أسعار الأسمنت والحديد اليوم الإثنين 20/2/2017 داخل الأسواق المصرية

أسعار الأسمنت والحديد اليوم الإثنين 20/2/2017، حالة من التذبذب فى الاسعار شهدتها الأسواق المصرية فى الفترة الماضية، حيث ترتفع أسعار الحديد وأسعار الأسمنت مع ارتفاع الدولار بوجه عام، وتنخفض مع إنخفاضه، واستمرت هذه الحالة على مدار الشهور الماضية ولكنها كانت تشهد حالة من الصعود فى الاسعار فقط، ولكن فى الأونة الأخيرة ومع حالة التذبذب فى الأسعار التى شهدتها السوق المصرية نظرًا لإضطراب وضع الدولار الأمريكي وإنخفإض قينته بعد رحلة كبيرة مع الصعود والإرتفاع المستمرة، عاد الدولار إلى الرجوع والنزول عن قيمته المعتادة فى الأسواق حيث شهد الدولار حالة من الإنخفاض الكبيرة والمفاجئة والتى أثرت على أسعار باقى السلع ومنها أسعار الأسمنت وأسعار الحديد، لتعود من جديد وتنخفض اخل الأسواق المصرية، وبما أنهما يعدانمن أساسيات عملية البناء التى لا يمكن الإستغناء عنها، والتى يدخل فى صناعتها الحديد والأسمنت بجميع أنواعهم الموجودة بالأسواق الذى يتم استخدامه فى عدد كبير من الصناعات والمنتجات، فيترقب التجار والمقاولون وكذلك المواطنون فى مصر بشكل دائم ومستمر حالة السوق المصرية وأسعار الحديد والاسمنت بجميع أنواعها المعروفة والمستخدمة من أجل احتساب مصاريف وتكاليف البناء المستخدمة ومعرفة فروق الارباح والخسائر طبقًا لطبيعة المواد التى يتم استخدامها فيها، ونستعرض معكم فى هذا المقال تفاصيل أسعار مواد البناء المختلفة والتى منها ايضًأ الأسمنت والحديد والتى تشمل كلاً من ” أسعار الأسمنت ، واسعار الحديد”، وما ورد بشأن هذه الاسعار داخل الاسواق المصرية بشكل يومي ومتجدد، وأحدث التطورات فى الأسعار التى تنطبق عليها داخل السوق المصرية، وجدير بالذكر أنه قد يلاحظ وجود فارق طفيف بين الأسعار المعلنة بشكل يومي وأسعار البناء فى بعض المناطق فقط، حيث يأتى هذا الإختلاف طبقًا لتسعيرة التجار ومصاريف النقل والتخزين فى بعض المناطق، واليوم نستعرض لكم أحدث الأسعار الموجودة فى الأسواق والخاصة بالحديد بأغلب أنواعها مثل “حديد عز، وحديد الداخلية، وحديد بشاى وحديد الصلب، وحديد المصريين”، من أجل جميع المهتمين بعملية البناء سواء على الصعيد الشخصي لبناء مساكنهم ومشاريعهم الخاصة أو عن طريق المقاولين والتجار والشركات ومنافذ التوزيع المختلفة لمواد البناء.

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سعر الحديد اليوم الإثنين 20/2/2017: أسعار الحديد والاسمنت بالأسواق المصرية:

فى اطار سعينا موقع “مصر365” ، لتقديم أحدث النشرات الإخبارية المتجددة بشكل يومي ومستمر ، نقدم لكم من خلال هذا المقال اليومي والمتجدد دائمًا ، أسعار مواد البناء التى يتطلبها السوق المصري وجميع الاسواق حول العالم من أجل استمرار عملية البناء فى جميع المناطق والمحافظات المصرية، والتى من ضمنها أسعار الحديد من داخل شركات التصنيع الموجودة على الأراضي المصرية، حيث يوجد عدة أنواع من الحديد داخل الأسواق المصرية، ونقدم لكم الآن أحدث الأسعار طبقًا لما ورد فى السوق المحلية

إسم الشركة إسم المنتج السعر حديد عز عز 9100 جنيه حديد بشاي بشاي 9000 جنية حديد الدخيلة الداخلية 8850 جنية حديد أكتوبر أكتوبر 9050 جنية حديد عطيه عطيه 9000 جنية حديد الجارحي الجارحي 9050 جنية الوطنية للصلب العتال 9000 جنية حديد المصريين المصريين 9025 جنية حديد المراكبي المراكبي 8850 جنية حديد الجيوشي الجيوشي 8900 جنية مصر ستيل مصر ستيل 8900 جنية حديد العشري العشري 8850 جنية حديد بيانكو بيانكو 8700 جنية حديد سرحان سرحان 8700 جنية حديد قوطة قوطة 8600 جنية حديد المعادي المعادي 8600 جنية

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 20/2/2017:

تعيش الاسعار داخل الأسواق المصرية حالة من التذبذب بسبب عدم استقرار العملة الخضراء ، والتى يترتب عليها إرتفاع أسعار السلع أو إنخفاضها، وعلى الرغم من حالة التذبذب اليومية التى شهدتها الأسابيع السابقة فى الاسعار والتى ترتب عليها زيادة وإنخفاض أسعار الحديد والاسمنت إلا أن الاسعار عاودة إلى الغنخفاض الآن فى الاسواق، فقد جاءوا على رأس مواد البناء التى يتم استخدامها بشكل يومي ، فى عدد كبير من المناطق وخاصة المدن الجديدة والأماكن التى مازالت تحت الإنشاء على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية ، ومن أساسيات مواد البناء “الأسمنت” الذى يعد أحد العناصر الأساسية فى بناء الحوائط والأعمدة لأى منشأة جديدة حيث يكون الأساس فيها ، ولكن إرتفاع أسعار البناء والتى من ضمنها ارتفاع أسعار الأسمنت فى الفترة السابقة أدت إلى بحث الكثيرين بشكل دائم عن اختلاف الأسعار والنظر إلى الفروقات الدائمة بين سعر الأسمنت كل يوم ، حيث يرتفع مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وينخفض مع انخفاضه ليظل سعر الأسمنت يماثل باقى الاسعار التى يتحكم بها الدولار الأمريكي غير مستقرة أمام سعر صرف الجنية المصري ، والآن نستعرض معكم أسعار أشهر أنواع الأسمنت الموجودة داخل الأسواق المصرية ، حيث نقدم لكم متوسط أسعار الطن لكل منها:

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم بالأسواق المصرية:

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 710 جنية أسمنت النصر النصر 695 جنية أسمنت اسيوط المهند 750 جنية الفهد الفهد 700 جنية شركة صناعات مواد البناء التعمير 680 جنية أسمنت أسيك المنيا أسيك 700 جنية أسمنت حورس حورس 690 جنية أسمنت النهضة النهضة 785 جنية أسمنت الصخرة الصخرة 685 جنية أسمنت وادي النيل المصري 700 جنية لافارج للأسمنت المخصوص 710 جنية أسمنت الممتاز الممتاز 710 جنية أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680 جنية أسمنت العريش العسكري 705 جنية أسمنت سيناء سيناء 695 جنية الشركة القومية للأسمنت الفاخر 705 جنية السويس للأسمنت السويس 735 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 735 جنية أسمنت تكنو تكنو 700 جنية أسمنت حلوان حلوان 735 جنية أسمنت شورى شورى 690 جنية مصر بني سويف مصر بني سويف 720 جنية السويدي السويدي 710 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 700 جنية أسمنت بنى سويف تايتان 720 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 680 جنية الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية أسمنت البرج البرج 780 جنية أسمنت الساحل الساحل 850 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1640 جنية سوبر سيناء سيناء 1610 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1590 جنية رويال العادة رويال 1620 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1600 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 675 جنية الشركة القومية للأسمنت 680 جنية أسمنت حلوان الواحة 690 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر: