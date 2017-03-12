اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 12/3/2017 : ارتفاع نسبي أسعار الأسمنت بالسوق المصري

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاحد الموافق 12/3/2017 فى أسواق مصر، شهدت الأسواق المصرية فى الفترة الأخيرة حالة كبيرة من التقلبات فى الأسعار والتي تأرجحت ما بين الزيادة فيها والإستقرار، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الحديد بشكل مفاجئ وكبير فى الأيام السابقة وتحديدًا مع مطلع شهر مارس الجاري إلى أن الزيادة فى الاسمنت لم تكن بهذا المقدار الكبير الذي شهدته أسواق الحديد والصلب، بينما كانت أسواق الأسمنت قد شهدت بعض الانخفاضات الطفيفة فى الأسعار على مدار الفترة الماضية، لتأتي اليوم أسعار الأسمنت محاولة لتعاود سباق ارتفاعاتها، حيث ارتفع سعر الاسمنت اليوم بنسبة طفيفة مقارنة بأسعارها فى الأيام الأخيرة وخاصة على مدار الأسبوع الماضي، وكأن من المتوقع أن تستقر أسعار الأسمنت هذه الأيام ولكنها خالفت التوقعات وعادة لصعود يسلك نفس طريق قرنائها من مواد البناء والتعمير بالسوق، ولهذا قررنا عرض جميع الأسعار فى هذا المقال اليومي والمتجدد دائما حول أسعار الحديد والأسمنت اليوم، كما سوف نقدم لكم اليوم وكل يوم سعر طن الأسمنت بجميع أنواعه سعر طن الحديد في جميع شركات الحديد والصلب المصرية المصنعة له، كما سنعمل على تحديث الأسعار على جميع الأصناف بشكل دوري ومستمر يوميًا.
نستعرض معكم اليوم سعر الحديد والأسمنت اليوم فى جميع الشركات في مصر، حيث شهدت الأسواق المصرية حالة من إرتفاع الأسعار الصادمة بشكل كبير، حيث ارتفع سعر طن الحديد فى مصر بشكل فوري وكبير مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة التي قد تتحمل مثل هذه الزيادة، يصدم الجميع من زيادة أسعار الحديد والأسمنت فى مصر على هذا النحو، حيث تخطى سعر طن الحديد فى مصر بين ليلة وضحاها حوالي 600 جنيه، وتوالت ارتفاعات شركات الحديد والصلب فى مصر بشكل صادم ومتتالي، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب عن رغبتها فى زيادة أسعار الحديد بعد ارتفاع سعر تداول الدولار الأمريكي فى مصر، لتقوم فى اليوم التالي بالإعلان رسميا عن اسعار الحديد الذى قررت أن تقوم بالعمل بها فى شهر مارس الجاري، ليفسر المسؤولين فى هذه الشركات هذه الزيادة بارتفاع سعر تداول الدولار فى البنك المركزي على مرتين متتاليتين ليثبت السعر الرسمي طريقه نحو العودة من جديد إلى الارتفاعات داخل الاسواق المصرية فى رحلة عودة بعد هبوط استمر لعدة أيام وأسابيع قليلة، وحتى السوق السوداء قد أعلنت تحديها للمواطنين المصريين وزادت أسعارها عن ما هو معتاد، فجاء بعد خسارتها وتوقفها بشكل تام مؤخرًا عادت من جديد وتنهض وتكمل مسيرتها بين الأسواق لتعلن تفوق أسعارها فى الزيادة عن قرينتها من البنوك ومكاتب الصرافة، وجدير بالذكر أن أسعار الحديد والأسمنت قد تأثرت بشكل قوي فى الإنخفاض، ليعاود الجميع رحلة الصعود فى الأسعار مرة أخري مع الإرتفاع، وقد جاء من ضمن المواد والسلع الذى بدأت رحلة الصعود وبقوة كبيرة، أسعار مواد البناء وخاصة الحديد منذ عدة ايام.
إسم الشركة
أقل سعر
أعلى سعر
حديد عز
9750 جنيه
9750 جنيه
حديد بشاي
9700 جنيه
9700 جنيه
حديد العتال
9650 جنية
9650 جنية
حديد عطيه
9650 جنية
9650 جنية
حديد سرحان
غير متاح
غير متاح
حديد المراكبي
9600 جنيه
9600 جنيه
حديد المصريين
غير متاح
غير متاح
حديد الكومي
غير متاح
غير متاح
مصر ستيل
9020 جنية
9020 جنية
حديد العشري
9500 جنيه
9500 جنيه
حديد سرحان
غير متاح
غير متاح
حديد الجيوشي
9500 جنيه
9500 جنيه
حديد مصر ستيل
9500 جنيه
9500 جنيه
الأسمنت بالأسواق المصرية اليوم الاحد 12/3/2017: قفزات جديدة بأسعار الحديد
حول التغيرات الجديدة التى من المتوقع أن تطرأ على السوق المصرية خلال تعاملاتها فى شهر مارس الجاري، قامت عدد من الشركات الخاصة بصناعة الحديد والصلب بعمل بعض التعديات على اسعار طن الحديد الخارج من المصنع، حيث ورد أن شركة “السويس للصلب”، والتى بدورها تتبع جهاز الخدمة الوطنية، أنها سوف ترفع سعر طن الحديد الخاص بها، حيث من المتوقع أن تزيد الأسعار حتى تصل إلى 570 جنيه ليصبح سعر الطن قيمته خلال هذا الشهر 9120 جنيه، على أن يكون هذا السعر على أرض المصنع شامل ضريبة المبيعات، بينما جاء فى إعلان شركة “بشاى للصلب”، أن أسعارها فى خلال هذا الشهر سوف تصل إلى 650 جنيه، وعلى هذا فإن سعر الحديد بها سوف يصل قيمته بعد الزيادة إلى 9150 جنيه، كما جاء فى إعلان شركة “حديد المصريين”، أنه سوف ترفع سعر الحديد الخاص بها بزيادة تقدر بـ 620 جنيه، ليصبح سعر طن الحديد بعد الزيادة بحوالي 9120 جنيه.
التعليقات
حراميه حراميه عشان الزياده ديه ملهاش مبرر يعني ايه الدولار يزيد جنيه ونص والحديد يغلي الف جنيه ولما كان الدولار رخص 3 جنيه الحديد رخص 600 جنيه ياولاد الحرامية
انتو عايزين اللي يشتري الحديد والاسمنت يكون واحد حرامي عشان يقدر يوفر تمن الحديد والاسمنت – حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل