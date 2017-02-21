أسعار الأسمنت والحديد اليوم الأربعاء 22/2/2017 بالأسواق

أسعار الأسمنت والحديد اليوم الأربعاء 22/2/2017، حالة من الإستقرار فى الأسعار الرسمية للأسمنت والحديد شهدتها الأسواق المصرية اليوم، حيث استقرت تعاملات الحديد والأسمنت اليوم بين الشراء والبيع داخل الأسواق المصرية والتى تم استخدامها بين التجار والمواطنين وأصحاب الأعمال، وبعد حالة الإنخفاض التى مرت بها اسعار الحديد والأسمنت فى السوق المصرية فى الأيام الماضية والتى تزامنت مع إنخفاض أسعار الدولار الأمريكي، حيث يربط سعر الحديد وسعر الأسمنت علاقة طردية مع سعر الدولار الأمريكي بالأسواق الأمريكي، حيث إرتفاعت أسعار الأسمنت والحديد فى الشهور الماضية مع إرتفاع أسعار الدولار، ومع حالة التذبذب التى طرأت على سعر الدولار الأمريكي بالأسواق على غير عادته ثم عودته إلى الإنخفاض فى رحلة عودة لأسعاره المتداولة السابقة، تأثر سعر الأسمنت وسعر الحديد بهذا التذبذب والإنخفاض، حيث شهد السوق المصري تراجع فى كلاً من أسعار الحديد واسعار الأسمنت وإنخفضت قيمته بالأسواق المصرية مما أعطي فرصة لأنتعاش السوق والطلب عليه، وإزدياد حركة البيع والطلب عليه بعد أن انتاب سوق الأسمنت والحديد حالة من الركود الكبيرة فى الشهور الماضية بعد أن توقفت عملية البناء بشكل كبير بسبب إرتفاع الاسعار بالسوق، وبما أن الحديد والأسمنت يعدان من أساسيات عملية البناء والتعمير فى كل مكان، فقد استغل المواطنين حالة التراجع فى الأسعار من أجل العودة من جديد لإستكمال باقى أمانيهم وطموحاتهم فى امتلاك وحدات سكنية أو تجارية وبناءًا عليه انتعشت الاسواق بعد عودة حركة الشراء والبيع لكلاً من الحديد والأسمنت فى مصر ، ومن أجل حالة الترقب التى تظهر على المواطنين واستمرارهم فى السعى وراء معرفة أسعار الأسمنت والحديد نستعرض معكم بشكل يومي كل ما هو جديد وراء أسعار الأسمنت والحديد فى جمهورية مصر العربية نظرًا لأهمية وجودهما فى عالم البناء، حيث تجدون فى هذا المقال كلاً من ” أسعار الأسمنت ، واسعار الحديد”، وما ورد بشأن هذه السلع وأنواعها ومشتقاتها داخل الاسواق المصرية بشكل يومي ومتجدد، كما ستجدون فى مقالنا اليومي أحدث التطورات فى الأسعار التى تنطبق عليها داخل السوق المصرية، وقد يلاحظ بعض الناس وجود فارق طفيف فى أسعار الحديد والاسمنت عن اسعار السوق فى بعض المناطق فقط، ولكن هذا يرجع إلى تسعيرت التجار ومصاريف النقل والتخزين الذى يعتمد عليها التجار .

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سعر الحديد اليوم الأربعاء 22/2/2017: أسعار الحديد والاسمنت بالأسواق المصرية: تتراجع ملحوظ في السوق المصرية:

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22/2/2017، تستمر حالة إنخفاض أسعار الحديد اليوم موا جهة بما طرأ عليها من تغيرات بسبب تغير أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث انخفضت أسعار تداول العملة الخضراء فى كلاً من البنوك والمكاتب الصرافة ليترتب عليه غنخفاض سعر الحديد فى مصر وداخل الأسواق بجميع الاسعار، حيث شهدت السوق المصرية حالة من الإقبال الجماهيرية بعد أن كساها الركود، وقد ورد أن الإنخفاض الكبير بدأ المواطنين فى ملاحظته، حيث إنخفضت أسعار الحديد اليوم في جميع شركات الحديد بإختلاف أنواعها ما بين 350 الى 400 جنيه، كما أعلنت شركة “عز”، للحديد أنها قامت بعمل تخفيض كبير على اسعار الحديد الخاص بها قبل يومين، لينضم الحديد ضمن قائمة الأسعار الذى تأثرت بفعل إنخفاض سعر صرف تداول الدولار الامريكي وإنخفضت بإنخفاضه كما أرتفعت فى السابق بسبب إرتفاعاتها وقفزاته الجنونية التى اسرت على السوق المصرية بشكل عام وعلى السلع والمنتجات بشكل خاص وخاصة الغذائية منها والخاصة بمواد البناء وجدير بالذكر أن المحللين الماليين والإقتصاديين يتوقعون مزيد من الإنخفاضات لسعر الدولار فى مصر والذى يترتب عليه التوقع بمشاهدة مزي من الإنخفاضات فى اسعار الحديد فى مصر، حيث يتأثر سعر الحديد بحالة تداول الدولار فى كلاً من البنوك المصرية بوجه عام، والسوق السوداء التى يعد إنخفاض سعر الدولار ضربة قوية لهم، والمصارف المصرية الأخر، ونقدم لكم اليوم أسعارالحديد اليوم الثلاثاء 21/2/2017 حسب ما ورد بالأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر حديد عز عز 8700 جنيه حديد بشاي بشاي 8600 جنية حديد الدخيلة الداخلية 8700 جنية حديد أكتوبر أكتوبر 9050 جنية حديد عطيه عطيه 8650 جنية حديد الجارحي الجارحي 8650 جنية الوطنية للصلب العتال 9000 جنية حديد المصريين المصريين 8600 جنية حديد المراكبي المراكبي 8850 جنية حديد الجيوشي الجيوشي 8500 جنية مصر ستيل مصر ستيل 8500 جنية حديد العشري العشري 8500 جنية حديد بيانكو بيانكو 8500 جنية حديد سرحان سرحان غير متاح حديد قوطة قوطة 8500 جنية حديد المعادي المعادي غير متاح

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 22/2/2017:

تعيش الاسعار داخل الأسواق المصرية حالة من التذبذب بسبب عدم استقرار العملة الخضراء ، والتى يترتب عليها إرتفاع أسعار السلع أو إنخفاضها، وعلى الرغم من حالة التذبذب اليومية التى شهدتها الأسابيع السابقة فى الاسعار والتى ترتب عليها زيادة وإنخفاض أسعار الحديد والاسمنت إلا أن الاسعار عاودة إلى الغنخفاض الآن فى الاسواق، فقد جاءوا على رأس مواد البناء التى يتم استخدامها بشكل يومي ، فى عدد كبير من المناطق وخاصة المدن الجديدة والأماكن التى مازالت تحت الإنشاء على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية ، ومن أساسيات مواد البناء “الأسمنت” الذى يعد أحد العناصر الأساسية فى بناء الحوائط والأعمدة لأى منشأة جديدة حيث يكون الأساس فيها ، ولكن إرتفاع أسعار البناء والتى من ضمنها ارتفاع أسعار الأسمنت فى الفترة السابقة أدت إلى بحث الكثيرين بشكل دائم عن اختلاف الأسعار والنظر إلى الفروقات الدائمة بين سعر الأسمنت كل يوم ، حيث يرتفع مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وينخفض مع انخفاضه ليظل سعر الأسمنت يماثل باقى الاسعار التى يتحكم بها الدولار الأمريكي غير مستقرة أمام سعر صرف الجنية المصري ، والآن نستعرض معكم أسعار أشهر أنواع الأسمنت الموجودة داخل الأسواق المصرية ، حيث نقدم لكم متوسط أسعار الطن لكل منها:

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم بالأسواق المصرية:

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 710 جنية أسمنت النصر النصر 693 جنية أسمنت اسيوط المهند 750 جنية الفهد الفهد 700 جنية شركة صناعات مواد البناء التعمير 680 جنية أسمنت أسيك المنيا أسيك 700 جنية أسمنت حورس حورس 690 جنية أسمنت النهضة النهضة 785 جنية أسمنت الصخرة الصخرة 685 جنية أسمنت وادي النيل المصري 700 جنية لافارج للأسمنت المخصوص 710 جنية أسمنت الممتاز الممتاز 710 جنية أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680 جنية أسمنت العريش العسكري 705 جنية أسمنت سيناء سيناء 695 جنية الشركة القومية للأسمنت الفاخر 705 جنية السويس للأسمنت السويس 735 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 735 جنية أسمنت تكنو تكنو 700 جنية أسمنت حلوان حلوان 738 جنية أسمنت شورى شورى 690 جنية مصر بني سويف مصر بني سويف 720 جنية السويدي السويدي 705 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 700 جنية أسمنت بنى سويف تايتان 720 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 680 جنية الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية أسمنت البرج البرج 780 جنية أسمنت الساحل الساحل 850 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1670 جنية سوبر سيناء سيناء 1630 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1588 جنية رويال العادة رويال 1615 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 678 جنية الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان الواحة 683 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر: