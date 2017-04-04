احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 فى مصر

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احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 فى مصر
أسعار الأسمنت والحديد

نقدم لكم اليوم فى هذا المقال أسعار  الحديد والأسمنت فى مصر اليوم الثلاثاء الموافق 4/4/2017 فى أسواق جمهورية مصر العربية ، حيث حالة من الركود وانخفاض فى حركة الشراء والبيع شهدتها الأسواق المصرية على مدار عدة أيام ماضية، وقد أثرت اسعار الحديد والاسمنت بعد الزيادة التي تقررت فى الشهر الماضي فى مصر بشكل كبير على حركة البيع والشراء، ليكون محصلتها انخفاض مستوى المبيعات بشكل كبير والتي تسببت فى خسائر كبيرة للشركات المنتجة للحديد والاسمنت بجميع أنواعها والتجار والموزعين لها فى كل المناطق المصرية بالإضافة إلى حالة الركود الكبير وتوقف عجلة الإنتاج فى بعض الشركات والمصانع وتوقف عدد من المشروعات الخاصة بالبناء والتعمير والتي تعتمد بشكل أساسي فى تجارتها وصناعتها على الحديد والاسمنت، وعلى هذا خرجت تصريحات رئيس الشعبة العامة لمواد البناء والتعمير، السيد ” أحمد الزيني”، الذى أشار فى بيانه الأخير إلى أنه قد تقرر خفض أسعار الحديد ابتداءًا من يوم السبت الموافق 1 من شهر أبريل 2017، وذلك بالنسبة لجميع الانواع الموجودة بالاسواق المصرية بجميع المحافظات، حيث قد قررت شركات الحديد فى مصر مع مطلع شهر أبريل كما قررت الشركات المنتجة بمقدار 300 جنيه، ليبدأ منذ هذا التاريخ بيع سعر طن الحديد فى الأسواق المصرية بداية بمتوسط سعر حوالي 9780 جنيها، وقد ورد فى البيان الصادر رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أنه قد قررت شركات الحديد والصلب الموجودة على الأراضي المصرية أن يتم خفض سعر طن الحديد بالأسواق المصرية نظرًا لحالة الركود التي شهدتها البلاد فى جميع الاسواق الخاصة بالحديد باعتباره أحد مواد البناء الهامة والضرورية فى مصر، حيث توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.

بالنسبة لأسعار طن الحديد العالمي قد انخفض سعرها بعد تراجعها، حيث وصل سعر طن البيليت منه حوالي 400 دولار امريكي، بينما وصل سعر طن الخردة عالميا إلى 370 دولار أمريكي، تؤثر هذه الهزة على الشركات المنتجة فى مصر ليتم الإعلان عن بيع سعر الحديد على مستوى جميع الشركات فى مصر ما بين 9500 إلى 9780 للطن خلال شهر أبريل.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز9900 جنيه9900 جنيه
حديد بشاي9750 جنيه9750 جنيه
حديد العتال9750 جنية9750 جنية
حديد عطيه9750 جنية9750 جنية
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي9750 جنية9750 جنية
حديد المصريينغير متاح9825 جنيه
حديد الكوميغير متاحغير متاح
مصر ستيل9020 جنية9020 جنية
حديد العشري9500 جنيه 9700 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد الجيوشي9700 جنيه9700 جنيه
حديد مصر ستيل9700 جنيه9700 جنيه

أسعار الأسمنت فى مصر اليوم الثلاثاء 4/4/2017 : تصريحات عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات

جاءت تصريحات عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، “طارق الجيوشي”، والرئيس الحالي لمجموعة شركة الجيوشي للحديد والصلب٬ فيما يخص انخفاض أسعار الحديد والصلب مع مطلع شهر أبريل فى مصر بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بالأسعار على جميع مصانع الحديد والصلب فى مصر، مؤكدًا على أن مصانع الحديد والصلب فى مصر مضطرة إلى خفض أسعار إنتاجها من الحديد بعد حالة الركود الشديدة التي عمت الأسواق المصرية، بعد أن رفعت جميع الشركات الأسعار بشكل كبير وصادم مرة واحدة من توقف عجلة البيع والشراء داخل الأسواق الخاصة بمواد البناء والتعمير، على الرغم  من أن هذه الشركات مازالت مستمرة فى إنتاجها للحديد والذى أدي إلى تكبدها لخسائر كبيرة على هذه الشركات، تحاول الشركات خفض أسعار الحديد لتحريك عجلة البيع والشراء من جديد، وجدير بالذكر أن شركات الحديد والصلب قد قامت فى نهاية الشهر الماضي بإعلام منافذها وموزعيها بجميع أنحاء الجمهورية بهذا الخفض الكبير على أسعار منتجاتها، وقد أشار الجيوشي فى تصريحاته أنه قد جاء هذا الخفض فى نفس الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية بالإضافة إلى ثبات سعر المادة الخام المستخدمة فى هذه الصناعة عالميًا، حيث استقر متوسط سعر  “البليت” فى الآونة الأخيرة عند مستوى 410 دولار أمريكي للطن الواحد، كما اكد الجيوشي أن تكلفة إنتاج الحديد وغيره من الصناعات لا يمكن احتسابها على اساس سعر تكلفة الكهرباء وأسعار الغاز الطبيعي وغيره من الاشياء الأساسية واللازمة لتشغيل مصانع الحديد والصلب، والتى يتم احتساب قيممتها على أساس سعر صرفف الدولار الذى يتغير بشكل يومي بالإضافة إلي تغير باقى الأسعار العالمية والذى يعد ثابت منها حتى الآن فى الفترة الاخيرة هو متوسط سعر البيلت ، كما أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المصانع والإنتاج، والتى قد بلغت نسبتها حتى الآن حوالي 13% ، كما أن هناك ضريبة جمركية على المواد الخام التى يتم إستيرادها والتى يتغير سعر تداولها كل أسبوعين على حسب رؤية وزير المالية للسوق، وقد وصلت نسبتها إلى حوالي 0.5%، وبناءًا على هذا كله تعد هذه أحد أهم الاسباب التى تؤكد أن كافة المصانع المنتجة إلى حديد التسليح تتعرض لخسائر فادحة ولم تكن عملية ارتفاع الاسعار سوي محاولة منها لتقليص هذه الخسائر ولم تعد تدر الأرباح على أصحابها كما يعتقد من قبل المشترين والتجار.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم بالأسواق المصرية:

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح725 جنيه
أسمنت النصرالنصر713 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس760 جنيه
الفهدالفهد 680 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير705 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك720 جنيه
أسمنت حورسحورس710 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة703 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري705 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص725 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان695 جنيه
أسمنت العريشالعسكري713 جنيه
أسمنت سيناءسيناء703 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر720 جنيه
السويس للأسمنتالسويس718 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة725 جنية
أسمنت تكنو تكنو698 جنية
أسمنت حلوانحلوان725 جنية
أسمنت شورىشورى698 جنية
مصر بني سويفمصر بني سويف715 جنية
السويديالسويدي725 جنية
جنوب الواديجنوب الوادي703 جنية
مصر للأسمنت قناالمسله695 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1640 جنية
سوبر سيناءسيناء1600 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1588 جنية
رويال العادةرويال1615 جنية
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل675 جنيه
الشركة القومية للأسمنت675 جنيه
أسمنت حلوان الواحة675 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم770 جنية
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر738 جنية
لافارج للأسمنتقاهر البحار750 جنية
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر738 جنية
السويديالسويدي المقاوم738 جنية
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