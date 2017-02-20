أسعار الأسمنت والحديد اليوم الإثنين 20/2/2017 داخل الأسواق المصرية

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أسعار الأسمنت والحديد اليوم الإثنين 20/2/2017 داخل الأسواق المصرية
أسعار الأسمنت والحديد

أسعار الأسمنت والحديد اليوم الإثنين 20/2/2017، حالة من التذبذب فى الاسعار شهدتها الأسواق المصرية فى الفترة الماضية، حيث ترتفع أسعار الحديد وأسعار الأسمنت مع ارتفاع الدولار بوجه عام، وتنخفض مع إنخفاضه، واستمرت هذه الحالة على مدار الشهور الماضية ولكنها كانت تشهد حالة من الصعود فى الاسعار فقط، ولكن فى الأونة الأخيرة ومع حالة التذبذب فى الأسعار التى شهدتها السوق المصرية نظرًا لإضطراب وضع الدولار الأمريكي وإنخفإض قينته بعد رحلة كبيرة مع الصعود والإرتفاع المستمرة، عاد الدولار إلى الرجوع والنزول عن قيمته المعتادة فى الأسواق حيث شهد الدولار حالة من الإنخفاض الكبيرة والمفاجئة والتى أثرت على أسعار باقى السلع ومنها أسعار الأسمنت وأسعار الحديد، لتعود من جديد وتنخفض اخل الأسواق المصرية، وبما أنهما يعدانمن أساسيات عملية البناء التى لا يمكن الإستغناء عنها، والتى يدخل فى صناعتها الحديد والأسمنت بجميع أنواعهم الموجودة بالأسواق الذى يتم استخدامه فى عدد كبير من الصناعات والمنتجات، فيترقب التجار والمقاولون وكذلك المواطنون فى مصر بشكل دائم ومستمر حالة السوق المصرية وأسعار الحديد والاسمنت بجميع أنواعها المعروفة والمستخدمة من أجل احتساب مصاريف وتكاليف البناء المستخدمة ومعرفة فروق الارباح والخسائر طبقًا لطبيعة المواد التى يتم استخدامها فيها، ونستعرض معكم فى هذا المقال تفاصيل أسعار مواد البناء المختلفة والتى منها ايضًأ الأسمنت والحديد والتى تشمل كلاً من ” أسعار الأسمنت ، واسعار الحديد”، وما ورد بشأن هذه الاسعار داخل الاسواق المصرية بشكل يومي ومتجدد، وأحدث التطورات فى الأسعار التى تنطبق عليها داخل السوق المصرية، وجدير بالذكر أنه قد يلاحظ وجود فارق طفيف بين الأسعار المعلنة بشكل يومي وأسعار البناء فى بعض المناطق فقط، حيث يأتى هذا الإختلاف طبقًا لتسعيرة التجار ومصاريف النقل والتخزين فى بعض المناطق، واليوم نستعرض لكم أحدث الأسعار الموجودة فى الأسواق والخاصة بالحديد بأغلب أنواعها مثل “حديد عز، وحديد الداخلية، وحديد بشاى وحديد الصلب، وحديد المصريين”، من أجل جميع المهتمين بعملية البناء سواء على الصعيد الشخصي لبناء مساكنهم ومشاريعهم الخاصة أو عن طريق المقاولين والتجار والشركات ومنافذ التوزيع المختلفة لمواد البناء.

سعر الحديد اليوم الإثنين 20/2/2017: أسعار الحديد والاسمنت بالأسواق المصرية:

فى اطار سعينا موقع “مصر365” ، لتقديم أحدث النشرات الإخبارية المتجددة بشكل يومي ومستمر ، نقدم لكم من خلال هذا المقال اليومي والمتجدد دائمًا ، أسعار مواد البناء التى يتطلبها السوق المصري وجميع الاسواق حول العالم من أجل استمرار عملية البناء فى جميع المناطق والمحافظات المصرية، والتى من ضمنها أسعار الحديد من داخل شركات التصنيع الموجودة على الأراضي المصرية، حيث يوجد عدة أنواع من الحديد داخل الأسواق المصرية، ونقدم لكم الآن أحدث الأسعار طبقًا لما ورد فى السوق المحلية

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
حديد عزعز9100 جنيه
حديد بشايبشاي9000 جنية
حديد الدخيلةالداخلية8850 جنية
حديد أكتوبرأكتوبر9050 جنية
حديد عطيهعطيه9000 جنية
حديد الجارحيالجارحي9050 جنية
الوطنية للصلبالعتال9000 جنية
حديد المصريينالمصريين9025 جنية
حديد المراكبيالمراكبي8850 جنية
حديد الجيوشيالجيوشي8900 جنية
مصر ستيلمصر ستيل8900 جنية
حديد العشريالعشري8850 جنية
حديد بيانكوبيانكو8700 جنية
حديد سرحانسرحان8700 جنية
حديد قوطةقوطة8600 جنية
حديد المعاديالمعادي8600 جنية

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 20/2/2017:

تعيش الاسعار داخل الأسواق المصرية حالة من التذبذب بسبب عدم استقرار العملة الخضراء ، والتى يترتب عليها إرتفاع أسعار السلع أو إنخفاضها، وعلى الرغم من حالة التذبذب اليومية التى شهدتها الأسابيع السابقة فى الاسعار والتى ترتب عليها زيادة وإنخفاض أسعار الحديد والاسمنت إلا أن الاسعار عاودة إلى الغنخفاض الآن فى الاسواق، فقد جاءوا على رأس مواد البناء التى يتم استخدامها بشكل يومي ، فى عدد كبير من المناطق وخاصة المدن الجديدة والأماكن التى مازالت تحت الإنشاء على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية ، ومن أساسيات مواد البناء “الأسمنت” الذى يعد أحد العناصر الأساسية فى بناء الحوائط والأعمدة لأى منشأة جديدة حيث يكون الأساس فيها ، ولكن إرتفاع أسعار البناء والتى من ضمنها ارتفاع أسعار الأسمنت فى الفترة السابقة أدت إلى بحث الكثيرين بشكل دائم عن اختلاف الأسعار والنظر إلى الفروقات الدائمة بين سعر الأسمنت كل يوم ، حيث يرتفع مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وينخفض مع انخفاضه ليظل سعر الأسمنت يماثل باقى الاسعار التى يتحكم بها الدولار الأمريكي غير مستقرة  أمام سعر صرف الجنية المصري ، والآن نستعرض معكم أسعار أشهر أنواع الأسمنت الموجودة داخل الأسواق المصرية ، حيث نقدم لكم متوسط أسعار  الطن لكل منها:

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم بالأسواق المصرية:

 

 

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح710 جنية
أسمنت النصرالنصر695 جنية
أسمنت اسيوطالمهند750 جنية
الفهدالفهد 700 جنية
شركة صناعات مواد البناءالتعمير680 جنية
أسمنت أسيك المنياأسيك700 جنية
أسمنت حورسحورس690 جنية
أسمنت النهضةالنهضة785 جنية
أسمنت الصخرةالصخرة685 جنية
أسمنت وادي النيلالمصري700 جنية
لافارج للأسمنتالمخصوص710 جنية
أسمنت الممتازالممتاز710 جنية
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان680 جنية
أسمنت العريشالعسكري705 جنية
أسمنت سيناءسيناء695 جنية
الشركة القومية للأسمنتالفاخر705 جنية
السويس للأسمنتالسويس735 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة735 جنية
أسمنت تكنو تكنو700 جنية
أسمنت حلوانحلوان735 جنية
أسمنت شورىشورى690 جنية
مصر بني سويفمصر بني سويف720 جنية
السويديالسويدي710 جنية
جنوب الواديجنوب الوادي700 جنية
أسمنت بنى سويفتايتان720 جنية
مصر للأسمنت قناالمسله680 جنية
الإسكندرية للأسمتالماكس780 جنية
أسمنت العامريةالعامريه عاده770 جنية
أسمنت البرجالبرج780 جنية
أسمنت الساحلالساحل850 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1640 جنية
سوبر سيناءسيناء1610 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1590 جنية
رويال العادةرويال1620 جنية
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1600 جنية

 

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل675 جنية
الشركة القومية للأسمنت680 جنية
أسمنت حلوان الواحة690 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم780 جنية
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر760 جنية
لافارج للأسمنتقاهر البحار760 جنية
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر760 جنية
السويديالسويدي المقاوم760 جنية