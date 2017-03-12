اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 12/3/2017 : ارتفاع نسبي أسعار الأسمنت بالسوق المصري

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 12/3/2017 : ارتفاع نسبي أسعار الأسمنت بالسوق المصري
أسعار الأسمنت والحديد

أسعار  الحديد والأسمنت اليوم الاحد الموافق 12/3/2017 فى أسواق مصر، شهدت الأسواق المصرية فى الفترة الأخيرة حالة كبيرة من التقلبات فى الأسعار والتي تأرجحت ما بين الزيادة فيها والإستقرار، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الحديد بشكل مفاجئ وكبير فى الأيام السابقة وتحديدًا مع مطلع شهر مارس الجاري إلى أن الزيادة فى الاسمنت لم تكن بهذا المقدار الكبير الذي شهدته أسواق الحديد والصلب، بينما كانت أسواق الأسمنت قد شهدت بعض الانخفاضات الطفيفة فى الأسعار على مدار الفترة الماضية، لتأتي اليوم أسعار الأسمنت محاولة لتعاود سباق ارتفاعاتها، حيث ارتفع سعر الاسمنت اليوم بنسبة طفيفة مقارنة بأسعارها فى الأيام الأخيرة وخاصة على مدار الأسبوع الماضي،  وكأن من المتوقع أن تستقر أسعار الأسمنت هذه الأيام ولكنها خالفت التوقعات وعادة لصعود يسلك نفس طريق قرنائها من مواد البناء والتعمير بالسوق، ولهذا قررنا عرض جميع الأسعار فى هذا المقال اليومي والمتجدد دائما حول أسعار الحديد والأسمنت اليوم، كما سوف نقدم لكم اليوم وكل يوم سعر طن الأسمنت بجميع أنواعه سعر طن الحديد في جميع شركات الحديد والصلب المصرية المصنعة له، كما سنعمل على تحديث الأسعار على جميع الأصناف بشكل دوري ومستمر يوميًا.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 12/3/2017 :

نستعرض معكم اليوم سعر الحديد والأسمنت اليوم فى جميع الشركات في مصر، حيث شهدت الأسواق المصرية حالة من إرتفاع الأسعار الصادمة بشكل كبير، حيث ارتفع سعر طن الحديد فى مصر بشكل فوري وكبير مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة التي قد تتحمل مثل هذه الزيادة، يصدم الجميع من زيادة أسعار الحديد والأسمنت فى مصر على هذا النحو،  حيث تخطى سعر طن الحديد فى مصر بين ليلة وضحاها حوالي 600 جنيه، وتوالت ارتفاعات شركات الحديد والصلب فى مصر بشكل صادم ومتتالي، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب عن رغبتها فى زيادة أسعار الحديد بعد ارتفاع سعر تداول الدولار الأمريكي فى مصر، لتقوم فى اليوم التالي بالإعلان رسميا عن اسعار الحديد الذى قررت أن تقوم بالعمل بها فى شهر مارس الجاري، ليفسر المسؤولين فى هذه الشركات هذه الزيادة بارتفاع سعر تداول الدولار فى البنك المركزي على مرتين متتاليتين ليثبت السعر الرسمي طريقه نحو العودة من جديد إلى الارتفاعات داخل الاسواق المصرية فى رحلة عودة بعد هبوط استمر لعدة أيام وأسابيع قليلة، وحتى السوق السوداء قد أعلنت تحديها للمواطنين المصريين وزادت أسعارها عن ما هو معتاد، فجاء بعد خسارتها وتوقفها بشكل تام مؤخرًا عادت من جديد وتنهض وتكمل مسيرتها بين الأسواق لتعلن تفوق أسعارها فى الزيادة عن قرينتها من البنوك ومكاتب الصرافة، وجدير بالذكر أن أسعار الحديد والأسمنت قد تأثرت بشكل قوي فى الإنخفاض، ليعاود الجميع رحلة الصعود فى الأسعار مرة أخري مع الإرتفاع، وقد جاء من ضمن المواد والسلع الذى بدأت رحلة الصعود وبقوة كبيرة، أسعار مواد البناء وخاصة الحديد منذ عدة ايام.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز9750 جنيه9750 جنيه
حديد بشاي9700 جنيه9700 جنيه
حديد العتال9650 جنية9650 جنية
حديد عطيه9650 جنية9650 جنية
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي9600 جنيه9600 جنيه
حديد المصريينغير متاحغير متاح
حديد الكوميغير متاحغير متاح
مصر ستيل9020 جنية9020 جنية
حديد العشري9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد الجيوشي9500 جنيه9500 جنيه
حديد مصر ستيل9500 جنيه9500 جنيه

الأسمنت بالأسواق المصرية اليوم الاحد 12/3/2017: قفزات جديدة بأسعار الحديد

حول التغيرات الجديدة التى من المتوقع أن تطرأ على السوق المصرية خلال تعاملاتها فى شهر مارس الجاري، قامت عدد من الشركات الخاصة بصناعة الحديد والصلب بعمل بعض التعديات على اسعار طن الحديد الخارج من المصنع، حيث ورد أن شركة “السويس للصلب”، والتى بدورها تتبع جهاز الخدمة الوطنية، أنها سوف ترفع سعر طن الحديد الخاص بها، حيث من المتوقع أن تزيد الأسعار حتى تصل إلى 570 جنيه ليصبح سعر الطن قيمته خلال هذا الشهر 9120 جنيه، على أن يكون هذا السعر على أرض المصنع شامل ضريبة المبيعات، بينما جاء فى إعلان شركة “بشاى للصلب”، أن أسعارها فى خلال هذا الشهر سوف تصل إلى 650 جنيه، وعلى هذا فإن سعر الحديد بها سوف يصل قيمته بعد الزيادة إلى 9150 جنيه، كما جاء فى إعلان شركة “حديد المصريين”، أنه سوف ترفع سعر الحديد الخاص بها بزيادة  تقدر بـ 620 جنيه، ليصبح سعر طن الحديد بعد الزيادة بحوالي 9120 جنيه.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم بالأسواق المصرية:

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح763 جنية
أسمنت النصرالنصر738 جنية
أسمنت اسيوطالمهندس770 جنية
الفهدالفهد 730 جنية
شركة صناعات مواد البناءالتعمير730 جنية
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة720 جنية
أسمنت وادي النيلالمصري733 جنية
لافارج للأسمنتالمخصوصغير متاح
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان728 جنية
أسمنت العريشالعسكري730 جنية
أسمنت سيناءسيناء725 جنية
الشركة القومية للأسمنتالفاخر728 جنية
السويس للأسمنتالسويس753 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة755 جنية
أسمنت تكنو تكنو720 جنية
أسمنت حلوانحلوان755 جنية
أسمنت شورىشورى723 جنية
مصر بني سويفمصر بني سويف728 جنية
السويديالسويدي760 جنية
جنوب الواديجنوب الوادي725 جنية
مصر للأسمنت قناالمسله728 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1670 جنية
سوبر سيناءسيناء1630 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1588 جنية
رويال العادةرويال1615 جنية
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل670 جنيه
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان الواحة678 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم765 جنية
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر735 جنية
لافارج للأسمنتقاهر البحار750 جنية
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر745 جنية
السويديالسويدي المقاوم738 جنية