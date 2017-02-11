إعرف أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت الموافق 11-2-2017 فى الأسواق المصرية

تعد اللحوم بوجه عام هي أساس التغذية ومصدر البروتين الأساسي فى معظم دول العالم ، حيث يقوم البشر منذ اكتشاف النار فى العصور المصرية القديمة بطهي اللحوم بشكل دائم بعدد لا نهائي من الطرق المختلفة التى اختلفت بوجه عام طبقًا لطبيعة كل بلدة وطبيعة المناخ والمواد المتوفرة من السلع الموجودة فى كل بلدة والتى ربما فى أغلب الأحيان عن غيرها ، ويسعى الملايين حول العالم إلى الحصول على اللحوم بشكل دائم على موائدهم نظرًا لما تمتلكه اللحوم سواء الحمراء منها أو البيضاء المتمثلة فى لحوم الدواجن وغيرها من الطيور على طعم لذيذ ونكهة رائعة وطعم مختف عن الاطعمة المعتادة ، ولكن فى الفترة الاخيرة ارتفعت أسعار كلاً من اللحوم والدواجن بشكل كبير ، وجاء اختلاف فارق العملات العربية والأجنبية داخل الأسواق المصرية سبب رئيسي كبير على زيادة أسعار اللحوم وأسعار الدواجن بوجه عام ومشتقاتهم داخل الاسواق المحلية والداخلية بمختلف المحافظات ، وفى هذا الصدد نسعى دائمًا لتقديم كل ما يهم المواطنين بوجه عام ، ولهذا نقدم لكم اليوم فى هذا المقال أحدث أسعار اللحوم وأسعار الدواجن كما ورد فى الاسواق المصرية بمختلف المحافظات المصرية ومختلف المناطق الموجودة بها.

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تنوع الأسعار بين الاسواق المصرية:

من الاشياء الهامة التى يتوجب لفت الإنتباه لها تنوع الاسعار داخل الاسواق المصرية ، حيث تختلف أسعار بعض المواد الغذائية والبضائع المستخدمة داخل الاسواق المحلية لكل محافظة من المحافظات المصرية طبقًا لإختلاف أسعار التسعيرات التى يقوم التجار بعرضها ، حيث تختلف بعض الاسعار فى المناطق عن نظيراتها ، ولكن فى مجمل الأحوال تعد هذه الإختلافات طفيفة ، وبناءًا على هذا نسعى دائمًا لتقديم كل ما يشغل بال المواطنين من اسعار للمواد الغذائية بإعتبارها أحد ضروريات الحياة التى لا يمكن الغستغناء عنها ، حيث يتضمنهذا التقرير اليوميى والمتجدد من موقعنا “مصر365” ، احدث ما ورد من تغييرات فى أسعار اللحوم وأسعار الدواجن من داخل الأسواق المصرية ، حيث نستعرض معكم فيه أسعار كلاً من لحم الكندوز و اللحوم البتلو، ولحوم الضأن و لحوم الماعز ولحوم الدواجن واللحوم البيضاء وغيرها من اسعار اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والطيور بشكل عام.

جدول أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء:

يهتم الكثيرين بأسعار اللحوم الحمراء واسعار اللحوم البيضاء سواء أكانوا مواطنين وبحاجة إليها من أجل الغذاء ومدي تأثير هذه المأكولات على الصحة العامة والصحة الغذائية أو تجار ويهتمون بهذه الاسعار من أجل الإستثمار ومعرفة مدي قدرتهم المالية على الخوض فى هذا المجال ومدى الربح والخسارة فيه ، كما يحتوى المقال على معلومات تفصيلية عن فائدة اللحوم على الصحة العامة للإنسان ، ولهذا نقدم لكم فى هذ المقال اليومي والذى نقوم بتحديثه بشكل يومي أسعار اللحوم بشتى أنواعها سواء أكانت أسعار اللحوم الكندوز ، وأسعار اللحوم الضأن ، وأسعار اللحوم البتلو ، و أسعار اللحوم البقرى وغيرها من أنواع اللحوم الحمراء الموجودة داخل الأسواق المصرية.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 11 فبراير 2017:

لحم الكندوز: يتراوح سعره ما بين 100 إلى 120 جنيه.

لحم الضأن: يتراوح سعره ما بين 100 إلى 140 جنيه.

لحم البتلو: يتراوح سعره ما بين 100 إلى 150 جنيه.

الدواجن البيضاء: يتراوح سعره ما بين 22 إلى 23 جنيه.

الدواجن البلدى: يتراوح سعره ما بين 23 إلى 30 جنيه.

لحم كندوز صغير: يتراوح سعره ما بين 100 إلى 110 جنيه.

لحم كندوز كبير: يتراوح سعره ما بين 100 إلى 110 جنيه.

لحم بتلو بعظم: يتراوح سعره ما بين 50 إلى 120 جنيه.

لحم ضأن بعظم: يتراوح سعره ما بين 50 إلى 100 جنيه.

دواجن بيضاء مجمدة: يتراوح سعره ما بين 18 إلى 35 جنيه.

دواجن بلدى مجمدة: يتراوح سعره ما بين 22 إلى 38 جنيه.

ضأن ماعز: يتراوح سعره ما بين 29 إلى 70 جنيه.

ضأن خراف: يتراوح سعره ما بين 37 إلى 70 جنيه.

عجول بتلو لبانى: يتراوح سعره ما بين 33 إلى 65 جنيه.

كندوز صغير: يتراوح سعره ما بين 33 إلى 65 جنيه.

كندوز كبير: يتراوح سعره ما بين 25 إلى 65 جنيه.

بقرى: يتراوح سعره ما بين 31 إلى 60 جنيه.

جدول أسعار اللحوم البيضاء اليوم الأربعاء:

تعد اللحوم البيضاء ذات قوة شرائية عالية فى جميع المناطق المصرية لما تحتوية من قيمة غذائية عالية ومرتبة هامة فى قائمة الهرم الغذائي ، حيث يتم اعتبارها مصدر ثانى للبروتين بعد السمك فى الجدول ، وتحتل مرتبة متميزة فى الجدول الغذائي نظرًا لسهولة تناول لحومها وسهولة هضمها مقارنة ببعض اللحوم الحمراء ، ويهتم الجميع بمعرفة أخر التطورات التى طرأت على ساحة الاسعار بشكل يومي ، نظرًا لتغير الأسعار بشكل دوري ومستمر فى الساحة الإقتصادية ، حيث تتناسب أسعار الدواجن بعلاقة طردية مع سعر صرف الدولار الأمريكي ، ونظرًا للقفزات الجنونية التى شهدها الدولار داخل الاسواق المصرية فى الفترة الاخيرة ، شهدت اسعار الدواجن قفزات جنونية مشابهة ، ولهذا بدأ أهتمام المواطنين والتجار الدائم باحثينحول الأسعار وما يترتب عليها من ترتيبات يومية وشهرية وعلاقات الأوزان التى يتمكنوا من اقتنائها والتى تتناسب مع الميزانية العامة للأسرة ، ونقدم لكم فى هذا المقال أسعار الدواجن طبقًا لما ورد فى الاسواق المصرية اليوم ، حيث تجدون فى الجدول ايضًا أسعار الكتكوت الأبيض ، أسعار الكتكوت الساسو ، أسعار لحم الدجاج الأبيض ، أسعار لحم الدجاج الساسو ، أسعار لحم الدجاج البلدي ، و أسعار الكتكوت البلدي ، وأسعار البط المسكوفي و أسعار البط المولارد و أسعار البط البلدي ، أسعار البيض الأحمر ، وأسعار البيض الأبيض ، وأسعار البيض البلدي ، وكل ما يهم البيت المصري ويخص اللحوم البيضاء بوجه عام.

أسعار اللحوم البيضاء اليوم السبت الموافق 11/2/2017:

اللحم الأبيض: يترواح سعر الكيلو ما بين 22 إلى 23 جنيه.

الكتكوت الأبيض: يترواح سعر الواحد ما بين 3 إلى 3.25 جنيه.

اللحم الساسو: يترواح سعر الكيلو ما بين 22 إلى 23 جنيه.

الكتكوت الساسو: يترواح سعر الواحد ما بين 2 إلى 2.25 جنيه.

اللحم البلدي: يترواح سعر الكيلو ما بين 20.5 إلى 21.5 جنيه.

الكتكوت: يترواح سعر الواحد ما بين 1.75 إلى 2 جنيه.

البط المسكوفي: يترواح سعر الكيلو ما بين 25 إلى30 جنيه.

البط المولارد: يترواح سعر الكيلو ما بين 26 إلى 30 جنيه.

البيض الأحمر: يترواح سعر الكرتونة ما بين 30 إلى 31 جنيه.

البيض الأبيض: يترواح سعر الكرتونة ما بين 30 إلى 31 جنيه.

البيض البلدي: يترواح سعر الكرتونة ما بين 31 إلى 32 جنيه.