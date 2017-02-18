إعرف أسعار الأسمنت والحديد اليوم السبت الموافق 18/2/2017 داخل الأسواق المصرية

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إعرف أسعار الأسمنت والحديد اليوم السبت الموافق 18/2/2017 داخل الأسواق المصرية
أسعار الأسمنت والحديد

أسعار الأسمنت والحديد، تعد عملية البناء أحد أساسيات الحياة التى لا يمكن الإستغناء عنها، ومن ضمن ادوات البناء الحديد الذى يتم استخدامه فى عدد كبير من الصناعات والمنتجات، فتزدهر صناعة الحديد دائمًا فى كل مكان وكل منطقة طبقًا لطبيعة المواد التى يتم صناعتها أو استخدامها فيها، ونستعرض معكم فى هذا المقال تفاصيل أسعار مواد البناء المختلفة والتى منها ايضًأ الأسمنت والحديد والتى تشمل كلاً من ” أسعار الأسمنت ، واسعار الحديد”، وما ورد بشأن هذه الاسعار داخل الاسواق المصرية بشكل يومي ومتجدد، وأحدث التطورات فى الأسعار التى تنطبق عليها داخل السوق المصرية، مع ملاحظة وجود فارق طفيف على أسعار البناء طبقًا للمناطق وما تطلقه من تسعيرات التجار فى بعض المناطق على مستوي الجمهورية على معظم الانواع والتى تتمثل فى “حديد عز، وحديد الداخلية، وحديد بشاى وحديد الصلب، وحديد المصريين”، حيث يتم توفير جميع احتياجات مواد البناء لدي التجار و الموزعين ، كما يتم رصد المتغيرات المستمرة والدائمة داخل الأسواق المصرية  فى الاسعار من خلال هذا المقال اليومي من داخل السوق المصري،  وذلك من أجل جميع المهتمين بعملية البناء سواء على الصعيد الشخصي وبناء الأفراد لمساكنهم ومشاريعهم الخاصة أو من خلال التجار والشركات ومنافذ التوزيع المختلفة لمواد البناء بشكل عام ، حيث تختلف الأسعار بشكل دائم داخل السوق المصري بناءًا على تغير أسعار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والتغيرات المختلفة يوميًا على الساحة الإقتصادية.

سعر الحديد اليوم السبت 18-2-2017

فى اطار سعينا موقع “مصر365” ، لتقديم أحدث النشرات الإخبارية المتجددة بشكل يومي ومستمر ، نقدم لكم من خلال هذا المقال اليومي والمتجدد دائمًا ، أسعار مواد البناء التى يتطلبها السوق المصري وجميع الاسواق حول العالم من أجل استمرار عملية البناء فى جميع المناطق حول العالم، والتى من ضمنها أسعار الحديد من داخل شركات التصنيع الموجودة على الأراضي المصرية، حيث يوجد عدة أنواع من الحديد داخل الأسواق المصرية، ونقدم لكم الآن أحدث الأسعار طبقًا لما ورد فى السوق المحلية

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
حديد عزعز9100 جنيه
حديد بشايبشاي9100 جنية
حديد الدخيلةالداخلية9100 جنية
حديد أكتوبرأكتوبر9050 جنية
حديد عطيهعطيه9050 جنية
حديد الجارحيالجارحي9050 جنية
الوطنية للصلبالعتال9050 جنية
حديد المصريينالمصريين9025 جنية
حديد المراكبيالمراكبي8900 جنية
حديد الجيوشيالجيوشي8900 جنية
مصر ستيلمصر ستيل8900 جنية
حديد العشريالعشري8850 جنية
حديد بيانكوبيانكو8700 جنية
حديد سرحانسرحان8700 جنية
حديد قوطةقوطة8600 جنية
حديد المعاديالمعادي8600 جنية

أسعار الأسمنت اليوم السبت الموافق 18/2/2017:

تعيش الاسعار داخل الأسواق المصرية حالة من التذبذب بسبب عدم استقرار العملة الخضراء ، والتى يترتب عليها إرتفاع أسعار السلع الأخرى وعلى رأسها مواد البناء التى يتم استخدامها بشكل يومي ، فى عدد كبير من المناطق وخاصة المدن الجديدة والأماكن التى مازالت تحت الإنشاء على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية ، ومن أساسيات مواد البناء “الأسمنت” الذى يعد أحد العناصر الأساسية فى بناء الحوائط والأعمدة لأى منشأة جديدة حيث يكون الأساس فيها ، ولكن إرتفاع أسعار البناء والتى من ضمنها ارتفاع أسعار الأسمنت أدت إلى بحث الكثيرين بشكل دائم عن اختلاف الأسعار والنظر إلى الفروقات الدائمة بين سعر الأسمنت كل يوم ، حيث يرتفع مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وينخفض مع انخفاضه ليظل سعر الأسمنت يماثل باقى الاسعار التى يتحكم بها الدولار الأمريكي غير مستقرة  أمام سعر صرف الجنية المصري ، والآن نستعرض معكم أسعار أشهر أنواع الأسمنت الموجودة داخل الأسواق المصرية ، حيث نقدم لكم متوسط أسعار  الطن لكل منها:

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم بالأسواق المصرية:

 

 

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح700 جنية
أسمنت النصرالنصر685 جنية
أسمنت اسيوطالمهند780 جنية
الفهدالفهد 700 جنية
شركة صناعات مواد البناءالتعمير680 جنية
أسمنت أسيك المنياأسيك700 جنية
أسمنت حورسحورس690 جنية
أسمنت النهضةالنهضة780 جنية
أسمنت الصخرةالصخرة680 جنية
أسمنت وادي النيلالمصري685 جنية
لافارج للأسمنتالمخصوص695 جنية
أسمنت الممتازالممتاز740 جنية
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان680 جنية
أسمنت العريشالعسكري705 جنية
أسمنت سيناءسيناء685 جنية
الشركة القومية للأسمنتالفاخر740 جنية
السويس للأسمنتالسويس725 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة720 جنية
أسمنت تكنو تكنو690 جنية
أسمنت حلوانحلوان720 جنية
أسمنت شورىشورى690 جنية
مصر بني سويفمصر بني سويف715 جنية
السويديالسويدي690 جنية
جنوب الواديجنوب الوادي690 جنية
أسمنت بنى سويفتايتان775 جنية
مصر للأسمنت قناالمسله680 جنية
الإسكندرية للأسمتالماكس780 جنية
أسمنت العامريةالعامريه عاده770 جنية
أسمنت البرجالبرج780 جنية
أسمنت الساحلالساحل850 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1640 جنية
سوبر سيناءسيناء1610 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1590 جنية
رويال العادةرويال1620 جنية
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1600 جنية

 

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل675 جنية
الشركة القومية للأسمنت680 جنية
أسمنت حلوان الواحة675 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم780 جنية
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر743 جنية
لافارج للأسمنتقاهر البحار755 جنية
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر755 جنية
السويديالسويدي المقاوم760 جنية