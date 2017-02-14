أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017 داخل الأسواق المصرية

أسعار الدجاج اليوم، يعد أسم “الدَّجاج”، أحد الاسماء التى تطلق على بعض المخلوقات الإلهيةٌ، حيث يطلق لفظ الدجاج على أكثر من 60 سلالةً من سلالات الطُّيور التى يمتاز حجمها بالتوسط بالمقارنة بأحجام غيرها من الطيور الضخمة والعملاقة، وتعد الدجاج أحد أنواع الطيور الذى لا تطير والتى قد قد تدخل الإنسان فى عملية تدجينها، ثم عمل الإنسان منذ ملايين السنين على إستئناسها لكي يتمكن من السيطرة عليها وتربيتها فى البيوت والمزارع، حيث يتمكن من الإستفادة من بيضها ولحُومها فى عملية الغذاء اليومية منذ عهود قديمة، وجدير بالذكر أن هناك اعتقاد حول الدجاج الذى يتم تربيته داخل البيوت والذى يطلق عليه دجاج مُدَجَّن ، إلى أنه ينسب إلى فصيلة “ديك الأدغال الأحمر”، وقد ورد أن مصدر ديك الأدغال الأحمر كان في الهند، حيث كان بداية حياته فى دولة الهند، ومع مرور السنوات استطاع الإنسان السيطرة عليه عن طريق إستئناسه، ونظرًا لطعمه الذيذ والذى يعشقه الملايين قام الرحالة والمسافرين بنقل الدجاج المدجن إلى بلادهم بمختلف القارات والدول، حيث هناك عدد من المعتقدات أن أعداد الطُيور وخاصة الدَّجاج يفوق عدد الإنسان وأيَّ فصيلة أخري حتى لو كانت تنسب إلى الطيور، وعلى هذا يتم إستهلاك حوالى أكثر من 28 مليار كيلوغرام من الدجاج سنويًا على مستوي العالم، بينما يستهلك البشر حوالى أكثر من 500 مليار بيضة في السنة الواحدة، ويتميَّز الدجاج بأنَّ جسمه يغطيه الريش فيعتبره الدرع والحماية القوية له من برودة الشتاء ما عدا الجزء الخاص بالأرجل لا يوجد به أى أثر للريش ولكن تغطيه طبقة تسمى الحرشفيَّة، كما انه يوجد للدجاج بصفة عامة زوائد لحميَّة فوق جسمه وتحديدًا فوق رأسه حيث تُسمَّى العُرف والتى تكون بدايتها فوق المنقار، كما توجد بعض الزوائد تحتَه، حيث توجد فى أغلب الفصائل باللون الأحمر، ويرجع سبب وجود اللون الأحمر فى هذه الزوائد إلى بسبب تدفُّق الدم خلالهما.

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الدجاج اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017: تربية الدجاج داخل المنازل:

يفضل العديد من البشر أن يقوموا بتربية الدجاج منذ الصغر، وخاصة فراخ الدَّجاج حديثة الفقس ، ويتم شرائها من المتاجر وهى فى عمر يوم حتى عدة أيام ، وأكثر ما يحب هواة تربية الدجاج وأصحاب المزارع هو الدجاجات الإناث حيث لا يفضلون تربية الأدياك، بسبب الضجيج الكثير الذى يصدره الديك بالإضافة إلى أنه عنيفٌ مع الدجاجات، ويوجد بعض البشر يفضلون أن يقوموا بإقتناء البيض ويقوموا هم بتوفير عملية الحضانة له ليتمكن من الفقس فى المنزل أو المزرعة، ومع التطور العلمي تم صناعة عدة ألات تساعد فى إتمام عملية الحضانة للبيض فى مدة قصيرة، بينما يوجد فئة من الناس يحبون شراء الدجاج بع أن يكبر ويصل لسن البلوغ حتى يتمكنون من الإستفادة من بيضه بالإضافة إلى لحومه فى حالة ذبحها كما أنه يكون أقل عُرضةً للموت مقارنة بغيره من الدجاجات الصغيرة، حيث أصعب أيام فى حيات الدجاج تعد أيامه الأولى حيث يواجه اختلاف درجة الحرارة والطقس عن التى اعتاد عليها داخل البيضة، بالإضافة إلى أن بعضهم لم يجد البيئة المناسبة لتنشئته بعد الفقس ، ولهذا يفضل إعطاء الدجاج الماء المُحلَّى بعد الفقس حيث يتم اضافة السكر إلى الماء بنسبة 8-100%، ويجب وضع الفراخ الصغيرة فى مساحة مناسبة تعطيها حرية التنفس، والإهتمام بنظافتها ونظافة المكان وأدوات العلف المستخدمة بالأكل والشرب، والتدفئة لضمان صحَّتها.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017: سعر اللحوم داخل الأسةاق المصرية:

كيلو اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 120 جنية.

كيلو اللحم الجاموسى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 110 جنية.

كيلو اللحم الجملى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 95 جنية.

كيلو اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 95 و 100 جنية.

كيلو اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.

كيلو البوفتيك : وصل سعر الكيلو 110 جنية

كيلو اللحم البرازيلى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 و 75 جنية.

كيلو اللحم السودانى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 75 جنية.

كيلو اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 130 جنية.

كيلو اللحم الضأن المستورد : يتراوح سعر الكيلو ما بين 55 و 75 جنية.

كيلو السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنية.

كيلو الكبد البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 110 جنية.

كيلو الكبدة المستوردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 75 جنية.

جدول أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017::

تعد اللحوم البيضاء ذات قوة شرائية عالية فى جميع المناطق المصرية لما تحتوية من قيمة غذائية عالية ومرتبة هامة فى قائمة الهرم الغذائي ، حيث يتم اعتبارها مصدر ثانى للبروتين بعد السمك فى الجدول ، وتحتل مرتبة متميزة فى الجدول الغذائي نظرًا لسهولة تناول لحومها وسهولة هضمها مقارنة ببعض اللحوم الحمراء ، ويهتم الجميع بمعرفة أخر التطورات التى طرأت على ساحة الاسعار بشكل يومي ، نظرًا لتغير الأسعار بشكل دوري ومستمر فى الساحة الإقتصادية ، حيث تتناسب أسعار الدواجن بعلاقة طردية مع سعر صرف الدولار الأمريكي ، ونظرًا للقفزات الجنونية التى شهدها الدولار داخل الاسواق المصرية فى الفترة الاخيرة ، شهدت اسعار الدواجن قفزات جنونية مشابهة ، ولهذا بدأ أهتمام المواطنين والتجار الدائم باحثينحول الأسعار وما يترتب عليها من ترتيبات يومية وشهرية وعلاقات الأوزان التى يتمكنوا من اقتنائها والتى تتناسب مع الميزانية العامة للأسرة ، ونقدم لكم فى هذا المقال أسعار الدواجن طبقًا لما ورد فى الاسواق المصرية اليوم ، حيث تجدون فى الجدول ايضًا أسعار الكتكوت الأبيض ، أسعار الكتكوت الساسو ، أسعار لحم الدجاج الأبيض ، أسعار لحم الدجاج الساسو ، أسعار لحم الدجاج البلدي ، و أسعار الكتكوت البلدي ، وأسعار البط المسكوفي و أسعار البط المولارد و أسعار البط البلدي ، أسعار البيض الأحمر ، وأسعار البيض الأبيض ، وأسعار البيض البلدي ، وكل ما يهم البيت المصري ويخص اللحوم البيضاء بوجه عام.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017::

الفراخ البيضاء: وصل سعر الكيلو إلى 30 جنيه.

الفراخ البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 34 جنيه.

الفراخ الساسو: وصل سعر الكيلو إلى 31 جنيه.

الديوك الرومي: وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيه.

البيض البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 1.75 جنيه.

البيض الأبيض: وصل سعر الكيلو إلى 1.5 جنيه.

البيض الأحمر: وصل سعر الكيلو إلى 1.5 جنيه.

البط المولارد: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

البط المسكوفى: وصل سعر الكيلو إلى 41 جنيه.

البط البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

الأرانب: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

السمان: وصل سعر الكيلو إلى25 جنيه.

الحمام: وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيه.