أصدرت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي بيانا ذكرت فيه أن حركة المسافرين قد زادت الى 83.6 مليون مسافر في 2016 مقارنة بالعام الماضي أي زادت بنسبة 7.2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي , وقالت الشركة في بيانها أن مطار دبي هو الأكثر ازدحاما بالمسافرين على مستوى العالم في الرحلات الدولية مع نمو الأسواق وتدشين خطوط جديدة, وتشير حسابات رويترز إلى أن معدل النمو السنوي هذا العام هو ثاني أبطأ معدل نمو من ثمانية أعوام .

Advertisements

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي “بول جريفيث” أن المطار يتوقع مرور 89 مليون مسافر هذا العام وهذا الرقم يمثل نموا يقارب 6.5 بالمئة , وأضاف جريفيث أن إضافة 11 وجهة جديدة لرحلات الركاب من شركات الطيران المحلية بما فيها طيران الإمارات وفلاي دبي ساهمت في نمو حركة المسافرين عبر مطار دبي , ورفع مطار دبى طاقته الاستيعاب إلى 90 مليون مسافر سنويا في 2016 ارتفاعا من 75 مليونا بافتتاح مبنى الركاب الجديد , وتضع الشركة المشغلة للمطار خطة مستقبلية لرفع طاقته الاستيعابية إلى 118 مليون مسافر بحلول عام 2023 , وفي ديسمبر كانون الأول الماضي زادت حركة الركاب في المطار بنسبة 9.3 بالمئة ليسجل عدد الركاب في هذا الشهر وحدة 7.7 مليون مسافر.

وبدأت شركات الطيران الهندية سبا يس جيت وجيت ايرويز واير انديا ايضا تسيير رحلات جديدة بينما دشنت نيبال ايرلاينز وروسيا ايرلاينز رحلات الى مطار دبي , وأصبح مطار دبي الأكثر ازدحاما بالمسافرين على الرحلات الدولية في 2014 متفوقا على مطار هيثرو في لندن والذي شهد مرور 76 مليون مسافر في 2016 بزيادة 1% , وتتضمن بيانات هيثرو للمسافرين على الرحلات الداخلية في حين ان معظم ركاب مطار دبي من المسافرين على الرحلات الدولية , ومنذ ذلك الحين وشركة دبي تتطلع الى التفوق على المطارين الاكثر ازدحاما بالركاب على مستوى العالم وهما مطارات أتلانتا وبكين بحلول عام 2020 , حيث سجل مطار أتلانتا 101.5 مليون مسافر في عام 2015 , فيماسجل مطار بكين 89.9 مليون مسافر, وحافظت الهند على مركزها كأكبر وجهة منفردة بين البلاد التي تقصدها رحلات دبي في 2016 حيث أنها استقبلت 11.4 مليون مسافر بزيادة 10.1% , وزادت أحجام الشحنات بنسبة 3.4 بالمئة وسجلت 2.6 مليون طن رغم الانكماشات التي سجلت في الربع الثالث .