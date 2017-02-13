إعرف أسعار الدواجن واللحوم اليوم الإثنين الموافق 13-2-2017 داخل الأسواق المصرية الآن

تعد اللحوم الحمراء كمادة غذائية بوجه عام هي أساس التغذية ومصدر البروتين الأساسي فى معظم دول العالم ، حيث يقوم البشر بوجه عام منذ اكتشاف النار فى العصور المصرية القديمة بطهي اللحوم بشكل دائم بعدد لا نهائي من الطرق المختلفة التى اختلفت بوجه عام طبقًا لطبيعة كل بلدة وطبيعة المناخ والمواد المتوفرة من السلع الموجودة فى كل بلدة والتى ربما فى أغلب الأحيان عن غيرها ، ويسعى الملايين حول العالم إلى الحصول على اللحوم بشكل دائم على موائدهم نظرًا لما تمتلكه اللحوم سواء الحمراء منها أو اللحوم البيضاء المتمثلة فى لحوم الدواجن وغيرها من الطيور على طعم لذيذ ونكهة رائعة وطعم مختف عن الاطعمة المعتادة ، ولكن فى الفترة الاخيرة ارتفعت أسعار كلاً من اللحوم والدواجن بشكل كبير ، وجاء اختلاف فارق العملات العربية والأجنبية داخل الأسواق المصرية سبب رئيسي كبير على زيادة أسعار اللحوم وأسعار الدواجن بوجه عام ومشتقاتهم داخل الاسواق المحلية والداخلية بمختلف المحافظات ، وفى هذا الصدد نسعى دائمًا لتقديم كل ما يهم المواطنين بوجه عام ، ولهذا نقدم لكم اليوم فى هذا المقال أحدث أسعار اللحوم وأسعار الدواجن كما ورد فى الاسواق المصرية بمختلف المحافظات المصرية ومختلف المناطق الموجودة بها.

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تنوع الأسعار بين الاسواق المصرية:

من الاشياء الهامة التى يتوجب لفت الإنتباه لها تنوع الاسعار داخل الاسواق المصرية ، حيث تختلف أسعار بعض المواد الغذائية والبضائع المستخدمة داخل الاسواق المحلية لكل محافظة من المحافظات المصرية طبقًا لإختلاف أسعار التسعيرات التى يقوم التجار بعرضها ، حيث تختلف بعض الاسعار فى المناطق عن نظيراتها ، ولكن فى مجمل الأحوال تعد هذه الإختلافات طفيفة ، وبناءًا على هذا نسعى دائمًا لتقديم كل ما يشغل بال المواطنين من اسعار للمواد الغذائية بإعتبارها أحد ضروريات الحياة التى لا يمكن الغستغناء عنها ، حيث يتضمنهذا التقرير اليوميى والمتجدد من موقعنا “مصر365” ، احدث ما ورد من تغييرات فى أسعار اللحوم وأسعار الدواجن من داخل الأسواق المصرية ، حيث نستعرض معكم فيه أسعار كلاً من لحم الكندوز و اللحوم البتلو، ولحوم الضأن و لحوم الماعز ولحوم الدواجن واللحوم البيضاء وغيرها من اسعار اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والطيور بشكل عام.

جدول أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين:

يهتم الكثيرين بأسعار اللحوم الحمراء واسعار اللحوم البيضاء سواء أكانوا مواطنين وبحاجة إليها من أجل الغذاء ومدي تأثير هذه المأكولات على الصحة العامة والصحة الغذائية أو تجار ويهتمون بهذه الاسعار من أجل الإستثمار ومعرفة مدي قدرتهم المالية على الخوض فى هذا المجال ومدى الربح والخسارة فيه ، كما يحتوى المقال على معلومات تفصيلية عن فائدة اللحوم على الصحة العامة للإنسان ، ولهذا نقدم لكم فى هذ المقال اليومي والذى نقوم بتحديثه بشكل يومي أسعار اللحوم بشتى أنواعها سواء أكانت أسعار اللحوم الكندوز ، وأسعار اللحوم الضأن ، وأسعار اللحوم البتلو ، و أسعار اللحوم البقرى وغيرها من أنواع اللحوم الحمراء الموجودة داخل الأسواق المصرية.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 13 فبراير 2017:

كيلو اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 120 جنية.

كيلو اللحم الجاموسى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 110 جنية.

كيلو اللحم الجملى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 95 جنية.

كيلو اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 95 و 100 جنية.

كيلو اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.

كيلو البوفتيك : وصل سعر الكيلو 110 جنية

كيلو اللحم البرازيلى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 و 75 جنية.

كيلو اللحم السودانى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 75 جنية.

كيلو اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 130 جنية.

كيلو اللحم الضأن المستورد : يتراوح سعر الكيلو ما بين 55 و 75 جنية.

كيلو السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنية.

كيلو الكبد البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 110 جنية.

كيلو الكبدة المستوردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 75 جنية.

جدول أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين:

تعد اللحوم البيضاء ذات قوة شرائية عالية فى جميع المناطق المصرية لما تحتوية من قيمة غذائية عالية ومرتبة هامة فى قائمة الهرم الغذائي ، حيث يتم اعتبارها مصدر ثانى للبروتين بعد السمك فى الجدول ، وتحتل مرتبة متميزة فى الجدول الغذائي نظرًا لسهولة تناول لحومها وسهولة هضمها مقارنة ببعض اللحوم الحمراء ، ويهتم الجميع بمعرفة أخر التطورات التى طرأت على ساحة الاسعار بشكل يومي ، نظرًا لتغير الأسعار بشكل دوري ومستمر فى الساحة الإقتصادية ، حيث تتناسب أسعار الدواجن بعلاقة طردية مع سعر صرف الدولار الأمريكي ، ونظرًا للقفزات الجنونية التى شهدها الدولار داخل الاسواق المصرية فى الفترة الاخيرة ، شهدت اسعار الدواجن قفزات جنونية مشابهة ، ولهذا بدأ أهتمام المواطنين والتجار الدائم باحثينحول الأسعار وما يترتب عليها من ترتيبات يومية وشهرية وعلاقات الأوزان التى يتمكنوا من اقتنائها والتى تتناسب مع الميزانية العامة للأسرة ، ونقدم لكم فى هذا المقال أسعار الدواجن طبقًا لما ورد فى الاسواق المصرية اليوم ، حيث تجدون فى الجدول ايضًا أسعار الكتكوت الأبيض ، أسعار الكتكوت الساسو ، أسعار لحم الدجاج الأبيض ، أسعار لحم الدجاج الساسو ، أسعار لحم الدجاج البلدي ، و أسعار الكتكوت البلدي ، وأسعار البط المسكوفي و أسعار البط المولارد و أسعار البط البلدي ، أسعار البيض الأحمر ، وأسعار البيض الأبيض ، وأسعار البيض البلدي ، وكل ما يهم البيت المصري ويخص اللحوم البيضاء بوجه عام.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين الموافق 13/2/2017:

الفراخ البيضاء: وصل سعر الكيلو إلى 30 جنيه.

الفراخ البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 34 جنيه.

الفراخ الساسو: وصل سعر الكيلو إلى 31 جنيه.

الديوك الرومي: وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيه.

البيض البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 1.75 جنيه.

البيض الأبيض: وصل سعر الكيلو إلى 1.5 جنيه.

البيض الأحمر: وصل سعر الكيلو إلى 1.5 جنيه.

البط المولارد: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

البط المسكوفى: وصل سعر الكيلو إلى 41 جنيه.

البط البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

الأرانب: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

السمان: وصل سعر الكيلو إلى25 جنيه.

الحمام: وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيه.