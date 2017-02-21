أسعار الأسمنت والحديد اليوم الأربعاء 22/2/2017 بالأسواق

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أسعار الأسمنت والحديد اليوم الأربعاء 22/2/2017 بالأسواق
أسعار الأسمنت والحديد

أسعار الأسمنت والحديد اليوم الأربعاء 22/2/2017، حالة من الإستقرار فى الأسعار الرسمية للأسمنت والحديد شهدتها الأسواق المصرية اليوم، حيث استقرت تعاملات الحديد والأسمنت اليوم بين الشراء والبيع داخل الأسواق المصرية والتى تم استخدامها بين التجار والمواطنين وأصحاب الأعمال، وبعد حالة الإنخفاض التى مرت بها اسعار الحديد والأسمنت فى السوق المصرية فى الأيام الماضية والتى تزامنت مع إنخفاض أسعار الدولار الأمريكي، حيث يربط سعر الحديد وسعر الأسمنت علاقة طردية مع سعر الدولار الأمريكي بالأسواق الأمريكي، حيث إرتفاعت أسعار الأسمنت والحديد فى الشهور الماضية مع إرتفاع أسعار الدولار، ومع حالة التذبذب التى طرأت على سعر الدولار الأمريكي بالأسواق على غير عادته ثم عودته إلى الإنخفاض فى رحلة عودة لأسعاره المتداولة السابقة، تأثر سعر الأسمنت وسعر الحديد بهذا التذبذب والإنخفاض، حيث شهد السوق المصري تراجع فى كلاً من أسعار الحديد واسعار الأسمنت وإنخفضت قيمته بالأسواق المصرية مما أعطي فرصة لأنتعاش السوق والطلب عليه، وإزدياد حركة البيع والطلب عليه بعد أن انتاب سوق الأسمنت والحديد حالة من الركود الكبيرة فى الشهور الماضية بعد أن توقفت عملية البناء بشكل كبير بسبب إرتفاع الاسعار بالسوق، وبما أن الحديد والأسمنت يعدان من أساسيات عملية البناء والتعمير فى كل مكان، فقد استغل المواطنين حالة التراجع فى الأسعار من أجل العودة من جديد لإستكمال باقى أمانيهم وطموحاتهم فى امتلاك وحدات سكنية أو تجارية وبناءًا عليه انتعشت الاسواق بعد عودة حركة الشراء والبيع لكلاً من الحديد والأسمنت فى مصر ، ومن أجل حالة الترقب التى تظهر على المواطنين واستمرارهم فى السعى وراء معرفة أسعار الأسمنت والحديد نستعرض معكم بشكل يومي كل ما هو جديد وراء أسعار الأسمنت والحديد فى جمهورية مصر العربية نظرًا لأهمية وجودهما فى عالم البناء، حيث تجدون فى هذا المقال كلاً من ” أسعار الأسمنت ، واسعار الحديد”، وما ورد بشأن هذه السلع وأنواعها ومشتقاتها داخل الاسواق المصرية بشكل يومي ومتجدد، كما ستجدون فى مقالنا اليومي أحدث التطورات فى الأسعار التى تنطبق عليها داخل السوق المصرية، وقد يلاحظ بعض الناس وجود فارق طفيف فى أسعار الحديد والاسمنت عن اسعار السوق فى بعض المناطق فقط، ولكن هذا يرجع إلى تسعيرت التجار ومصاريف النقل والتخزين الذى يعتمد عليها التجار .

سعر الحديد اليوم الأربعاء 22/2/2017: أسعار الحديد والاسمنت بالأسواق المصرية: تتراجع ملحوظ في السوق المصرية:

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22/2/2017، تستمر حالة إنخفاض أسعار الحديد اليوم موا جهة بما طرأ عليها من تغيرات بسبب تغير أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث انخفضت أسعار تداول العملة الخضراء فى كلاً من البنوك والمكاتب الصرافة ليترتب عليه غنخفاض سعر الحديد فى مصر وداخل الأسواق بجميع الاسعار، حيث شهدت السوق المصرية حالة من الإقبال الجماهيرية بعد أن كساها الركود، وقد ورد أن الإنخفاض الكبير بدأ المواطنين فى ملاحظته، حيث إنخفضت أسعار الحديد اليوم في جميع شركات الحديد بإختلاف أنواعها ما بين 350 الى 400 جنيه، كما أعلنت شركة “عز”، للحديد أنها قامت بعمل تخفيض كبير على اسعار الحديد الخاص بها قبل يومين، لينضم الحديد ضمن قائمة الأسعار الذى تأثرت بفعل إنخفاض سعر صرف تداول الدولار الامريكي وإنخفضت بإنخفاضه كما أرتفعت فى السابق بسبب إرتفاعاتها وقفزاته الجنونية التى اسرت على السوق المصرية بشكل عام وعلى السلع والمنتجات بشكل خاص وخاصة الغذائية منها والخاصة بمواد البناء وجدير بالذكر أن المحللين الماليين والإقتصاديين يتوقعون مزيد من الإنخفاضات لسعر الدولار فى مصر والذى يترتب عليه التوقع بمشاهدة مزي من الإنخفاضات فى اسعار الحديد فى مصر، حيث يتأثر سعر الحديد بحالة تداول الدولار فى كلاً من البنوك المصرية بوجه عام، والسوق السوداء التى يعد إنخفاض سعر الدولار ضربة قوية لهم، والمصارف المصرية الأخر، ونقدم لكم اليوم أسعارالحديد اليوم الثلاثاء 21/2/2017 حسب ما ورد بالأسواق المصرية:

 

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
حديد عزعز8700 جنيه
حديد بشايبشاي8600 جنية
حديد الدخيلةالداخلية8700 جنية
حديد أكتوبرأكتوبر9050 جنية
حديد عطيهعطيه8650 جنية
حديد الجارحيالجارحي8650 جنية
الوطنية للصلبالعتال9000 جنية
حديد المصريينالمصريين8600 جنية
حديد المراكبيالمراكبي8850 جنية
حديد الجيوشيالجيوشي8500 جنية
مصر ستيلمصر ستيل8500 جنية
حديد العشريالعشري8500 جنية
حديد بيانكوبيانكو8500 جنية
حديد سرحانسرحانغير متاح
حديد قوطةقوطة8500 جنية
حديد المعاديالمعاديغير متاح

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 22/2/2017:

تعيش الاسعار داخل الأسواق المصرية حالة من التذبذب بسبب عدم استقرار العملة الخضراء ، والتى يترتب عليها إرتفاع أسعار السلع أو إنخفاضها، وعلى الرغم من حالة التذبذب اليومية التى شهدتها الأسابيع السابقة فى الاسعار والتى ترتب عليها زيادة وإنخفاض أسعار الحديد والاسمنت إلا أن الاسعار عاودة إلى الغنخفاض الآن فى الاسواق، فقد جاءوا على رأس مواد البناء التى يتم استخدامها بشكل يومي ، فى عدد كبير من المناطق وخاصة المدن الجديدة والأماكن التى مازالت تحت الإنشاء على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية ، ومن أساسيات مواد البناء “الأسمنت” الذى يعد أحد العناصر الأساسية فى بناء الحوائط والأعمدة لأى منشأة جديدة حيث يكون الأساس فيها ، ولكن إرتفاع أسعار البناء والتى من ضمنها ارتفاع أسعار الأسمنت فى الفترة السابقة أدت إلى بحث الكثيرين بشكل دائم عن اختلاف الأسعار والنظر إلى الفروقات الدائمة بين سعر الأسمنت كل يوم ، حيث يرتفع مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وينخفض مع انخفاضه ليظل سعر الأسمنت يماثل باقى الاسعار التى يتحكم بها الدولار الأمريكي غير مستقرة  أمام سعر صرف الجنية المصري ، والآن نستعرض معكم أسعار أشهر أنواع الأسمنت الموجودة داخل الأسواق المصرية ، حيث نقدم لكم متوسط أسعار  الطن لكل منها:

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم بالأسواق المصرية:

 

 

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح710 جنية
أسمنت النصرالنصر693 جنية
أسمنت اسيوطالمهند750 جنية
الفهدالفهد 700 جنية
شركة صناعات مواد البناءالتعمير680 جنية
أسمنت أسيك المنياأسيك700 جنية
أسمنت حورسحورس690 جنية
أسمنت النهضةالنهضة785 جنية
أسمنت الصخرةالصخرة685 جنية
أسمنت وادي النيلالمصري700 جنية
لافارج للأسمنتالمخصوص710 جنية
أسمنت الممتازالممتاز710 جنية
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان680 جنية
أسمنت العريشالعسكري705 جنية
أسمنت سيناءسيناء695 جنية
الشركة القومية للأسمنتالفاخر705 جنية
السويس للأسمنتالسويس735 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة735 جنية
أسمنت تكنو تكنو700 جنية
أسمنت حلوانحلوان738 جنية
أسمنت شورىشورى690 جنية
مصر بني سويفمصر بني سويف720 جنية
السويديالسويدي705 جنية
جنوب الواديجنوب الوادي700 جنية
أسمنت بنى سويفتايتان720 جنية
مصر للأسمنت قناالمسله680 جنية
الإسكندرية للأسمتالماكس780 جنية
أسمنت العامريةالعامريه عاده770 جنية
أسمنت البرجالبرج780 جنية
أسمنت الساحلالساحل850 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1670 جنية
سوبر سيناءسيناء1630 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1588 جنية
رويال العادةرويال1615 جنية
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1595 جنية

 

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل678 جنية
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان الواحة683 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم770 جنية
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر740 جنية
لافارج للأسمنتقاهر البحار750 جنية
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر750 جنية
السويديالسويدي المقاوم730 جنية