى تصل فى النهاية إلى يد المواطنين، وعلى هذا الأساس تعتمد أسعار الخضروات فى النهاية داخل كل سوق عن الأخر ولكن فى النهاية تخضع الأسعار إلى العرض والطلب التى تؤثر بشكل كبير فى أسعار السلع الغذائية، وفيما يخص الاسواق المصرية فهناك العديد من المؤثرات الأخري التى تؤثر بشكل كبير على الأسعار، ومنها اسعار العملات الأجنبية والعربية والتى تؤثر بشكل كبير على اسعار الخضروات وجميع السلع داخل الأسواق المصرية، وفى الأونة الأخيرة قد شهدت الأسعار حالة من التراجع بعد تراجع العملة الخضراء الدولار مقابل الجنيه المصري بالأسواق، ليم التأثير على الفور على اغلب الأسعار والتى جاء من ضمنها أسعار الخضروات، كما أن الخضروات تعد من الأشياء الضروررية والهامة فى حياة الإنسان والتى يتم إستخدامها بشكل دوري ومستمر ولذا يهتم المواطنين فى مصر بمعرفة أخر التطورات التى طرأت على الأسواق المصرية والتى أثرت بشكل إيجابي أو سلبى على أسعار الخضروات كل يوم.

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اسعار الخضروات فى مصر اليوم الإثنين 20/2/2017:

اسعار الخضروات اليوم، ظهر تباين فى اسعار الخضروات اليوم داخل الأسواق المصرية وخاصة بعد موجة الأمطار الغزيرة التى شهدتها البلاد بأغلب المحافظات المصرية فى الايام الماضية، وإنخفاض درجات الحرارة الذى وصل إلى حد الصقيع فى بعض المناطق وخاصة فى ساعات الليل، كل هذا أدي إلى تلف العديد من أنواع المحاصيل والتى ترتب على ذلك قلة المرعوض بالاسواق مع زيادة الطلب عليه، لينتهى بذلك إلى ارتفاع أسعار الخضروات داخل الأسواق وحتى الاسواق الكبيرة اتى عادة ما تنخفض فيها الأسعار بوجه عام شهدت حالة كبيرة من إرتفاع الأسعار داخلها بين أسعار الخضر، وقد جاءت تصريحات “إبراهيم حداد”، عضو غرفة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية والمتحدث الرسمي عن سوق العبور الشهير، حول ارتفاع أسعار الخضروات قائلاً أنه قد شهدت الاسواق إرتفاع طفيف فيما يخص أسعار الخضروات، حيث أرجع هذا الإرتفاع إلى الأمطار التي قد اجتاحت أغلب المحافظات المصرية فى الفترة الماضية، مما ترتب على هذا أضرار كبيرة فى كمية المحاصيل الزراعية، ونقص فى العرض، كما صرح حداد أن المزارعين المصريين يسعون حاليًا إلى تصدير منتجاتهم الزراعية إلى دولة ليبيا، وحول أكثر انواع الخضروات التى يمكنها التأثر بكل هذه العوامل جاءت تصريحات عضو غرفة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، قائلاً الطماطم هى اكثر أنواع السلع الغذائية التى يتوقع أن تتأثر بهذه المتغيرات، حيث يرجع زيادة سعرها فى الفترة المقبلة وخاصة منذ بداية الأسبوع المقبل.

اسعار الخضروات فى مصر اليوم الإثنين 20/2/2017:

الطماطم: بلغ سعر الكيلو 3.25 جنيه.

البطاطس: بلغ سعر الكيلو 3 جنيهات.

الكوسة: : بلغ سعر الكيلو 5.25 جنيهات.

البصل: بلغ سعر الكيلو 7 جنيه.

البروكلى: بلغ سعر الكيلو 5 جنيهات.

الفلفل الألوان: بلغ سعر الكيلو 14 جنيها.

الفاصوليا الخضراء: بلغ سعر الكيلو 18 جنيها.

الملوخية: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.

القلقاس: : بلغ سعر الكيلو 5 جنيهات.

الثوم: بلغ سعر الكيلو 30جنيهًا.

الباذنجان البلدي: بلغ سعر الكيلو 4 جنيه.

الباذنجان الرومي: بلغ سعر الكيلو 4 جنيه.

الفلفل البلدي: بلغ سعر الكيلو نحو 8 جنيهات.

الخيار البلدى: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.

الخس “رابطة 3 كيلو”: بلغ سعرها 10 جنيهات.

الخس كابوتشي: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.\

الليمون البلدي: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 15 جنيه.

البامية: بلغ سعر الكيلو 8 إلى 20 جنيه.

البسلة: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 12 جنيه.

الفلفل الحار: بلغ سعر الكيلو 2.5 إلى 8 جنيه.

البنجر: بلغ سعر الكيلو 1 إلى 3 جنيه.

البطاطا: بلغ سعر الكيلو 1.5 إلى 5 جنيه.

الزيتون: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 15 جنيه.

الخرشوف: بلغ سعر الكيلو 7 إلى 8 جنيه.

الفول الأخضر: بلغ سعر الكيلو 8 8.5 إلى جنيه.

القثاء: بلغ سعر الكيلو 2.5 إلى 5 جنيه.

الجرجير “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 50 إلى 100 جنيه.

البقدونس “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 50 إلى 100 جنيه.

الكرات “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 25 إلى 100 جنيه.

الكزبرة “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 50 إلى 100 جنيه.

الكرنب: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 12 جنيه.

القرنبيط: بلغ سعر الكيلو 3 إلى 8 جنيه.

الخبيزة: بلغ سعر الكيلو 1.5 إلى 5 جنيه.

البصل الأخضر “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 0.5 إلى 1 جنيه.

ليمون أداليا: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 5 جنيه.

الكرفس “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 0.5 إلى 2 جنيه.

الشابت “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 0.5 إلى 1 جنيه.

السلق “100 حزمة”: بلغ سعر الكيلو 0.5 إلى 1.5 جنيه.

اللفت: بلغ سعر الكيلو 1 إلى 4 جنيه.

أبو فروة: بلغ سعر الكيلو 30 جنيه.

ورق العنب النباتي: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.

ورق العنب البلدي: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.

البنجر: بلغ سعر الكيلو 2 جنيه.

الجزر الأصفر: بلغ سعر الكيلو 2 جنيه.