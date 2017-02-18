إعرف اسعار الحبوب والبقوليات اليوم السبت الموافق 18/2/2017 داخل الأسواق المصرية

أسعار الحبوب اليوم ، تعد جمهورية مصر العربية أحد أهم الدول التي تهتم بزراعة الحبوب والبقوليات بوجه عام ، حيث اعتاد شعبها على تناول الحبوب فى مختلف صورها بمختلف أنواعها ويستخدموها بصفة مستمرة فى إعداد أشهى الأطباق ،، وترتبط بعض العادات المصرية ببعض أنواع الحبوب والبقوليات وتناولها فى بعض المواسم خصيصًا لما يرجع لها من أهمية تاريخية كبيرة أو لما توارثه المصريين من عادات وتقاليد ، وتعد الأسواق المصرية من أغنى أسواق العالم التى يوجد بها عدد كبير من البقوليات ، كما يوجد الكثير من المحلات التجارية المتخصصة فى بيع الحبوب بها ، ويسعى المصريين إلى تناول الحبوب والبقوليات بصفة دائمة كما تحرص السيدات المصريات على أن تكون مائدتها اليومية عامرة بأحد أنواع الحبوب ومن ضمن هذه الحبوب المنتشرة داخل الأسواق المصرية ، حبوب الأرز و الفول و القمح و الذرة و العدس و الأعلاف و القطن ، وسوف نستعرض معكم فى هذا المقال ما وصلت إليه أسعار الحبوب اليوم ، حيث تجدون مقال يومي ومتجدد فيه ما ورد بشأن هذه الحبوب لكل من يهتم بها وأسعارها ، حيث يسعى العديد من المواطنين بالإضافة إلى التجار والبائعين إلى معرفة آخر ما ورد بشأن أسعار الحبوب من اسعار فى إطار استهلاكهم اليومي لها ولما تمتلكه هذه الحبوب من فائدة وأهمية تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة للإنسان.

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أسعار الحبوب اليوم السبت الموافق 18/2/2017:

الأرز “سائب”: يترواح سعره ما بين 8 إلى 8.5 جنيه.

الأرز: يترواح سعره ما بين 8 إلى 9 جنيه.

الفول: يترواح سعره ما بين 12 إلى 24 جنيه.

الفول “مجروش”: يتراوح سعره ما بين 12 إلى 24 جنيه.

العدس “بجبة”: يتراوح سعره ما بين 22 إلى 35 جنيه.

العدس “مجروش”: يتراوح سعره ما بين 25 إلى 35 جنيه.

أرز “الدوحة”: يتراوح سعره ما بين 9 إلى 9.5 جنيه.

أرز “زمزم”: يتراوح سعره ما بين 8.5 إلى 9 جنيه.

أرز “السوهاجى”: يتراوح سعره ما بين 8.5 إلى 9 جنيه.

فول صحيح سائب: يتراوح سعره ما بين 12 إلى 15 جنيه.

عدس أصفر: يترواح سعره ما بين 25 إلى 35 جنيه.

القمح محلى: يتراوح سعره ما بين 3000 إلى 4000 جنيه.

أعلاف الماشية “ذرة صفراء”: يتراوح سعر الشيكارة 50 كيلو ما بين 150 إلى 200 جنيه.

أعلاف الماشية “دشيش بيضاء”: يتراوح سعر الشيكارة 50 كيلو ما بين 160 إلى 200 جنيه.

أعلاف الماشية “نخالة”: يتراوح سعر الطن ما بين 2350 إلى 3000 جنيه.

أرز غير مقشور: يتراوح سعر الشيكارة 50 كيلو ما بين 300 إلى 300 جنيه.

الذرة الصفراء: يتراوح سعر الشيكارة 50 كيلو ما بين 150 إلى 200 جنيه.

الذرة البيضاء: يتراوح سعر الشيكارة 50 كيلو ما بين 160 إلى 200 جنيه.

القطن المحلي: يتراوح سعره القنطار “45 كيلو” ما بين 2400 إلى 2700 جنيه.

قطن مستورد تنجيد : يتراوح سعر القنطار “45 كيلو” ما بين 2500 إلى 3000 جنيه.

العوامل المؤثرة على أسعار الحبوب:

هناك بعض التأثيرات والمتغيرات التي تؤثر بشكل إيجابى أو سلبي على هذه الحبوب ، حيث يتوقف سعر البقوليات بوجه عام على جودة الحبوب ومدى نقائها وتنقيتها من الأراضي الزراعية المنزوعة منها بالإضافة إلى جودة التخزين فيها ، كما تؤثر أسعار الأسمدة المستخدمة لكل حبة منها على سعرها بالإضافة إلى أجور الأيدي العاملة ، وتوفر الأسواق المحلية والدولية والتى تؤثر بشكل كبير على كمية المزروع من هذه الحبوب ، وكل هذا ينصب فى بوتقة الاسعار التى تتغيير بإستمرار وتتجدد دائمًا باختلاف سعر العملة الخضراء ، حيث ترتفع أسعار الحبوب دائمًا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ، فى علاقة طردية بحتة كما تنخفض أسعار الحبوب داخل الأسواق المصرية بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي ، وعلى هذا الاساس يتم تحديد الميزانية اليومية والشهرية لكل منزل تستطيع الأسرة تحديد ما تستطيع تناوله من الحبوب والبقوليات فى كل يوم وشهر على حدى على حسب ارتفاع وانخفاض أسعار المعيشة التى تؤثر بشكل مبارشر على أسعار الحبوب .