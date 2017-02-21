اسعار الحبوب والبقوليات اليوم الأربعاء 22/2/2017 بالأسواق

أسعار الحبوب والبقوليات اليوم الأربعاء 22/2/2017، تعد جمهورية مصر العربية أحد أهم الدول العربية التي تهتم بزراعة الحبوب والبقوليات بوجه عام ، حيث اعتاد شعبها على تناول الحبوب فى مختلف صورها بمختلف أنواعها ويستخدموها بصفة مستمرة فى إعداد أشهى الأطباق ، وترتبط بعض العادات المصرية ببعض أنواع الحبوب والبقوليات وتناولها فى بعض المواسم خصيصًا لما يرجع لها من أهمية تاريخية كبيرة أو لما توارثه المصريين من عادات وتقاليد ، وتعد الأسواق المصرية من أغنى أسواق العالم التى يوجد بها عدد كبير من البقوليات ، كما يوجد الكثير من المحلات التجارية المتخصصة فى بيع الحبوب بها ، ويسعى المصريين إلى تناول الحبوب والبقوليات بصفة دائمة كما تحرص السيدات المصريات على أن تكون مائدتها اليومية عامرة بأحد أنواع الحبوب ومن ضمن هذه الحبوب المنتشرة داخل الأسواق المصرية ، حبوب الأرز و الفول و القمح و الذرة و العدس و الأعلاف و القطن ، وسوف نستعرض معكم فى هذا المقال ما وصلت إليه أسعار الحبوب اليوم ، حيث تجدون مقال يومي ومتجدد فيه ما ورد بشأن هذه الحبوب لكل من يهتم بها وأسعارها ، حيث يسعى العديد من المواطنين بالإضافة إلى التجار والبائعين إلى معرفة آخر ما ورد بشأن أسعار الحبوب من اسعار فى إطار استهلاكهم اليومي لها ولما تمتلكه هذه الحبوب من فائدة وأهمية تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة للإنسان.

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أسعار الحبوب اليوم الأربعاء 22/2/2017: شركة “دريفوس” الفرنسية تنشئ 3 مخازن للحبوب فى ميناء أبو قير

ورد فى عدد من الصحف المصرية، أن شركة “لويس دريفوس” الفرنسية، قد قامت بإنشاء عدد 3 مخازن من أجل تخزين الحبوب فى مصر، وذلك فى محافظة الإسكندرية، وتحديدًا فى ميناء أبو قير البحرى، وجدير بالذكر أن السعة التخزينية لكل مخزن منهم سوف تصل طبقًا لتصريحات الشركة إلى 50 ألف طن، وقد ورد أن العمل الرسمي فى المخازن الفرنسية سوف يبدأ خلال أيام، وتعد هذه الشركة الفرنسية أحد أهم الشركات المتخصصة فى إنتاج وتجارة الحبوب والبقوليات بوجه عام على مستوى دول العالم، وقد جاء سبب اختيار الشركة الفرنسية لمصر وإنشاء هذه المخازن بها إلى رغبتها فى الإستفادة من الرصيف الذى قامت القوات البحرية بإنشاؤه فى الفترة الاخيرة، فى منطقة أبو قير بالإسكندرية، حيث يصل طول هذا الرصيف البحري إلى حوالى 500 متر، كما بلغ عمق رصيف أبوقير ما يستطيع استيعاب حمولة دخول سفن جديدة تصل إلى 30 ألف طن.

وقد ورد أنه حاليًا يتم استقبال بعض السفن الخاصة بالجهات الحكومية المصرية على ميناء أبو قير، حيث يستقبل حاليًا الرصيف البحرى السفن التى تبلغ حمولة 25 ألف طن، إلى أن يفتتح ويبدأ فى استقبال السفن الذى تحمل 30 ألف طن، وتعد سعة ميناء أبو قير أفضل من سعة ميناء ميناء الدخيلة، حيث تعد سعة الأخير تصل إلى 8 ملايين طن سنويًا من الحبوب، وهذا لا يكفى كمية الإنتاج المحلية التى تستوردها مصر للاسواق ليأتى ميناء أبو قير كعنصر فعال فى إستيعاب كمية الإستيراد التى تحتاجها مصر والتى تبلغ حوالى 24 مليون طن.

أسعار الحبوب اليوم الأربعاء 22/2/2017: سعر الحبوب بالأسواق:

الأرز “سائب”: يترواح سعره ما بين 8 إلى 8.5 جنيه.

الأرز: يترواح سعره ما بين 8 إلى 9 جنيه.

الفول: يترواح سعره ما بين 12 إلى 24 جنيه.

الفول “مجروش”: يتراوح سعره ما بين 12 إلى 24 جنيه.

العدس “بجبة”: يتراوح سعره ما بين 22 إلى 35 جنيه.

العدس “مجروش”: يتراوح سعره ما بين 25 إلى 35 جنيه.

أرز “الدوحة”: يتراوح سعره ما بين 9 إلى 9.5 جنيه.

أرز “زمزم”: يتراوح سعره ما بين 8.5 إلى 9 جنيه.

أرز “السوهاجى”: يتراوح سعره ما بين 8.5 إلى 9 جنيه.

فول صحيح سائب: يتراوح سعره ما بين 12 إلى 15 جنيه.

عدس أصفر: يترواح سعره ما بين 25 إلى 35 جنيه.

القمح محلى: يتراوح سعره ما بين 3000 إلى 4000 جنيه.

أعلاف الماشية “ذرة صفراء”: يتراوح سعر الشيكارة 50 كيلو ما بين 150 إلى 200 جنيه.

أعلاف الماشية “دشيش بيضاء”: يتراوح سعر الشيكارة 50 كيلو ما بين 160 إلى 200 جنيه.

أعلاف الماشية “نخالة”: يتراوح سعر الطن ما بين 2350 إلى 3000 جنيه.

أرز غير مقشور: يتراوح سعر الشيكارة 50 كيلو ما بين 300 إلى 300 جنيه.

الذرة الصفراء: يتراوح سعر الشيكارة 50 كيلو ما بين 150 إلى 200 جنيه.

الذرة البيضاء: يتراوح سعر الشيكارة 50 كيلو ما بين 160 إلى 200 جنيه.

القطن المحلي: يتراوح سعره القنطار “45 كيلو” ما بين 2400 إلى 2700 جنيه.

قطن مستورد تنجيد : يتراوح سعر القنطار “45 كيلو” ما بين 2500 إلى 3000 جنيه.