احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 فى مصر

Advertisements

نقدم لكم اليوم فى هذا المقال أسعار الحديد والأسمنت فى مصر اليوم الثلاثاء الموافق 4/4/2017 فى أسواق جمهورية مصر العربية ، حيث حالة من الركود وانخفاض فى حركة الشراء والبيع شهدتها الأسواق المصرية على مدار عدة أيام ماضية، وقد أثرت اسعار الحديد والاسمنت بعد الزيادة التي تقررت فى الشهر الماضي فى مصر بشكل كبير على حركة البيع والشراء، ليكون محصلتها انخفاض مستوى المبيعات بشكل كبير والتي تسببت فى خسائر كبيرة للشركات المنتجة للحديد والاسمنت بجميع أنواعها والتجار والموزعين لها فى كل المناطق المصرية بالإضافة إلى حالة الركود الكبير وتوقف عجلة الإنتاج فى بعض الشركات والمصانع وتوقف عدد من المشروعات الخاصة بالبناء والتعمير والتي تعتمد بشكل أساسي فى تجارتها وصناعتها على الحديد والاسمنت، وعلى هذا خرجت تصريحات رئيس الشعبة العامة لمواد البناء والتعمير، السيد ” أحمد الزيني”، الذى أشار فى بيانه الأخير إلى أنه قد تقرر خفض أسعار الحديد ابتداءًا من يوم السبت الموافق 1 من شهر أبريل 2017، وذلك بالنسبة لجميع الانواع الموجودة بالاسواق المصرية بجميع المحافظات، حيث قد قررت شركات الحديد فى مصر مع مطلع شهر أبريل كما قررت الشركات المنتجة بمقدار 300 جنيه، ليبدأ منذ هذا التاريخ بيع سعر طن الحديد فى الأسواق المصرية بداية بمتوسط سعر حوالي 9780 جنيها، وقد ورد فى البيان الصادر رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أنه قد قررت شركات الحديد والصلب الموجودة على الأراضي المصرية أن يتم خفض سعر طن الحديد بالأسواق المصرية نظرًا لحالة الركود التي شهدتها البلاد فى جميع الاسواق الخاصة بالحديد باعتباره أحد مواد البناء الهامة والضرورية فى مصر، حيث توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.

Advertisements

بالنسبة لأسعار طن الحديد العالمي قد انخفض سعرها بعد تراجعها، حيث وصل سعر طن البيليت منه حوالي 400 دولار امريكي، بينما وصل سعر طن الخردة عالميا إلى 370 دولار أمريكي، تؤثر هذه الهزة على الشركات المنتجة فى مصر ليتم الإعلان عن بيع سعر الحديد على مستوى جميع الشركات فى مصر ما بين 9500 إلى 9780 للطن خلال شهر أبريل.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 9900 جنيه 9900 جنيه حديد بشاي 9750 جنيه 9750 جنيه حديد العتال 9750 جنية 9750 جنية حديد عطيه 9750 جنية 9750 جنية حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 9750 جنية 9750 جنية حديد المصريين غير متاح 9825 جنيه حديد الكومي غير متاح غير متاح مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنية حديد العشري 9500 جنيه 9700 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد الجيوشي 9700 جنيه 9700 جنيه حديد مصر ستيل 9700 جنيه 9700 جنيه

أسعار الأسمنت فى مصر اليوم الثلاثاء 4/4/2017 : تصريحات عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات

جاءت تصريحات عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، “طارق الجيوشي”، والرئيس الحالي لمجموعة شركة الجيوشي للحديد والصلب٬ فيما يخص انخفاض أسعار الحديد والصلب مع مطلع شهر أبريل فى مصر بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بالأسعار على جميع مصانع الحديد والصلب فى مصر، مؤكدًا على أن مصانع الحديد والصلب فى مصر مضطرة إلى خفض أسعار إنتاجها من الحديد بعد حالة الركود الشديدة التي عمت الأسواق المصرية، بعد أن رفعت جميع الشركات الأسعار بشكل كبير وصادم مرة واحدة من توقف عجلة البيع والشراء داخل الأسواق الخاصة بمواد البناء والتعمير، على الرغم من أن هذه الشركات مازالت مستمرة فى إنتاجها للحديد والذى أدي إلى تكبدها لخسائر كبيرة على هذه الشركات، تحاول الشركات خفض أسعار الحديد لتحريك عجلة البيع والشراء من جديد، وجدير بالذكر أن شركات الحديد والصلب قد قامت فى نهاية الشهر الماضي بإعلام منافذها وموزعيها بجميع أنحاء الجمهورية بهذا الخفض الكبير على أسعار منتجاتها، وقد أشار الجيوشي فى تصريحاته أنه قد جاء هذا الخفض فى نفس الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية بالإضافة إلى ثبات سعر المادة الخام المستخدمة فى هذه الصناعة عالميًا، حيث استقر متوسط سعر “البليت” فى الآونة الأخيرة عند مستوى 410 دولار أمريكي للطن الواحد، كما اكد الجيوشي أن تكلفة إنتاج الحديد وغيره من الصناعات لا يمكن احتسابها على اساس سعر تكلفة الكهرباء وأسعار الغاز الطبيعي وغيره من الاشياء الأساسية واللازمة لتشغيل مصانع الحديد والصلب، والتى يتم احتساب قيممتها على أساس سعر صرفف الدولار الذى يتغير بشكل يومي بالإضافة إلي تغير باقى الأسعار العالمية والذى يعد ثابت منها حتى الآن فى الفترة الاخيرة هو متوسط سعر البيلت ، كما أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المصانع والإنتاج، والتى قد بلغت نسبتها حتى الآن حوالي 13% ، كما أن هناك ضريبة جمركية على المواد الخام التى يتم إستيرادها والتى يتغير سعر تداولها كل أسبوعين على حسب رؤية وزير المالية للسوق، وقد وصلت نسبتها إلى حوالي 0.5%، وبناءًا على هذا كله تعد هذه أحد أهم الاسباب التى تؤكد أن كافة المصانع المنتجة إلى حديد التسليح تتعرض لخسائر فادحة ولم تكن عملية ارتفاع الاسعار سوي محاولة منها لتقليص هذه الخسائر ولم تعد تدر الأرباح على أصحابها كما يعتقد من قبل المشترين والتجار.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم بالأسواق المصرية:

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 725 جنيه أسمنت النصر النصر 713 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 760 جنيه الفهد الفهد 680 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 705 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 720 جنيه أسمنت حورس حورس 710 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 703 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 705 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 725 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 695 جنيه أسمنت العريش العسكري 713 جنيه أسمنت سيناء سيناء 703 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 720 جنيه السويس للأسمنت السويس 718 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 725 جنية أسمنت تكنو تكنو 698 جنية أسمنت حلوان حلوان 725 جنية أسمنت شورى شورى 698 جنية مصر بني سويف مصر بني سويف 715 جنية السويدي السويدي 725 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 703 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 695 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1640 جنية سوبر سيناء سيناء 1600 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1588 جنية رويال العادة رويال 1615 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 675 جنيه الشركة القومية للأسمنت 675 جنيه أسمنت حلوان الواحة 675 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر: