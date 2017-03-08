اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 9/3/2017: ارتفاع جديد فى أسعار الحديد

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9/3/2017 فى أسواق مصر، عاودت أسعار مواد البناء فى مصر للصعود من جديد اليوم فى قفزة جديدة داخل الأسواق المصرية، بعد حالة الانخفاض التي استمرت على مدار عدة أسابيع متتالية، حيث شهدت الأسعار العالمية للحديد والصلب حالة من الاستقرار فى أسعار مواد الخام، فى الوقت الذى عاود سعر الدولار الامريكى فى مصر الصعود مرة أخري داخل البنوك المصرية والسوق السوداء ايضًا ولكن هذه المرة كان البنك المركزي مساند له وزاد قيمة العملة الأجنبية بداخله مرتان متتاليتان مما لم يكن أمام شركات الحديد والصلب سوي أن تغامر وتفرض الزيادة الصارخة التي توجب عليها نشرها، حيث بدأت جميع الشركات فى عدة ساعات متتالية فى نشر سعر طن الحديد الذى قررت أن تقوم بالعمل به خلال شهر مارس الحالي، ليصل سعر الحديد فى مصر لجميع أنواع الشركات لأرقام فلكية لم يسبق حتى الإقتراب منها فى اى من الأعوام الماضية، لتعود السوق المصرية بعد حالة الانتعاش التي بدأت فى الظهور عليها إلى التذبذب خلف هذه الصدمة الجديدة والبحث عن أى طريق تمكنها من الخروج منها، وسط تصريحات الاقتصاديين الذين يشيرون إلى أن أسعار الحديد سوف تزداد من جديد بعد أن صدرت تصريحات خبراء المال والبورصة بتوقعاتهم لزيادة سعر الدولار الأمريكي مرة أخرى قريبا.

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اسعار الحديد والاسمنت فى مصر اليوم الخميس 9/3/2017:

نستعرض معكم اليوم سعر الحديد والأسمنت اليوم فى جميع الشركات في مصر، حيث شهدت الأسواق المصرية حالة من إرتفاع الأسعار الصادمة بشكل كبير، حيث ارتفع سعر طن الحديد فى مصر بشكل فوري وكبير مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة التي قد تتحمل مثل هذه الزيادة، يصدم الجميع من زيادة أسعار الحديد والأسمنت فى مصر على هذا النحو، حيث تخطى سعر طن الحديد فى مصر بين ليلة وضحاها حوالي 600 جنيه، وتوالت ارتفاعات شركات الحديد والصلب فى مصر بشكل صادم ومتتالي، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب عن رغبتها فى زيادة أسعار الحديد بعد ارتفاع سعر تداول الدولار الأمريكي فى مصر، لتقوم فى اليوم التالي بالإعلان رسميا عن اسعار الحديد الذى قررت أن تقوم بالعمل بها فى شهر مارس الجاري، ليفسر المسؤولين فى هذه الشركات هذه الزيادة بارتفاع سعر تداول الدولار فى البنك المركزي على مرتين متتاليتين ليثبت السعر الرسمي طريقه نحو العودة من جديد إلى الارتفاعات داخل الاسواق المصرية فى رحلة عودة بعد هبوط استمر لعدة أيام وأسابيع قليلة، وحتى السوق السوداء قد أعلنت تحديها للمواطنين المصريين وزادت أسعارها عن ما هو معتاد، فجاء بعد خسارتها وتوقفها بشكل تام مؤخرًا عادت من جديد وتنهض وتكمل مسيرتها بين الأسواق لتعلن تفوق أسعارها فى الزيادة عن قرينتها من البنوك ومكاتب الصرافة، وجدير بالذكر أن أسعار الحديد والأسمنت قد تأثرت بشكل قوي فى الإنخفاض، ليعاود الجميع رحلة الصعود فى الأسعار مرة أخري مع الإرتفاع، وقد جاء من ضمن المواد والسلع الذى بدأت رحلة الصعود وبقوة كبيرة، أسعار مواد البناء وخاصة الحديد منذ عدة ايام.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 9750 جنيه 9750 جنيه حديد بشاي 9700 جنيه 9700 جنيه حديد العتال 9650 جنية 9650 جنية حديد عطيه 9650 جنية 9650 جنية حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 9600 جنيه 9600 جنيه حديد المصريين غير متاح غير متاح حديد الكومي غير متاح غير متاح مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنية حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد الجيوشي 9500 جنيه 9500 جنيه حديد مصر ستيل 9500 جنيه 9500 جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9/3/2017: أخر أخبار الحديد والاسمنت اليوم:

آخر ما شهدته الأسعار من زيادات في أسعار مواد البناء داخل الأسواق المصرية، حيث انتشرت الأنباء والتقارير المالية حول أسعار الحديد والأسمنت، موضحة تفاصيل حالة الزيادة الرهيبة التي ارتفعت بها أسعار الحديد فى عدد من الشركات بمصر داخل المناطق المصرية والمحافظات المختلفة والتى تستمر قريناتها فى الاسعار عن الزيادة المقررة فى أسعارها بداية من مطلع شهر مارس الجاري وعلى مدار الشهر، فقد جاءت بعض الأنباء المؤكدة على رفع شركة حديد عز لأسعار الحديد فى بداية الشهر بمقدار 560 جنيه، حيث جاءت الزيادة خيالية بالنسبة للزيادة المتوقعة بعد ارتفاع العملة الأجنبية أمام العملة الوطنية مؤخرًا، وخاصة بعد أن شهدت أسعار الحديد والصلب فى مصر عدد من الانخفاضات الدائمة والمستمرة فى الفترة الأخيرة، وجدير بالذكر أنه من الأسباب الأساسية التي ساعدت على رفع سعر الدولار الأمريكي فى الوقت الحالى هو رفع سعر تداول الدولار الأمريكي عن طريق البنك المركزي المصري، الذي وصل الارتفاع الرسمي لسعر العملة الأجنبية بداخله إلى حوالي 49 قرش.

الأسمنت بالأسواق المصرية اليوم الخميس 9/3/2017: قفزات جديدة بأسعار الحديد

حول التغيرات الجديدة التى من المتوقع أن تطرأ على السوق المصرية خلال تعاملاتها فى شهر مارس الجاري، قامت عدد من الشركات الخاصة بصناعة الحديد والصلب بعمل بعض التعديات على اسعار طن الحديد الخارج من المصنع، حيث ورد أن شركة “السويس للصلب”، والتى بدورها تتبع جهاز الخدمة الوطنية، أنها سوف ترفع سعر طن الحديد الخاص بها، حيث من المتوقع أن تزيد الأسعار حتى تصل إلى 570 جنيه ليصبح سعر الطن قيمته خلال هذا الشهر 9120 جنيه، على أن يكون هذا السعر على أرض المصنع شامل ضريبة المبيعات، بينما جاء فى إعلان شركة “بشاى للصلب”، أن أسعارها فى خلال هذا الشهر سوف تصل إلى 650 جنيه، وعلى هذا فإن سعر الحديد بها سوف يصل قيمته بعد الزيادة إلى 9150 جنيه، كما جاء فى إعلان شركة “حديد المصريين”، أنه سوف ترفع سعر الحديد الخاص بها بزيادة تقدر بـ 620 جنيه، ليصبح سعر طن الحديد بعد الزيادة بحوالي 9120 جنيه.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم بالأسواق المصرية:

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 695 جنية أسمنت النصر النصر 683 جنية أسمنت اسيوط المهندس غير متاح الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 688 جنية أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة النهضة 708 جنية أسمنت وادي النيل المصري 688 جنية لافارج للأسمنت المخصوص 700 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 688 جنية أسمنت العريش العسكري 695 جنية أسمنت سيناء سيناء 683 جنية الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 733 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 735 جنية أسمنت تكنو تكنو 688 جنية أسمنت حلوان حلوان 735 جنية أسمنت شورى شورى 685 جنية مصر بني سويف مصر بني سويف 715 جنية السويدي السويدي 698 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 688 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 688 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1670 جنية سوبر سيناء سيناء 1630 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1588 جنية رويال العادة رويال 1615 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 670 جنيه الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان الواحة 678 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر: