اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 12/3/2017 : ارتفاع نسبي أسعار الأسمنت بالسوق المصري

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاحد الموافق 12/3/2017 فى أسواق مصر، شهدت الأسواق المصرية فى الفترة الأخيرة حالة كبيرة من التقلبات فى الأسعار والتي تأرجحت ما بين الزيادة فيها والإستقرار، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الحديد بشكل مفاجئ وكبير فى الأيام السابقة وتحديدًا مع مطلع شهر مارس الجاري إلى أن الزيادة فى الاسمنت لم تكن بهذا المقدار الكبير الذي شهدته أسواق الحديد والصلب، بينما كانت أسواق الأسمنت قد شهدت بعض الانخفاضات الطفيفة فى الأسعار على مدار الفترة الماضية، لتأتي اليوم أسعار الأسمنت محاولة لتعاود سباق ارتفاعاتها، حيث ارتفع سعر الاسمنت اليوم بنسبة طفيفة مقارنة بأسعارها فى الأيام الأخيرة وخاصة على مدار الأسبوع الماضي، وكأن من المتوقع أن تستقر أسعار الأسمنت هذه الأيام ولكنها خالفت التوقعات وعادة لصعود يسلك نفس طريق قرنائها من مواد البناء والتعمير بالسوق، ولهذا قررنا عرض جميع الأسعار فى هذا المقال اليومي والمتجدد دائما حول أسعار الحديد والأسمنت اليوم، كما سوف نقدم لكم اليوم وكل يوم سعر طن الأسمنت بجميع أنواعه سعر طن الحديد في جميع شركات الحديد والصلب المصرية المصنعة له، كما سنعمل على تحديث الأسعار على جميع الأصناف بشكل دوري ومستمر يوميًا.

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نستعرض معكم اليوم سعر الحديد والأسمنت اليوم فى جميع الشركات في مصر، حيث شهدت الأسواق المصرية حالة من إرتفاع الأسعار الصادمة بشكل كبير، حيث ارتفع سعر طن الحديد فى مصر بشكل فوري وكبير مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة التي قد تتحمل مثل هذه الزيادة، يصدم الجميع من زيادة أسعار الحديد والأسمنت فى مصر على هذا النحو، حيث تخطى سعر طن الحديد فى مصر بين ليلة وضحاها حوالي 600 جنيه، وتوالت ارتفاعات شركات الحديد والصلب فى مصر بشكل صادم ومتتالي، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب عن رغبتها فى زيادة أسعار الحديد بعد ارتفاع سعر تداول الدولار الأمريكي فى مصر، لتقوم فى اليوم التالي بالإعلان رسميا عن اسعار الحديد الذى قررت أن تقوم بالعمل بها فى شهر مارس الجاري، ليفسر المسؤولين فى هذه الشركات هذه الزيادة بارتفاع سعر تداول الدولار فى البنك المركزي على مرتين متتاليتين ليثبت السعر الرسمي طريقه نحو العودة من جديد إلى الارتفاعات داخل الاسواق المصرية فى رحلة عودة بعد هبوط استمر لعدة أيام وأسابيع قليلة، وحتى السوق السوداء قد أعلنت تحديها للمواطنين المصريين وزادت أسعارها عن ما هو معتاد، فجاء بعد خسارتها وتوقفها بشكل تام مؤخرًا عادت من جديد وتنهض وتكمل مسيرتها بين الأسواق لتعلن تفوق أسعارها فى الزيادة عن قرينتها من البنوك ومكاتب الصرافة، وجدير بالذكر أن أسعار الحديد والأسمنت قد تأثرت بشكل قوي فى الإنخفاض، ليعاود الجميع رحلة الصعود فى الأسعار مرة أخري مع الإرتفاع، وقد جاء من ضمن المواد والسلع الذى بدأت رحلة الصعود وبقوة كبيرة، أسعار مواد البناء وخاصة الحديد منذ عدة ايام.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 9750 جنيه 9750 جنيه حديد بشاي 9700 جنيه 9700 جنيه حديد العتال 9650 جنية 9650 جنية حديد عطيه 9650 جنية 9650 جنية حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 9600 جنيه 9600 جنيه حديد المصريين غير متاح غير متاح حديد الكومي غير متاح غير متاح مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنية حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد الجيوشي 9500 جنيه 9500 جنيه حديد مصر ستيل 9500 جنيه 9500 جنيه

الأسمنت بالأسواق المصرية اليوم الاحد 12/3/2017: قفزات جديدة بأسعار الحديد

حول التغيرات الجديدة التى من المتوقع أن تطرأ على السوق المصرية خلال تعاملاتها فى شهر مارس الجاري، قامت عدد من الشركات الخاصة بصناعة الحديد والصلب بعمل بعض التعديات على اسعار طن الحديد الخارج من المصنع، حيث ورد أن شركة “السويس للصلب”، والتى بدورها تتبع جهاز الخدمة الوطنية، أنها سوف ترفع سعر طن الحديد الخاص بها، حيث من المتوقع أن تزيد الأسعار حتى تصل إلى 570 جنيه ليصبح سعر الطن قيمته خلال هذا الشهر 9120 جنيه، على أن يكون هذا السعر على أرض المصنع شامل ضريبة المبيعات، بينما جاء فى إعلان شركة “بشاى للصلب”، أن أسعارها فى خلال هذا الشهر سوف تصل إلى 650 جنيه، وعلى هذا فإن سعر الحديد بها سوف يصل قيمته بعد الزيادة إلى 9150 جنيه، كما جاء فى إعلان شركة “حديد المصريين”، أنه سوف ترفع سعر الحديد الخاص بها بزيادة تقدر بـ 620 جنيه، ليصبح سعر طن الحديد بعد الزيادة بحوالي 9120 جنيه.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم بالأسواق المصرية:

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 763 جنية أسمنت النصر النصر 738 جنية أسمنت اسيوط المهندس 770 جنية الفهد الفهد 730 جنية شركة صناعات مواد البناء التعمير 730 جنية أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 720 جنية أسمنت وادي النيل المصري 733 جنية لافارج للأسمنت المخصوص غير متاح أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 728 جنية أسمنت العريش العسكري 730 جنية أسمنت سيناء سيناء 725 جنية الشركة القومية للأسمنت الفاخر 728 جنية السويس للأسمنت السويس 753 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 755 جنية أسمنت تكنو تكنو 720 جنية أسمنت حلوان حلوان 755 جنية أسمنت شورى شورى 723 جنية مصر بني سويف مصر بني سويف 728 جنية السويدي السويدي 760 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 725 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 728 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1670 جنية سوبر سيناء سيناء 1630 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1588 جنية رويال العادة رويال 1615 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 670 جنيه الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان الواحة 678 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر: