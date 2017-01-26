السعودية تخفض انتاج النفط لديها إلى 9.9 مليون برميل يوميا

أفادت مصادر بقطاع النفط السعودي أن انتاج النفط السعودي سينخفض في يناير الى 9.9 مليون برميل يوميا وستتراجع الصادرات النفطية للملكة مقارنة مع شهر ديسمبر الماضي , يأتي هذا التخفيض في اطار تنفيذ المملكة لاتفاق خفض انتاج النفط الذي تم التوصل اليه في منظمة أوبك (منظمة البلدان المصدرة للنفط ) وأيضا يشمل الاتفاق دول من خاج المنظمة , حيث تعتبر السعودية أكبر عضو في المنظمة وهي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ولديها رغبة قوية في تخفيض الإنتاج والالتزام بهذا الاتفاق , الأمر الذي أكده وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في حديثه الأسبوع الماضى الذي أكد فيه أن المملكة خفضت الإنتاج إلى أقل بقليل من المستوى الذى تستهدفه بموجب اتفاق بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة العام الماضى , وقال مصدر في القطاع السعودي أن الإنتاج سيقل 50 ألفا أو 100 ألف برميل يوميا عن عشرة ملايين برميل يوميا, وقال الفالح أن انتاج المملكة انخفض لمستوى اقل من عشرة ملايين برميل يوميا ,أي ان الإنتاج انخفض أكثر من 486 ألف برميل يوميا وهى الكمية التى تعهدت السعودية بخفضها بموجب اتفاق المنتجين في أوبك وخارجها , حيث تعهدت المملكة بخفض الانتاج الى 10.058 مليون برميل يوميا .

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جدير بالذكر أنه تم التوصل لاتفاق الشهر الماضى في أوبك بين وزراء الطاقة للدول المنتجة للنفط في المنظمة وخارجها يقضي بخفض انتاج النفط نحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بداية من يناير, وقالت مصادر في أوبك أن السعودية ترغب بشدة في الالتزام بالاتفاق الهادف إلى دعم السوق ورفع الأسعار وتعتزم الضغط على دول مصدرة أخرى لتخفض انتاجها وقال مصدر يراقب إنتاج وصادرات النفط السعودى من خارج المملكة إن السعودية خفضت انتاجها إلى متوسط إنتاج للشهر يقل عن المستوى المستهدف للمملكة بموجب اتفاق أوبك ,وأكد المصدر أن الانتاج القادم في يناير سيكون اقل من عشرة ملايين وهذا أفضل ما يتحقق الآن , وهذا ما أكدته شركة ترصد شحنات النفط من أن صادرات الخام السعودى قلت 150 ألف برميل يوميا فى الثمانية أيام ألاولى من يناير مقارنة مع متوسط ديسمبر. وقالت وزارة الطاقة السعودية إنها صدرت 8.258 مليون برميل يوميا فى نوفمبرالماضي وأن هذا الرقم سينخفض في شهر يناير, حيث تشير بيانات من تومسون رويترز إلى هبوط أكبر , وتقول البيانات أن صادرات المملكة انخفضت إلى 7.36 مليون برميل يوميا فى أول ثلاثة أسابيع من يناير، وسيكون هذا انخفاضا كبيرا من تقديرات الصادرات البالغة 7.81 مليون برميل يوميا في شهر ديسمبر .