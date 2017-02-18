إعرف أسعار الأسمنت والحديد اليوم السبت الموافق 18/2/2017 داخل الأسواق المصرية

أسعار الأسمنت والحديد، تعد عملية البناء أحد أساسيات الحياة التى لا يمكن الإستغناء عنها، ومن ضمن ادوات البناء الحديد الذى يتم استخدامه فى عدد كبير من الصناعات والمنتجات، فتزدهر صناعة الحديد دائمًا فى كل مكان وكل منطقة طبقًا لطبيعة المواد التى يتم صناعتها أو استخدامها فيها، ونستعرض معكم فى هذا المقال تفاصيل أسعار مواد البناء المختلفة والتى منها ايضًأ الأسمنت والحديد والتى تشمل كلاً من ” أسعار الأسمنت ، واسعار الحديد”، وما ورد بشأن هذه الاسعار داخل الاسواق المصرية بشكل يومي ومتجدد، وأحدث التطورات فى الأسعار التى تنطبق عليها داخل السوق المصرية، مع ملاحظة وجود فارق طفيف على أسعار البناء طبقًا للمناطق وما تطلقه من تسعيرات التجار فى بعض المناطق على مستوي الجمهورية على معظم الانواع والتى تتمثل فى “حديد عز، وحديد الداخلية، وحديد بشاى وحديد الصلب، وحديد المصريين”، حيث يتم توفير جميع احتياجات مواد البناء لدي التجار و الموزعين ، كما يتم رصد المتغيرات المستمرة والدائمة داخل الأسواق المصرية فى الاسعار من خلال هذا المقال اليومي من داخل السوق المصري، وذلك من أجل جميع المهتمين بعملية البناء سواء على الصعيد الشخصي وبناء الأفراد لمساكنهم ومشاريعهم الخاصة أو من خلال التجار والشركات ومنافذ التوزيع المختلفة لمواد البناء بشكل عام ، حيث تختلف الأسعار بشكل دائم داخل السوق المصري بناءًا على تغير أسعار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والتغيرات المختلفة يوميًا على الساحة الإقتصادية.

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سعر الحديد اليوم السبت 18-2-2017

فى اطار سعينا موقع “مصر365” ، لتقديم أحدث النشرات الإخبارية المتجددة بشكل يومي ومستمر ، نقدم لكم من خلال هذا المقال اليومي والمتجدد دائمًا ، أسعار مواد البناء التى يتطلبها السوق المصري وجميع الاسواق حول العالم من أجل استمرار عملية البناء فى جميع المناطق حول العالم، والتى من ضمنها أسعار الحديد من داخل شركات التصنيع الموجودة على الأراضي المصرية، حيث يوجد عدة أنواع من الحديد داخل الأسواق المصرية، ونقدم لكم الآن أحدث الأسعار طبقًا لما ورد فى السوق المحلية

إسم الشركة إسم المنتج السعر حديد عز عز 9100 جنيه حديد بشاي بشاي 9100 جنية حديد الدخيلة الداخلية 9100 جنية حديد أكتوبر أكتوبر 9050 جنية حديد عطيه عطيه 9050 جنية حديد الجارحي الجارحي 9050 جنية الوطنية للصلب العتال 9050 جنية حديد المصريين المصريين 9025 جنية حديد المراكبي المراكبي 8900 جنية حديد الجيوشي الجيوشي 8900 جنية مصر ستيل مصر ستيل 8900 جنية حديد العشري العشري 8850 جنية حديد بيانكو بيانكو 8700 جنية حديد سرحان سرحان 8700 جنية حديد قوطة قوطة 8600 جنية حديد المعادي المعادي 8600 جنية

أسعار الأسمنت اليوم السبت الموافق 18/2/2017:

تعيش الاسعار داخل الأسواق المصرية حالة من التذبذب بسبب عدم استقرار العملة الخضراء ، والتى يترتب عليها إرتفاع أسعار السلع الأخرى وعلى رأسها مواد البناء التى يتم استخدامها بشكل يومي ، فى عدد كبير من المناطق وخاصة المدن الجديدة والأماكن التى مازالت تحت الإنشاء على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية ، ومن أساسيات مواد البناء “الأسمنت” الذى يعد أحد العناصر الأساسية فى بناء الحوائط والأعمدة لأى منشأة جديدة حيث يكون الأساس فيها ، ولكن إرتفاع أسعار البناء والتى من ضمنها ارتفاع أسعار الأسمنت أدت إلى بحث الكثيرين بشكل دائم عن اختلاف الأسعار والنظر إلى الفروقات الدائمة بين سعر الأسمنت كل يوم ، حيث يرتفع مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وينخفض مع انخفاضه ليظل سعر الأسمنت يماثل باقى الاسعار التى يتحكم بها الدولار الأمريكي غير مستقرة أمام سعر صرف الجنية المصري ، والآن نستعرض معكم أسعار أشهر أنواع الأسمنت الموجودة داخل الأسواق المصرية ، حيث نقدم لكم متوسط أسعار الطن لكل منها:

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم بالأسواق المصرية:

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 700 جنية أسمنت النصر النصر 685 جنية أسمنت اسيوط المهند 780 جنية الفهد الفهد 700 جنية شركة صناعات مواد البناء التعمير 680 جنية أسمنت أسيك المنيا أسيك 700 جنية أسمنت حورس حورس 690 جنية أسمنت النهضة النهضة 780 جنية أسمنت الصخرة الصخرة 680 جنية أسمنت وادي النيل المصري 685 جنية لافارج للأسمنت المخصوص 695 جنية أسمنت الممتاز الممتاز 740 جنية أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680 جنية أسمنت العريش العسكري 705 جنية أسمنت سيناء سيناء 685 جنية الشركة القومية للأسمنت الفاخر 740 جنية السويس للأسمنت السويس 725 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 720 جنية أسمنت تكنو تكنو 690 جنية أسمنت حلوان حلوان 720 جنية أسمنت شورى شورى 690 جنية مصر بني سويف مصر بني سويف 715 جنية السويدي السويدي 690 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 690 جنية أسمنت بنى سويف تايتان 775 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 680 جنية الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية أسمنت البرج البرج 780 جنية أسمنت الساحل الساحل 850 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1640 جنية سوبر سيناء سيناء 1610 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1590 جنية رويال العادة رويال 1620 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1600 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 675 جنية الشركة القومية للأسمنت 680 جنية أسمنت حلوان الواحة 675 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر: