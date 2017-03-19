Advertisements

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد الموافق 19/3/2017 فى أسواق مصر محدث باستمرار ، شهدت الأسواق المصرية فى الفترة الأخيرة حالة كبيرة من التقلبات فى الأسعار المحلية والتي تأرجحت ما بين الزيادة الصارخة فيها والإستقرار، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الحديد بشكل مفاجئ وكبير فى الأيام السابقة وتحديدًا مع مطلع شهر مارس الجاري إلى أن الزيادة فى الاسمنت لم تكن بهذا المقدار الكبير الذي شهدته أسواق الحديد والصلب، ولكن الآن شهدت الأسواق المصرية حالة من ارتفاع الأسعار فى كلاً من الحديد والأسمنت، حيث أثر ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت بشكل كبير مما أثر بالسلب على حركة البيع والشراء بالأسواق والتى قد شهدت ركود كبير فى الطلب اليوم بسبب التذبذب فى الأسعار الذي يتغير بشكل كبير بين ليلة وضحاها، وعلى الرغم الإنخفاض الشديد الذى شهدته الأسعار فى الآونة الأخير إلا أن الأسعار عادة تقفز قفزة جديد مما أصاب الأسواق بالركود التام وتوقف عجلة الإنتاج فى بعض المناطق بل وتوقف عدد من مشاريع الاستثمار العقارى فى مصر بسبب هذا الارتفاع فى الأسعار بالإضافة إلى التذبذب بين الزيادة والانخفاض فى أسعار الحديد والأسمنت، مما أدى إلى خسائر فادحة فى الآونة الأخيرة إلى أصحاب المصانع، وبناء على هذا قد جاء قرار بعض أصحاب المصانع وتوقفها عن الإنتاج وقد أصدروا بالفعل أوامر بتعطيل خط إنتاج الحديد فى عدد من المصانع المصرية، وقد خرجت بعض التصريحات من العضو العام لغرفة الصناعة المعدنية التابعة لمحافظة القاهرة، الأستاذ “طارق الجيوشي”، مؤكدة أن عدم استقرار اسعار الحديد فى الأسواق المصرية يرجع إلى عدم استقرار سعر تداول الدولار الأمريكي في البنوك المصرية ، ومن جهة أخري يرجع خسارة بعض المصانع إلى ثبات سعر المواد الخام وإنخفاض سعر بيع الحديد والأسمنت فى موجة إنخفاض سعر الدولار الأمريكي على مستوي العالم.

Advertisements

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 19/3/2017 : خسائر بالملايين فى القومية للأسمنت

تعد الشركة القومية للأسمنت، أحد الشركات الهامة فى مصر لصناعة الاسمنت كما أنها تندرج ضمن الشركات القابضة للصناعات الكيماوية، حيث ورد فى إجمالى حسابات الشركة القابضة فى النصف الأول من العام المالى الحالى، أن الشركة قد خسرت خلال تعاملاتها فى العام الحالي حوالي 209 ملايين جنيه مصري، بينما لم تتمكن الشركة من حصد أرباح إلا بمقدار 9.8 مليون جنيه مصري خلال تلك الفترة، وقد صدرت بعض التوقعات المالية الخارجة من قطاع الأعمال المؤكدة على أنه قد تصل خسائر الشركة مع الإنتهاء من العام المالي إلى نحو 400 مليون جنيه مصري، والذي تعد هذه الخسائر الكبير بمثابة انتكاسة كبيرة للشركة القومية الوحيدة لصناعة الأسمنت، وجدير بالذكر أن الشركة قد حققت خسائر كبيرة ايضًا فى العام الماضي، حيث وصلت خسائرها فى العام المالى الماضى إلى حوالى 120 مليون جنيه.

خرجت بعض التصريحات الصحفية فى الفترة الأخيرة من عضوين بمجلس إدارة الشركة، بخصوص الخسائر الفادحة التي تقع داخل الشركة بالإضافة إلى استمرارها كل هذه الفترة، حيث وضحت التصريحات إلى أن الخسائر جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة المنتج الموجود بالأسواق المصرية، حيث تتأثر تكلفة الإنتاج بمصاريف الغاز وتكلفة الطاقة واللذان ارتفعت بشكل كبير على مدار الشهور الماضية وما زالت فى ازدياد واللذان بدورهما يزيدان من تكلفة البضاعة المباعة لشركة مما يؤثران على العرض والطلب مما يضعف من المنافسة بين السلع، وفي مناشدة من العاملين بالشركة طالبوا بأن تقوم الحكومة بالتدخل لح هذه الأزمة والمساعدة عن طريق الإنتهاء من كلاً من شراء وتركيب طاحونة فحم من أجل العمل بهما وإنقاذ شركة الأسمنت من الانهيار.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 19/3/2017 : انخفاض طفيف فى أسعار الأسمنت:

شهدت أسعار الأسمنت اليوم انخفاض كبير بين الاسعار، حيث بدأت أسعار الاسمنت فى الانخفاض من جديد ، فقد لاحظ الانخفاض الذى طرأ اليوم بعد القفزة القوية التي شهدها السوق المصرية فى صناعة الأسمنت بعد عودة الدولار الأمريكي إلى الصعود من جديد، والتي أدت إلى توقف التعاملات وإحداث شلل كبير فى أسعار الأسمنت بالأسواق والتى ترتب عليه توقف جانب كبير من الاستثمار والبناء، حيث أثر الزيادة الجديدة وعودة الدولار ما كان عليه من قبل فى العديد من الصناعات والتى قد جاء على رأسها سوق الاسمنت ، ومع عودة انخفاض أسعار الأسمنت بعد حالة الركود التى شهدتها الأسواق المصرية وتحديدًا سوق البناء والتعمير بدأت بعض الشكوك حول تأثير هذا الركود على الأسعار فتعود من جديد إلى الإنخفاض فى محاولة من المنتجين للأسمنت لاستمرار عجلة الإنتاج وتيسير عمليات البيع على المشترين سواء كانوا التجار منهم أو المواطنين، ومن جهة أخرى قد خرجت عدد من التصريحات الهامة من خبراء الارصاد التى تؤكد على إنخفاض سعر طن الأسمنت بمختلف أنواعه فى العديد من المحافظات المصرية اليوم خلال تعاملات التجار مع المنتجين ليشهد سوق الأسمنت أو انخفاض له بعد القفزة الكبيرة التي شهدها وأدت إلى توقف العمل فيه.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم بالأسواق المصرية:

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 763 جنيه أسمنت النصر النصر 738 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 770 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 728 جنية أسمنت أسيك المنيا أسيك 748 جنيه أسمنت حورس حورس 735 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 715 جنية أسمنت وادي النيل المصري 725 جنية لافارج للأسمنت المخصوص غير متاح أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 725 جنية أسمنت العريش العسكري 733 جنية أسمنت سيناء سيناء 723 جنية الشركة القومية للأسمنت الفاخر 730 جنية السويس للأسمنت السويس 750 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 758 جنية أسمنت تكنو تكنو 720 جنية أسمنت حلوان حلوان 760 جنية أسمنت شورى شورى 713 جنية مصر بني سويف مصر بني سويف 730 جنية السويدي السويدي 755 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 728 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 715 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1640 جنية سوبر سيناء سيناء 1600 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1588 جنية رويال العادة رويال 1615 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 688 جنيه الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان الواحة 700 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر: