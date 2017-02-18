أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت الموافق 18/2/2017 داخل الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم، على الرغم من إنخفاض أسعار الدولار الأمريكي داخل الأسواق المصرية فى الأيام الماضية، إلا أن أسعار اللحوم والدواجن لم تتأثر بهذا الإنخفاض والتغيير بنفس الصورة كما تأثرت به بعض المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية والمواد الإنتاجية الأخري، حيث شهدت مصر حالة جديدة على الدولار الأمريكي مغايرة لقفزات وإرتفاع أسعاره، حيث لاحظ الجميع الإنخفاض الكبير الذى استمر على مدار الأسبوعين الماضيين بالبنوك ومكاتب الصرافة بالإضافة إلى السوق السوداء، ولكن كل هذا لم يؤثر على أسعار المواد الغذائية البروتينية مثل اللحوم والدجاج الموجودة بالأسواق المصرية، على الرغم من تأثر أسعار الأعلاف وبعض المواد الغذائية الأخري داخل الأسواق المصرية وإنخفاض أسعارها فى هذه الفترة بعد إنخفاض اسعار الدولار الأمريكي، فلم تتعير أسعار اللحوم وأسعار الدواجن بهذا القدر المتوقع بل ظلت على ثبات أسعارها واستقرارها الذى تم الإعتياد عليه منذ مطلع العام الجديد 2017، وجاء ذلك مخالف للتوقعات الإقتصادية وتحليلات خبراء المال والإقتصاد فى كل مكان، حيث كان من المفروض وطبقًا لنظام العمل بالسوق والذي تتناسب فيه أسعار السلع الغذائية بعلاقة طردية مع أسعار الدولار الأمريكي، حيث أرتفعت أسعار السلع مع أرتفاع أسعار الدولار الأمريكي، وقد إنخفضت أسعار العديد من السلع بعد إنخفاض أسعار الدولار، ولكن فيما يخص أسعار اللحوم والدواجن وعلى الرغم من كثرة التوقعات والتحليلات والأحاديث المالية التى تنبأت بإنخفاض أسعارها هي الأخري، وخاصة بعد أن تأثرت الأسعار بإنخفاض سعر الدولار الأمريكي داخل الأسواق المصرية، إلأ أن أسعار اللحوم وأسعار الدواجن لم يطرأ عليها هذا التأثر حتى الآن، واصرت على المحافظة على استقرارها.

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أسعار الدجاج واللحوم اليوم السبت 18/2/2017: تصريحات المختصين بتربية الدواجن

أسعار الدجاج اليوم، أحدث تصريحات المختصين بتربية الدجاج والكتاكيت، جاءت تصريحات السيد رئيس اتحاد منتجى الدواجن، “نبيل درويش”، معلقة على استمرار إنخفاض أسعار الدواجن داخل الأسواق المصرية، أن هذا التراجع جاء سببه إنخفاض أسعار التكلفة بالأسواق المصرية فى الفترة الماضية، نظرًا لإنخفاض سعر الدولار الأمريكي عن 17 جنيه ليترتب عليهاإنخفاض أسعار الأعلاف ، وجدير بالذكر أن أسعار الأعلاف قد انخفضت بدورها اليوم مع استمرار سعر الدولار فى الإنخفاض، حيث انخفضت أسعار أعلاف التسمين حوالى 23% عن سعرها فى الفترة الماضية، ليصل مستوي انخفاضها إلى حوالى 200 جنيه فى الطن الواحد، حيث وصل سعر طن أعلاف التسمين خلال الأسبوع الحالى حوالى 6500 جنيه فى الطن، بينما قد كان سعره فى الأسبوع الماضي 9700 جنيه.

وقد أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة عايد للأعلاف، “سامى عايد”، أن إنخفاض أسعار الأعلاف فى مصر سوف يصب فى مصلحة تربية الدواجن وأسعارها فى الفترة المقبلة، بينما أكد “أنور العبد”، رئيس شركة الأهرام للدواجن، أن تراجع أسعار الأعلاف الذى انخفض فى الفترة الماضية ترتب عليه إنخفاض تكلفة تربية الدواجن وبالتالى ترتب عليه انخفاض أسعارها فى الوقت الحالى، حيث تراجع أسعار الأعلاف داخل الأسواق المصرية لأقل من 23 جنيهًا وذلك فى الكيلو الواحد، وكان من الممكن أن تنخفض أكثر من هذا لولا وجود نسبة من الدجاج قد نفقت بسبب اصابتها ببعض الأمراض، حيث نفق أكثر من 30% من إجمالى إنتاج الدواجن داخل المزارع، كما تسببت درجات الحراراة المنخفضة إلى غلق عدد كبير من العنابر التى يتم تربية الدجاج، حيث توطن بعض الأمراض مشكلة كبيرة لا يوجد لها حل حتى الآن.

أسعار الدجاج اليوم السبت 18/2/2017:

الفراخ البيضاء: وصل سعر الكيلو إلى 30 جنيه.

الفراخ البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 34 جنيه.

الفراخ الساسو: وصل سعر الكيلو إلى 31 جنيه.

الديوك الرومي: وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيه.

البيض البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 1.75 جنيه.

البيض الأبيض: وصل سعر الكيلو إلى 1.5 جنيه.

البيض الأحمر: وصل سعر الكيلو إلى 1.5 جنيه.

البط المولارد: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

البط المسكوفى: وصل سعر الكيلو إلى 41 جنيه.

البط البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

الأرانب: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

السمان: وصل سعر الكيلو إلى25 جنيه.

الحمام: وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت الموافق 17/2/2017: سعر اللحوم داخل الأسةاق المصرية:

كيلو اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 125 جنية.

كيلو اللحم الجاموسى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 110 جنية.

كيلو اللحم الجملى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 95 جنية.

كيلو اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 95 و 100 جنية.

كيلو اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.

كيلو البوفتيك : وصل سعر الكيلو 110 جنية

كيلو اللحم البرازيلى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 و 75 جنية.

كيلو اللحم السودانى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 75 جنية.

كيلو اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 130 جنية.

كيلو اللحم الضأن المستورد : يتراوح سعر الكيلو ما بين 55 و 75 جنية.

كيلو السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنية.

كيلو الكبد البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 110 جنية.

كيلو الكبدة المستوردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 75 جنية.